Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Erklärvideo vor, das für die breite Öffentlichkeit in sozialen Medien konzipiert ist und einen kurzen Überblick über die jüngsten Fortschritte in der AI-Videoerstellungstechnologie bietet. Dieses dynamische Stück sollte die vielfältigen Vorlagen und Szenen von HeyGen nutzen, um einen schnellen visuellen Stil zu schaffen, ergänzt durch fröhliche Hintergrundmusik und prominent angezeigte Untertitel, um hohe Interaktion und Zugänglichkeit zu gewährleisten.
Ein wesentliches 45-sekündiges STEM-Video-Generator-Inhaltsstück wird für K-12-Lehrer und ihre Schüler benötigt, das den Wasserkreislauf durch klare, schrittweise animierte Prozesse veranschaulicht. Dieses Video wird einen professionellen AI-Avatar von HeyGen enthalten, der die Erklärung mit einem autoritativen, aber zugänglichen Ton leitet, weiter verbessert durch relevante visuelle Inhalte aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Erstellen Sie ein 75-sekündiges Bildungs-Video-Maker-Stück, das sich an potenzielle Online-Kursteilnehmer richtet und die Vorteile eines neuen Data-Science-Programms hervorhebt. Das Video erfordert ein poliertes, professionelles Aussehen mit sanften Übergängen und selbstbewusster Erzählung, um eine optimale Präsentation auf verschiedenen Plattformen zu gewährleisten, indem HeyGens Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte sowie die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript genutzt werden.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie die Erstellung von STEM-Erklärvideos funktioniert

Erstellen Sie schnell und effizient fesselnde STEM-Erklärvideos mit unserem AI-gestützten Generator, der komplexe Konzepte in klare, visuelle Lernerlebnisse für Ihr Publikum verwandelt.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres STEM-Themen-Skripts. Unsere Text-zu-Video-Funktion wird Ihre Worte sofort in eine grundlegende visuelle Erklärung umwandeln.
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente aus
Bereichern Sie Ihr Skript, indem Sie professionelle AI-Avatare einfügen, um komplexe Konzepte zum Leben zu erwecken und Ihre Bildungsinhalte dynamisch und fesselnd zu gestalten.
Step 3
Fügen Sie Stimme und Untertitel hinzu
Erstellen Sie professionelle AI-Voiceovers für Ihr Skript, um eine klare Erzählung zu gewährleisten, die das Verständnis komplexer STEM-Themen für Ihr Publikum verbessert.
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr Erklärvideo und exportieren Sie es als MP4, um sicherzustellen, dass es perfekt formatiert ist für nahtloses Teilen auf all Ihren Bildungsplattformen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das Lernengagement

Steigern Sie die Teilnahme der Lernenden und die Wissensspeicherung mit dynamischen, AI-generierten Videos für den STEM-Unterricht.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, fesselnde STEM-Erklärvideos zu erstellen?

HeyGen ist ein intuitiver AI-Video-Maker, der Ihre Skripte in überzeugende STEM-Erklärvideos verwandelt. Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um mühelos klare und fesselnde visuelle Erklärungen für komplexe wissenschaftliche Konzepte zu erstellen.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effektiven STEM-Video-Generator?

HeyGen bietet robuste Funktionen wie AI-Voiceovers, automatische Untertitel und eine Vielzahl von Vorlagen und Szenen, die speziell für Bildungsinhalte entwickelt wurden. Dies ermöglicht es Ihnen, professionelle STEM-Videoanleitungen zu erstellen, die das Engagement der Lernenden steigern.

Ist HeyGen geeignet für K-12-Lehrer, um Bildungsinhalte zu produzieren?

Absolut. HeyGen ist ein hervorragender Bildungs-Video-Maker für K-12-Lehrer und bietet einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor und vorgefertigte Vorlagen. Vereinfachen Sie komplexe Ideen und erstellen Sie wirkungsvolle Bildungs-Erklärvideos für Online-Kurse.

Kann HeyGen animierte Prozesse und wissenschaftliche Visualisierungen für meine Inhalte anpassen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, animierte Prozesse vollständig anzupassen und reichhaltige wissenschaftliche Visualisierungen in Ihre Videos zu integrieren. Greifen Sie auf eine umfassende Medienbibliothek und Branding-Kontrollen zu, um einzigartige, fesselnde visuelle Lernerlebnisse zu gestalten, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

