Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Werbevideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und eine neue Produktlinie für ihr Ladengeschäft präsentiert. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, mit aufmunternder Hintergrundmusik, während eine klare, begeisterte AI-Stimme die wichtigsten Funktionen und Vorteile ankündigt und betont, wie einfach es ist, mit HeyGens umfangreichen Vorlagen & Szenen zu beginnen.

Video Generieren