Ja, HeyGen integriert **AI**-Fähigkeiten und eine große Auswahl an professionellen **Vorlagen**, um den Videoproduktionsprozess zu vereinfachen. Unser intuitiver **Drag-and-Drop-Editor** macht es schnell und einfach, hochwertige **Eröffnungsvideos** zu erstellen, ohne dass Vorkenntnisse in der Videobearbeitung erforderlich sind.