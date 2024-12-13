Startup-Pitch-Video-Maker: Erstellen Sie schnell fesselnde Pitches

Erstellen Sie mühelos beeindruckende Investoren-Pitch-Videos mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video-Funktion.

Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Investoren-Pitch-Video, das sich an Gründer von Frühphasen-Startups richtet, die eine Finanzierung sichern möchten. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell, sauber und selbstbewusst sein, mit klarer, artikulierter Erzählung. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um Ihr Konzept mit einem menschlichen Touch zu präsentieren und sicherzustellen, dass Ihre Kernbotschaften bei potenziellen Investoren klar ankommen, während Sie die Sprachsynthese für eine nahtlose Lieferung verwenden.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie eine dynamische 45-sekündige Videopräsentation, die ein neues Produkt vorstellt und sich an Kleinunternehmer und Marketingfachleute richtet. Stellen Sie sich einen ansprechenden, modernen visuellen Stil mit fröhlicher Hintergrundmusik und schnellen Übergängen vor. Beschleunigen Sie Ihren Erstellungsprozess, indem Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen nutzen und Ihr Skript effizient in ein Video umwandeln, indem Sie die Text-zu-Video-Funktion verwenden, um eine wirkungsvolle Präsentation zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Für Scale-up-Gründer und Enterprise-Sales-Teams stellen Sie sich ein anspruchsvolles 90-sekündiges AI-Pitch-Deck-Video vor, bei dem Markenbeständigkeit und hoher Produktionswert im Vordergrund stehen. Der visuelle Stil sollte elegant und autoritär sein, ergänzt durch sanfte Übergänge und eine eindrucksvolle Stimme. HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung wird entscheidend sein, um Markenassets nahtlos zu integrieren, während die automatische Erstellung von Untertiteln sicherstellt, dass Ihre maßgeschneiderte Markenbotschaft von einem globalen Publikum verstanden wird.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein informatives 1-minütiges 30-sekündiges AI-Pitch-Video speziell für Tech-Innovatoren und Produktmanager vor, das darauf ausgelegt ist, komplexe neue Funktionen fachmännisch zu demonstrieren. Die visuelle Ästhetik ist direkt und technisch, integriert effektiv klare Diagramme zusammen mit einer präzisen Stimme, um komplexe Konzepte aufzuschlüsseln. HeyGens leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion ermöglicht die schnelle Umwandlung Ihrer detaillierten Erklärungen in überzeugende visuelle Darstellungen, während die Einbeziehung von Untertiteln sicherstellt, dass jede technische Nuance von einem vielfältigen, internationalen Publikum perfekt verstanden wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Startup-Pitch-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Ideen in überzeugende Investoren-Pitch-Videos mit AI-gestützten Tools, die eine polierte Präsentation liefern, die Aufmerksamkeit erregt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie, indem Sie unsere AI nutzen, um ein professionelles Skript aus Ihren Schlüsselwörtern zu generieren oder Ihren eigenen Text einzufügen. Dies bildet die Grundlage Ihres überzeugenden Pitch-Videos.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator & Ihre Visuals
Wählen Sie aus unserer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren, um Ihren Pitch zu präsentieren, oder wählen Sie eine vorgefertigte Videovorlage, um Ihre Szene schnell aufzubauen.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Branding an
Wenden Sie Ihre einzigartigen Markenelemente an, einschließlich Logos und Farben. Verbessern Sie die Klarheit mit automatischer Sprachsynthese und synchronisierten Untertiteln für ein poliertes Aussehen.
4
Step 4
Exportieren Sie in hoher Auflösung
Finalisieren Sie Ihren Investoren-Pitch und exportieren Sie ihn in gestochen scharfer 4K-Auflösung. Ihr professionelles, teilbares Video wird einen starken Eindruck hinterlassen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fesselnde Videopräsentationen

Erstellen Sie professionelle, dynamische Videopräsentationen mit AI, um sicherzustellen, dass die Botschaft Ihres Startups klar und effektiv an jedes Publikum übermittelt wird.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung eines AI-Pitch-Videos?

HeyGen vereinfacht den Prozess, ein Startup-Pitch-Video-Maker zu werden, indem es fortschrittliche AI-gestützte Bearbeitungstools nutzt. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und die Plattform von HeyGen generiert mühelos ein professionelles AI-Pitch-Video, wodurch Sie erheblich Zeit und Ressourcen sparen.

Kann HeyGen AI-Avatare und Stimmen für Investoren-Pitch-Videos anpassen?

Ja, HeyGen ermöglicht eine umfassende Anpassung von AI-Avataren und unterstützt die realistische Sprachsynthese, ideal für Investoren-Pitch-Videos. Sie können aus verschiedenen Avataren und Stimmen wählen, um den Stil Ihrer Marke zu treffen und Ihre Botschaft effektiv zu übermitteln.

Welche Bearbeitungsfunktionen bietet HeyGen, um die Videopräsentation meiner Marke anzupassen?

HeyGen bietet robuste Bearbeitungsfunktionen zur Anpassung der Videopräsentation Ihrer Marke, einschließlich eines Drag-and-Drop-Editors für Szenen und Elemente. Sie können Ihr Logo und Ihre Markenfarben integrieren, Untertitel hinzufügen und aus verschiedenen Videovorlagen wählen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft heraussticht.

Unterstützt HeyGen hochauflösende Ausgaben und die Skript-zu-Video-Generierung?

Absolut, HeyGen sorgt für eine hochwertige Videoausgabe und ermöglicht es Ihnen, Ihre Pitch-Videos in gestochen scharfer 4K-Auflösung zu exportieren. Die Plattform glänzt auch in der Skript-Generierungsfunktion, indem sie Text direkt in dynamische Videopräsentationen mit animierten AI-Avataren umwandelt.

