Startup-Schulungsvideo-Generator: L&D schnell erstellen

Ermöglichen Sie L&D-Teams, sofort ansprechende Schulungsvideos und SOPs mit AI zu erstellen, indem Sie unsere fortschrittliche Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript nutzen.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Produktvideo für potenzielle Kunden, die neugierig auf innovative AI-Tools sind, und zeigen Sie, wie schnell komplexe Ideen zu fesselnden visuellen Darstellungen werden. Das Video sollte einen dynamischen, eleganten Animationsstil haben, mit einer überzeugenden Erzählung, die mit HeyGens Text-zu-Video aus einem Skript generiert wird, und diverse Vorlagen und Szenen nutzen, um die wichtigsten Funktionen eines Next-Gen AI-Videogenerators hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Schulungsvideo für vielbeschäftigte L&D-Teams, das ein vereinfachtes Standard Operating Procedure (SOP) mit AI veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte klar und instruktiv sein, mit deutlichen Grafiken und einer direkten, informativen Stimme, verstärkt durch HeyGens automatische Untertitel für Barrierefreiheit und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für schnelle visuelle Hilfsmittel, um die Erstellung von Schulungsvideos mühelos zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein inspirierendes 90-sekündiges Marketingvideo, das sich an Startup-Gründer und Content-Ersteller richtet und zeigt, wie sie ihre Videoproduktion mühelos skalieren können. Dieses Video benötigt einen visionären, schnellen visuellen Stil mit einer ermächtigenden Erzählung und einem aufbauenden Hintergrundtrack, der HeyGens Fähigkeit zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte hervorhebt, um Inhalte plattformübergreifend zu optimieren, und wirklich als vielseitiger Startup-Schulungsvideo-Generator fungiert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Startup-Schulungsvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Skripte schnell in ansprechende Schulungsvideos mit AI-Avataren und dynamischen Visuals, um Ihre Lern- und Entwicklungsprozesse zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Schulungsmaterials. Die AI von HeyGen verwandelt Ihren Text in ein dynamisches Videoskript, das zur Generierung bereit ist.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die als Präsentator für Ihr Schulungsvideo dienen, und verleihen Sie Ihrem Inhalt eine professionelle und ansprechende Note.
3
Step 3
Fügen Sie Visuals und Voiceovers hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit professionellen Voiceovers, die aus Ihrem Skript generiert werden. Integrieren Sie relevante Visuals aus unserer Medienbibliothek, um Ihren Inhalt ansprechend zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie das ideale Seitenverhältnis für Ihre Plattform wählen. Exportieren Sie dann Ihr hochwertiges Schulungsvideo für eine nahtlose Verteilung an Ihr Team.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren und motivieren Sie Ihr Team

Erstellen Sie überzeugende Motivations- und Kulturaufbauvideos mit AI, um ein positives Arbeitsumfeld zu fördern und die Teammoral und Produktivität zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von ansprechenden Marketingvideos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos professionelle Marketingvideos zu erstellen, indem Text in Video-AI umgewandelt wird. Nutzen Sie eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen und lebensechter AI-Avatare, um Ihre Skripte schnell zum Leben zu erwecken. Dies ermöglicht dynamische und wirkungsvolle Inhalte, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Kann ich AI-Avatare und Voiceovers für meine Schulungsvideos anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für AI-Avatare und AI-Voiceovers, um perfekt zu Ihrer Marke zu passen. Sie können aus verschiedenen Avataren und Stimmen wählen, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsvideos sowohl informativ als auch einzigartig gebrandet sind. Dies verbessert das Lernerlebnis für Ihre L&D-Teams und Mitarbeiter.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem idealen Startup-Schulungsvideo-Generator?

HeyGen ist der ultimative AI-Videogenerator für Startups und bietet intuitive Werkzeuge zur Erstellung hochwertiger Schulungsvideos und SOPs mit AI. Nutzen Sie unsere einsatzbereiten Vorlagen und kombinieren Sie sie mit AI-Avataren oder Bildschirmaufnahmen, um schnell umfassende Onboarding-Videos zu produzieren. Es ist für Effizienz und Wirkung im Bereich Lernen & Entwicklung konzipiert.

Wie kann HeyGen Text mit AI in Video umwandeln?

HeyGen nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-AI-Technologie, um Ihr geschriebenes Skript in dynamische Videoinhalte zu verwandeln. Geben Sie einfach Ihren Text ein, wählen Sie einen AI-Avatar und ein AI-Voiceover, und die Plattform generiert ein vollständiges Video mit automatischen Untertiteln. Dieser optimierte Prozess macht die Erstellung professioneller Videos unglaublich effizient.

