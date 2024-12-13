Statistik-Video-Maker: Visualisieren Sie Ihre Daten mit KI-Power

Verwandeln Sie komplexe Daten mühelos in ansprechende animierte Infografikvideos. Unsere Plattform bietet anpassbare Vorlagen, sodass keine Programmierkenntnisse erforderlich sind.

Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video für Marketingfachleute, das vierteljährliche Verkaufsdaten mit animierten Infografikvideos präsentiert. Der visuelle Stil sollte sauber und dynamisch sein, mit einem professionellen Ton im von der KI generierten Voiceover, um die wichtigsten Statistiken zu erklären und komplexe Daten für Stakeholder leicht verständlich zu machen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein lebendiges 45-sekündiges Video für Kleinunternehmer, das neue Produktmerkmale vorstellt und anpassbare Vorlagen aus HeyGens Infografik-Video-Maker nutzt. Der visuelle Stil sollte modern und lebhaft sein, mit ansprechender Hintergrundmusik und klaren Visuals, um die Produktvorteile hervorzuheben und zu demonstrieren, wie mühelos wirkungsvolle Inhalte erstellt werden können.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein informatives 60-sekündiges Video für Pädagogen, das darauf abzielt, komplexe statistische Konzepte für Schüler durch ansprechende animierte Diagramme zu vereinfachen. Der visuelle und akustische Stil sollte lehrreich und freundlich sein, wobei ein KI-Avatar die Daten klar und geduldig präsentiert und abstrakte Informationen in ein zugängliches Lernerlebnis verwandelt.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein schnelles 30-sekündiges Video für Social-Media-Manager, das darauf abzielt, das Engagement zu steigern, indem aktuelle Branchendatentrends visualisiert werden. Der visuelle Stil sollte trendig und lebhaft sein, mit eingängiger Musik, wobei prominente Untertitel/Untertitel verwendet werden, um wichtige Erkenntnisse schnell und effektiv einem breiten Online-Publikum zu vermitteln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Statistik-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie komplexe Daten mühelos in ansprechende animierte Infografikvideos mit unserem intuitiven KI-Statistik-Video-Maker, der für wirkungsvolle Datenvisualisierung entwickelt wurde.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Reihe anpassbarer Vorlagen auswählen oder mit einer leeren Szene starten, um Ihre animierten Infografikvideos von Grund auf mit unserer umfangreichen Bibliothek von Vorlagen und Szenen zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Datenvisualisierungen hinzu
Geben Sie Ihre Rohdaten einfach ein und verwandeln Sie sie in überzeugende Datenvisualisierungen mit animierten Diagrammen und Grafiken, die Ihre Statistiken zum Leben erwecken.
3
Step 3
Wenden Sie KI-Voiceovers und Branding an
Personalisieren Sie Ihr Video mit hochwertiger KI-Voiceover-Generierung und passen Sie Elemente mit der einzigartigen Identität Ihrer Marke für einen professionellen Touch an.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr ansprechendes Video
Finalisieren Sie Ihr überzeugendes Statistikvideo und exportieren Sie es nahtlos in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Weitergabe in Präsentationen oder sozialen Medien.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Datengetriebene Schulungen & Berichte

.

Verbessern Sie Unternehmensschulungen und interne Berichte mit animierten Statistiken, um das Engagement und das Verständnis der wichtigsten Daten zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Statistik-Video-Projekte verbessern?

HeyGen ist ein fortschrittlicher KI-Statistik-Video-Maker, der komplexe Daten in ansprechende animierte Videos verwandelt. Die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche, kombiniert mit anpassbaren Vorlagen und animierten Diagrammen, vereinfacht den Prozess der Datenvisualisierung für überzeugende Präsentationen.

Unterstützt HeyGen die Erstellung dynamischer animierter Infografikvideos?

Ja, HeyGen ermöglicht es Benutzern, mühelos anspruchsvolle animierte Infografikvideos zu erstellen. Sie können die umfangreiche Bibliothek visueller Inhalte nutzen, Branding-Kontrollen anwenden und polierte Videos exportieren, um Erkenntnisse effektiv für soziale Medien, Bildungsinhalte oder Marketingmaterialien zu visualisieren.

Welche Art von KI-Tools integriert HeyGen für die Datenvisualisierung?

HeyGen integriert leistungsstarke KI-Tools, darunter KI-Avatare und KI-Voiceover-Generierung, um die Datenvisualisierung erheblich zu verbessern. Dies ermöglicht dynamische Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten, sodass Sie komplexe Daten in professionelle, ansprechende Erzählungen verwandeln können, ohne Programmierkenntnisse zu benötigen.

Kann ich die animierten Diagramme und Grafiken in HeyGen anpassen?

Absolut! HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für animierte Diagramme und Grafiken, sodass Sie sie an Ihre spezifischen Datenvisualisierungsbedürfnisse anpassen können. Sie können Elemente wie Farben, Schriftarten und Stile einfach anpassen und Branding-Kontrollen für ein einheitliches und professionelles Erscheinungsbild anwenden.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo