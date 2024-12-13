4

Step 4

Wenden Sie Branding an und exportieren Sie

Finalisieren Sie Ihr professionelles Video, indem Sie Branding-Kontrollen mit Ihrem Logo und Ihren Farben anwenden. Fügen Sie Text und Untertitel für die Zugänglichkeit hinzu und exportieren Sie dann Ihr poliertes Börsenbericht-Video, das für jede Plattform bereit ist.