Store of the Month Video Maker: Mühelos & Fesselnd

Präsentieren Sie Ihr Top-Geschäft mit Leichtigkeit. Unsere intuitiven Vorlagen & Szenen ermöglichen es Ihnen, fesselnde 'Store of the Month'-Videos in Minuten zu erstellen.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Ankündigungsvideo, das den Gewinner Ihres 'Store of the Month' feiert, und das für lokale Geschäftsinhaber gedacht ist, um es in ihren sozialen Medien zu teilen. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um ihren Erfolg mit hellen, feierlichen Visuals und einer klaren, enthusiastischen Voiceover, die durch die Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde, zu präsentieren, was es zu einem kraftvollen Promo-Video-Macher für die Gemeinschaftsbindung macht.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein elegantes 45-sekündiges Werbevideo, das wichtige Produkte oder Dienstleistungen Ihres 'Store of the Month' hervorhebt, und das sich an Marketingmanager und E-Commerce-Stores richtet, die effiziente Inhaltserstellung suchen. Dieses Video sollte moderne, dynamische produktfokussierte Visuals enthalten, die mit ansprechender Hintergrundmusik untermalt sind, und von Text-zu-Video von Skript profitieren, um Ihre Ideen schnell in überzeugende Erzählungen zu übersetzen, unterstützt von HeyGens umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für hochwertige Visuals.
Produzieren Sie ein inspirierendes 60-sekündiges Erklärvideo, das zeigt, wie jeder neue Unternehmer HeyGen als 'Idee-zu-Video-Generator' nutzen kann, um die Promotionen seines Unternehmens effektiv zu starten, und das sich an neue Geschäftsinhaber und Marketinganfänger richtet. Das Video sollte einen sauberen, instruktiven und freundlichen visuellen Stil annehmen, einen AI-Avatar verwenden, um die Zuschauer durch den Prozess zu führen, und durch Untertitel/Captioning für maximale Zugänglichkeit verstärkt werden, um die Leistungsfähigkeit der Videokreationssoftware ohne technische Hürden zu demonstrieren.
Gestalten Sie eine schnelle 20-sekündige Social-Media-Anzeige, um bestehende 'Promo-Anzeigen' für verschiedene Plattformen wiederzuverwenden, speziell für Social-Media-Marketer und Content-Ersteller, die ihre Reichweite maximieren möchten. Dieses schnelle, trendige Video wird mobile-first Visuals mit eingängiger Hintergrundmusik verwenden und HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte nutzen, um perfekt auf verschiedene Kanäle zu passen, leicht anpassbar durch seine vielfältigen Vorlagen und Szenen für eine schnelle Bereitstellung.
step preview
Kopieren Sie den Prompt
step preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Store of the Month Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Werbevideos für Ihren Store of the Month und steigern Sie die Bekanntheit mit AI-gestützter Videokreationssoftware.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer umfangreichen Bibliothek professionell gestalteter Vorlagen oder fügen Sie einfach Ihren Text ein, um Ihre Idee-zu-Video-Generierung zu starten.
2
Step 2
Passen Sie mühelos an
Nutzen Sie den einfachen Drag-and-Drop-Editor, um Ihre Markenelemente, Texte zu integrieren und Ihr Video mit AI-Visuals zu verbessern.
3
Step 3
Erzeugen Sie fesselnde Elemente
Nutzen Sie AI, um dynamische Voiceovers und präzise Untertitel zu generieren und Ihr Promo-Video mit fortschrittlichen Fähigkeiten zu perfektionieren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Optimieren Sie Ihr finales Video für verschiedene Social-Media-Kanäle mit Seitenverhältnis-Anpassung, dann laden Sie es herunter und teilen Sie Ihre Kreation.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erfolgsgeschichten präsentieren

Präsentieren Sie effektiv Ihren 'Store of the Month' mit fesselnden AI-Videos, feiern Sie deren Erfolge und inspirieren Sie Kundenloyalität.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Marketingkampagnen verbessern?

HeyGen ist ein AI-Promo-Video-Macher, der Unternehmen befähigt, professionelle Promo-Videos effizient zu erstellen. Es bietet einen einfachen Drag-and-Drop-Editor und AI-Visuals, um ansprechende Social-Media-Videos für all Ihre Marketingkampagnen zu generieren.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Idee-zu-Video-Generator?

HeyGen verwandelt Ihre Konzepte mühelos in professionelle Videos mit seinem intuitiven Self-Service-Video-Produktionswerkzeug. Nutzen Sie eine umfangreiche Bibliothek von Videovorlagen und AI-Visuals, um Ihre kreativen Ideen schnell zum Leben zu erwecken.

Kann HeyGen helfen, markenkonforme Werbevideos zu erstellen?

Absolut! HeyGen ermöglicht es Unternehmen, konsistente, markenkonforme Videos mit umfassenden Branding-Kontrollen wie benutzerdefinierten Logos und Farben zu erstellen. Dies stellt sicher, dass all Ihre Promo-Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität für verschiedene Social-Media-Kanäle übereinstimmen.

Wie unterstützt HeyGen die globale Erstellung von Unternehmensvideos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Unternehmensvideos mit fortschrittlichen Funktionen wie AI-gestützten Voiceovers und automatischen Untertiteln, wodurch Ihre Inhalte weltweit zugänglich werden. Sie können Videos einfach für die entsprechenden sozialen Kanäle anpassen, um maximale Engagements bei unterschiedlichen Zielgruppen zu gewährleisten.

