Erstellen Sie einen überzeugenden 60-sekündigen Pitch für einen animierten Kurzfilm mit den AI-Avataren von HeyGen, um Ihren kreativen Storyboarding-Prozess zu präsentieren. Zielgruppe sind angehende Filmemacher und Indie-Kreative. Verwenden Sie einen dramatischen visuellen Stil mit filmischer Musik, um Ihre Erzählvision hervorzuheben. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript, um Ihre Erzählung mühelos zum Leben zu erwecken und ein vollständiges und fesselndes Konzept zu präsentieren.

