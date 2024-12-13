Store Opening Video Maker: Starten Sie Ihr Geschäft mit Wirkung

Starten Sie Ihr neues Geschäft mit fesselnden Videos. Passen Sie mühelos beeindruckende Visuals an, fügen Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben für eine professionelle Ankündigung hinzu.

Für Kleinunternehmer, die ihr neues Geschäft mit einem Knall ankündigen möchten, kann ein überzeugendes 30-sekündiges Eröffnungsvideo mit HeyGens intuitiver Vorlagen- und Szenenfunktion erstellt werden. Dieses Video sollte lebendige, moderne Visuals zeigen, die das Innere des Geschäfts und die wichtigsten Produkte präsentieren, begleitet von fröhlicher, energetischer Hintergrundmusik, um bei potenziellen Kunden Vorfreude zu wecken.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie einen eleganten 45-sekündigen Spot für den Grand Opening Video Maker, der sich an Marketingteams für Einzelhandelsmarken richtet und die feierliche Natur des Events betont. Der visuelle Stil sollte professionell und poliert sein, feierliche Bilder und aufmunternde Orchestermusik integrieren, mit klaren Untertiteln, um wichtige Details hervorzuheben und einen starken Aufruf zur Teilnahme zu geben.
Beispiel-Prompt 2
Ein faszinierendes 15-sekündiges 'Bald Eröffnung'-Video, das darauf abzielt, Mitglieder der lokalen Gemeinschaft und potenzielle Kunden über ein bevorstehendes Projekt zu informieren, kann durch einen geheimnisvollen und minimalistischen visuellen Stil erzeugt werden, der subtile Einblicke in den neuen Raum oder das Produkt bietet. Dies wird von sanfter Ambient-Musik untermalt, und HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion kann genutzt werden, um die 'Bald verfügbar'-Nachricht und wesentliche Details prägnant zu vermitteln, ohne zu viel zu verraten.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein dynamisches 60-sekündiges Video für einen E-Commerce-Produktlaunch, das sich an Tech-Startups und Online-Unternehmen richtet. Die visuelle Ästhetik sollte produktzentriert und energiegeladen sein, mit schnellen Schnitten und energiegeladener elektronischer Musik. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um die Funktionen und Vorteile des Produkts klar zu artikulieren und die Zuschauer zu ermutigen, Videoelemente anzupassen, um ihre Markenidentität widerzuspiegeln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Store Opening Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ein fesselndes Eröffnungsvideo. Verkünden Sie Ihr neues Geschäft oder Ihren Produktlaunch mit professionellen Visuals und ansprechendem Inhalt in nur vier einfachen Schritten.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihr "Eröffnungsvideo", indem Sie aus einer Reihe professionell gestalteter HeyGen-Vorlagen und -Szenen wählen, die perfekt für die Ankündigung Ihres neuen Projekts geeignet sind.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Passen Sie mühelos "Videoelemente" wie Ihr Logo und Ihren Text an. Fügen Sie fesselnde Visuals aus der Medienbibliothek hinzu und verwenden Sie unseren Drag-and-Drop-Editor, um Ihre Szenen zu arrangieren.
3
Step 3
Verbessern Sie mit AI
Nutzen Sie "AI"-Fähigkeiten, um ansprechende Voiceovers aus Text zu erstellen oder HeyGens vielfältige AI-Avatare zu integrieren, um Ihre Eröffnungsbotschaft wirkungsvoll zu präsentieren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr überzeugendes "Eröffnungsvideo" und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, optimiert für nahtloses Teilen auf all Ihren "sozialen Medien".

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erzeugen Sie Aufregung und Vorfreude

.

Gestalten Sie inspirierende Videoinhalte, die positive Stimmung erzeugen und Ihr Publikum motivieren, die Eröffnung Ihres Geschäfts mit Spannung zu erwarten und daran teilzunehmen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ein überzeugendes Eröffnungsvideo zu erstellen?

HeyGen ist ein leistungsstarker **Video Maker**, der Ihnen hilft, wirkungsvolle **Eröffnungsvideos** mühelos zu produzieren. Nutzen Sie unsere benutzerfreundliche Oberfläche, um ansprechende Ankündigungen für Ihr **neues Geschäft** oder Ihren **Produktlaunch** effizient zu gestalten.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um mein Eröffnungsvideo anzupassen?

HeyGen bietet umfangreiche Optionen zur **Anpassung Ihres Videos**, um sicherzustellen, dass es Ihre Marke perfekt widerspiegelt. Sie können aus einer Vielzahl professioneller **Vorlagen** wählen, überzeugende **Textüberlagerungen** hinzufügen und **Musik** aus unserer umfassenden Bibliothek auswählen.

Kann ich das Logo meiner Marke hinzufügen und mein 'Bald verfügbar'-Video für soziale Medien exportieren?

Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos **Ihr Logo** und Branding-Elemente zu Ihrem **Bald verfügbar-Video** hinzuzufügen, um einen professionellen Touch zu verleihen. Nach Fertigstellung können Sie Ihr Video in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, bereit zur Verbreitung auf all Ihren **sozialen Medien**.

Bietet HeyGen Vorlagen oder AI-Tools, um die Videoproduktion zu vereinfachen?

Ja, HeyGen integriert **AI**-Fähigkeiten und eine große Auswahl an professionellen **Vorlagen**, um den Videoproduktionsprozess zu vereinfachen. Unser intuitiver **Drag-and-Drop-Editor** macht es schnell und einfach, hochwertige **Eröffnungsvideos** zu erstellen, ohne dass Vorkenntnisse in der Videobearbeitung erforderlich sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo