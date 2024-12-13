Ladengeschäft Promo Video Maker: Einfach & Effektiv

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Marketingvideos für Ihr Ladengeschäft mit unseren AI-gestützten Vorlagen & Szenen.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und eine neue Produktlinie für ihr Ladengeschäft präsentiert. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, mit aufmunternder Hintergrundmusik, während eine klare, begeisterte AI-Stimme die wichtigsten Funktionen und Vorteile ankündigt und betont, wie einfach es ist, mit HeyGens umfangreichen Vorlagen & Szenen zu beginnen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine dynamische 15-sekündige Social-Media-Anzeige, die sich an Verbraucher für einen bevorstehenden Blitzverkauf richtet. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein, mit aufregenden Schnitten und festlichen Grafiken, begleitet von moderner Popmusik. Verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um schnell überzeugende visuelle Inhalte zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen und Dringlichkeit für das zeitlich begrenzte Angebot schaffen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Marketingvideo für potenzielle Kunden, die zuverlässige Dienstleistungen suchen, mit authentischen Kundenbewertungen. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein, mit sanfter Beleuchtung und subtiler Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um strahlende Bewertungen zu präsentieren und dem sozialen Beweis einen professionellen, aber persönlichen Touch zu verleihen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein informatives 60-sekündiges Erklärvideo für vielbeschäftigte Fachleute, das einen einzigartigen Service oder ein komplexes Produktmerkmal detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte sauber und minimalistisch sein, mit Infografik-ähnlichen Animationen, um Punkte zu verdeutlichen. Eine professionelle und klare Stimme, generiert mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion, wird das Publikum durch die Erklärung führen und den Wertvorschlag hervorheben.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Ladengeschäft Promo Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Werbevideos für Ihr Ladengeschäft und verwandeln Sie Ihre Ideen in beeindruckende Marketinginhalte, um Kunden zu begeistern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen, um Ihr Werbevideo zu starten. Unsere Vorlagen & Szenen bieten eine starke Grundlage für jedes Marketingvideo.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript ein
Verwandeln Sie Text mühelos in ansprechende Videoinhalte. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre Werbebotschaften schnell zum Leben zu erwecken, ohne filmen zu müssen.
3
Step 3
Erstellen Sie Voiceovers
Verbessern Sie Ihr Ladengeschäft Promo-Video mit hochwertigem Audio. Unsere Voiceover-Generierungsfunktion ermöglicht es Ihnen, professionelle Voiceovers in verschiedenen Sprachen und Stilen hinzuzufügen, perfekt für Videoanzeigen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Bereiten Sie Ihr Video für jede Plattform vor. Mit Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporten können Sie Ihr Werbevideo für soziale Medien oder Ihre Ladengeschäftsanzeige optimieren und sicherstellen, dass es überall perfekt aussieht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

Bauen Sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit auf, indem Sie Kundenbewertungen in ansprechende AI-gestützte Videos verwandeln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Marketingvideos für mein Ladengeschäft?

HeyGen macht es mühelos, ansprechende Marketingvideos für Ihr Ladengeschäft zu produzieren, indem es intuitive AI-gestützte Tools verwendet. Nutzen Sie eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen und einen Drag-and-Drop-Editor, um die kreative Kontrolle zu behalten und schnell hochwertige Werbevideoinhalte zu erstellen.

Kann HeyGen AI-gestützte Tools für überzeugende Videoanzeigen nutzen?

Ja, HeyGen integriert fortschrittliche AI-gestützte Tools, um Ihre Videoanzeigen zu verbessern. Unsere Plattform ermöglicht die Text-zu-Video-Generierung aus Skripten und AI-Voiceovers, um professionelle und ansprechende Werbevideos zu gewährleisten, die Aufmerksamkeit erregen.

Welche kreative Kontrolle bietet HeyGen für die Anpassung von Werbevideos?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Kontrolle für Ihre Werbevideos, sodass Sie Inhalte an Ihre Marke anpassen können. Nutzen Sie Branding-Kontrollen für Logos und Farben, greifen Sie auf eine reichhaltige Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zu und passen Sie das Seitenverhältnis & Exporte präzise an, um eine perfekte Präsentation zu gewährleisten.

Wie kann HeyGen helfen, Promo-Videos für soziale Medienplattformen zu optimieren?

HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, Promo-Videos mühelos für verschiedene soziale Medienplattformen zu optimieren. Funktionen wie automatische Untertitel/Beschriftungen und flexible Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte sorgen dafür, dass Ihre Videoanzeigen perfekt formatiert und für ein breiteres Publikum zugänglich sind.

