Erstellen Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo für Kleinunternehmer und Marketingfachleute, das demonstriert, wie ein KI-Bild-zu-Video-Generator statische Bilder in überzeugende Marketingressourcen verwandeln kann. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, verschiedene Vorher-Nachher-Beispiele zeigen und von einer optimistischen und ermutigenden Stimme begleitet werden, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erstellt wurde. Betonen Sie, wie einfach es ist, Bilder in Videos für eine verbesserte Markenstorytelling zu verwandeln.

Video Generieren