Verwandeln Sie Ihr Onboarding-Erlebnis. Produzieren Sie schnell ansprechende Videos mit HeyGens vielfältigen Vorlagen & Szenen, um neuen Mitarbeitern Wertschätzung zu zeigen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Produzieren Sie ein informatives 60-Sekunden-Animationsvideo für Produktmanager und Customer-Success-Teams in Tech-Startups, das neuen Nutzern die wichtigsten Produktmerkmale erklärt und letztendlich die Abwanderung reduziert. Der visuelle Stil sollte sauber und erklärend sein, animierte Elemente mit inspirierender Hintergrundmusik integrieren und eine präzise "Text-zu-Video aus Skript"-Erstellung sicherstellen, um klare, prägnante Botschaften und "Untertitel" für Barrierefreiheit zu gewährleisten.
Entwickeln Sie ein zugängliches 30-Sekunden-How-to-Guide-Video, das sich an jedes Teammitglied in einem Startup richtet, insbesondere an diejenigen, die "keine Fähigkeiten benötigen" in der Videoproduktion, um interne Prozesse schnell zu dokumentieren. Verwenden Sie eine einfache, DIY-aber-polierte Ästhetik mit einem ermutigenden Ton, der einen freundlichen "AI-Avatar" zeigt, um die Zuschauer zu führen, und nutzen Sie HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" für relevante visuelle Assets, die komplexe Aufgaben leicht verständlich machen.
Gestalten Sie ein lebendiges 45-Sekunden-Video für Marketing- oder interne Kommunikationsteams in wachsenden Startups, das sich darauf konzentriert, Unternehmensupdates oder schnelle Ankündigungen effektiv zu teilen. Dieses dynamische Stück sollte vielfältige, ansprechende Visuals mit energetischer Hintergrundmusik und einer klaren Sprachübertragung nutzen, um die Flexibilität von HeyGens "Vorlagen & Szenen" und die Einfachheit der "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" für verschiedene Plattformen hervorzuheben.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Startup-Onboarding-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende und professionelle Onboarding-Videos, die neue Mitarbeiter oder Kunden fesseln und Ihre Prozesse optimieren.

Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie damit, Ihre schriftlichen Inhalte mit unserer intuitiven Text-zu-Video aus Skript-Funktion einfach in ein dynamisches Video zu verwandeln und legen Sie den Grundstein für effektive Kommunikation.
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu übermitteln und Ihrem Onboarding-Video eine professionelle und ansprechende menschliche Note zu verleihen, ohne eine Kamera zu benötigen.
Anwenden von Markenanpassungen
Personalisieren Sie Ihr Video mit dem Logo, den Farben und anderen Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten, das Ihre Markenidentität stärkt.
Exportieren und Teilen Sie Ihr Video
Schließen Sie Ihre Kreation ab, indem Sie sie in verschiedenen Seitenverhältnissen und Formaten exportieren und dann Ihr poliertes Onboarding-Video nahtlos auf allen gewünschten Plattformen teilen.

Erstellen Sie inspirierende Unternehmenskultur-Videos

Motivieren und integrieren Sie neue Mitarbeiter, indem Sie Videos erstellen, die die Vision, Werte und Unternehmenskultur Ihres Startups vermitteln.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter?

HeyGens generative AI-Plattform ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende Mitarbeiter-Onboarding-Videos mit AI-Avataren und Text-zu-Video aus Skript-Funktionen zu erstellen. Sie können mit professionellen Videovorlagen beginnen, um den Prozess zu optimieren und einen effizienten Onboarding-Video-Generator zu nutzen.

Kann ich das Aussehen und Gefühl meiner Onboarding-Videos mit HeyGen anpassen?

Absolut! HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Videos, einschließlich Branding-Kontrollen für Logos und Farben, um Ihre Unternehmenskultur widerzuspiegeln. Sie können es wie ein Profi gestalten, indem Sie aus einer reichhaltigen Medienbibliothek auswählen, Hintergründe, Animationen und Musik hinzufügen, um ein wirklich einzigartiges animiertes Videoerlebnis zu schaffen.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die Teamzusammenarbeit und das einfache Teilen?

HeyGen unterstützt nahtlose Zusammenarbeit, sodass Teams gemeinsam an How-to-Guides und Kunden-Onboarding-Inhalten arbeiten können. Nach Fertigstellung können Sie Ihre Onboarding-Videos einfach in verschiedenen Formaten teilen und exportieren, um das gesamte Onboarding-Erlebnis zu verbessern und die Abwanderung zu reduzieren.

Benötige ich spezielle Fähigkeiten, um hochwertige Videos mit HeyGen zu erstellen?

Überhaupt nicht. HeyGen ist als intuitiver AI-Video-Generator konzipiert, bei dem keine Fähigkeiten erforderlich sind, um professionelle Onboarding-Videos zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Videoskript ein, wählen Sie aus Vorlagen und Szenen und nutzen Sie AI-Sprachübertragungen, um Ihre Inhalte mühelos zum Leben zu erwecken.

