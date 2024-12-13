Startup-Spotlight-Video-Maker: Präsentieren Sie Ihre Vision

Verwandeln Sie Ihr Skript in professionelle, hochwertige Videos in Minuten mit AI-gestützter Text-zu-Video-Generierung.

Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Startup-Spotlight-Video, das potenzielle Investoren fesselt, indem es Ihr innovatives Produkt oder Ihre Dienstleistung in einem professionellen und energetischen visuellen Stil präsentiert. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um wichtige Botschaften zu übermitteln, und verwenden Sie die vielfältigen Vorlagen & Szenen für eine polierte Präsentation, die durch ein klares und ansprechendes Voiceover Ihre Vision effektiv kommuniziert.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Produktvideo für Social-Media-Kampagnen, das sich an B2B-Kunden richtet, die an Ihren neuesten Angeboten interessiert sind. Verwenden Sie eine visuell ansprechende und markengerechte Ästhetik, indem Sie Ihr Produktmaterial mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten kombinieren, um eine prägnante, wirkungsvolle Erzählung zu erstellen, ergänzt durch Untertitel für eine breitere Zugänglichkeit und eine klare Audioausgabe.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein inspirierendes 45-Sekunden-Kundenerfolgs-Showcase-Video, das sich an potenzielle Kunden richtet und echte Testimonials sowie die greifbaren Vorteile Ihrer Lösung hervorhebt. Verwenden Sie eine authentische und saubere visuelle Ästhetik mit natürlichen Voiceovers, indem Sie HeyGens Voiceover-Generierung nutzen, um eine überzeugende Geschichte zu erstellen, die Resonanz findet, und bereiten Sie es für verschiedene Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporten vor.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 20-Sekunden-Geschäftsvideo für interne Team-Updates oder schnelle Ankündigungen an Stakeholder, das sich auf Klarheit und Direktheit konzentriert. Wählen Sie einen einfachen visuellen Stil und nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen für die schnelle Erstellung hochwertiger Inhalte, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Informationen effektiv mit klarem Audio und optionalen Untertiteln für unterschiedliche Betrachtungsumgebungen vermittelt werden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Startup-Spotlight-Video-Maker funktioniert

Präsentieren Sie die Vision und den Einfluss Ihres Startups mit professionellen, ansprechenden Videos, die mühelos erstellt werden und Kunden sowie potenzielle Investoren anziehen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres überzeugenden Skripts, um Ihr Startup vorzustellen. Unsere Plattform nutzt dieses Skript für eine effiziente Text-zu-Video-Generierung und verwandelt Ihre Ideen in eine visuelle Geschichte.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals und Avatare
Wählen Sie aus einer umfangreichen Medienbibliothek und bereichern Sie Ihr Spotlight mit dynamischen AI-Avataren. Passen Sie deren Erscheinungsbild und Stimme an, um Ihre Marke perfekt zu repräsentieren und Ihr Publikum zu begeistern.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Akzente hinzu
Erhöhen Sie die Qualität Ihres Videos mit automatischen Untertiteln für Barrierefreiheit und globale Reichweite. Sie können auch hochwertige Voiceovers generieren, um die Reise Ihres Startups wirkungsvoll zu erzählen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Geschichte
Finalisieren Sie Ihr Startup-Spotlight-Video und laden Sie es einfach herunter und teilen Sie es auf verschiedenen Plattformen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft potenzielle Investoren und Kunden mit einem professionellen Ergebnis erreicht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolgs-Showcases

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten mit überzeugenden Videos hervor, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Startups dabei helfen, überzeugende Spotlight-Videos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Startups, mühelos hochwertige Inhalte und fesselnde Startup-Spotlight-Videos zu produzieren. Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video-Generierung, um Ihre überzeugende Geschichte zu erzählen, was HeyGen zu einem idealen Video-Maker für Startups macht, um Ihre Marke zu präsentieren.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem führenden AI-Video-Maker für Unternehmensmarketing?

Als fortschrittlicher AI-Video-Maker bietet HeyGen dynamische AI-Avatare und nahtlose Text-zu-Video-Generierung, ideal für die Erstellung wirkungsvoller Marketinginhalte. Unternehmen können problemlos professionelle Videokampagnen mit integrierten Voiceovers und Untertiteln erstellen, um ein breiteres Publikum zu erreichen.

Bietet HeyGen Werkzeuge zur Erstellung von markengerechten Erklärvideos?

Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Farben in jedes Erklärvideo oder Produktvideo zu integrieren. Nutzen Sie unsere vielfältigen Vorlagen und die Medienbibliothek, um diverse Inhalte zu erstellen, die perfekt zu Ihrer Markenidentität passen.

Wie benutzerfreundlich ist HeyGens Online-Video-Maker für neue Ersteller?

HeyGen ist als intuitiver Online-Video-Maker mit einer benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Oberfläche konzipiert, die professionelle Videoproduktion für jeden zugänglich macht. Unsere Plattform vereinfacht den gesamten Prozess vom Skript bis zum fertigen Video und sorgt für eine benutzerfreundliche Erfahrung bei der Erstellung von Studioqualität-Videos.

