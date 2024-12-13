Startup-Nachrichten-Video-Maker: Erstellen Sie fesselnde Sendungen mit AI

Steigern Sie das Video-Engagement für Ihre Startup-Nachrichten. Stellen Sie sicher, dass jeder Zuschauer Ihre Botschaft mit automatischen Untertiteln und Beschriftungen versteht.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Eilmeldungsvideo, das einen bedeutenden Meilenstein für ein Tech-Startup ankündigt, und richten Sie sich dabei an potenzielle Investoren und Branchenanalysten. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit dynamischen Texteinblendungen und einer professionellen Stimme, die mithilfe von HeyGens "AI-Avataren" die entscheidenden Startup-Nachrichten wirkungsvoll übermittelt und Elemente von "Eilmeldungsinhalten" integriert.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo, das eine neue Funktion für ein Software-Startup vorstellt, und richten Sie sich dabei an bestehende Nutzer und frühe Anwender. Verwenden Sie eine klare, tutorialartige visuelle Ästhetik mit deutlichen Bildschirmdemonstrationen und unterstützender Hintergrundmusik, indem Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion für eine effiziente Inhaltserstellung nutzen und "Untertitel/Beschriftungen" einfügen, um den "AI-Videoerstellungsprozess" zu erklären.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges wöchentliches Nachrichtenrückblick-Video für Unternehmer und Kleinunternehmer, das wichtige Entwicklungen in ihrer Branche hervorhebt und sich auf die Qualität des "Nachrichten-Intro-Makers" konzentriert. Der visuelle Stil sollte lebhaft und sehr ansprechend sein, mit dynamischen Szenenübergängen, unter Verwendung von HeyGens "Vorlagen & Szenen" und robuster "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um visuell reiche Segmente zu erstellen, die das "Video-Engagement" verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 50-sekündiges Werbevideo, das einen Blick hinter die Kulissen der einzigartigen Unternehmenskultur eines Startups bietet, und richten Sie sich dabei an potenzielle Arbeitssuchende und Community-Mitglieder. Das Video sollte einen authentischen, warmen und persönlichen visuellen Ton haben, mit einer freundlichen "Professionellen Stimme", die über HeyGens "Sprachgenerierung" erzeugt wird, um die Markenbotschaft zu vermitteln und es zu einem überzeugenden Stück "AI-Inhaltstools" für die Rekrutierung zu machen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Startup-Nachrichten-Video-Maker funktioniert

Produzieren Sie schnell überzeugende Nachrichtenvideos für Ihr Startup mit AI-gestützten Tools, von Skript bis Bildschirm, und stellen Sie eine hochwertige Ausgabe und Zuschauerbindung sicher.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Nachrichtengeschichte
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript eingeben oder aus verschiedenen Videovorlagen wählen. Unsere AI-Videoerstellungstools verwandeln Ihren Text schnell in dynamische Szenen, die bereit zur Bearbeitung sind.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Moderator
Professionalisieren Sie Ihre Nachrichtensendung, indem Sie einen AI-Avatar auswählen. Unsere vielfältige Bibliothek ermöglicht es Ihnen, den perfekten Moderator für die Botschaft Ihres Startups zu wählen.
3
Step 3
Fügen Sie Barrierefreiheitsfunktionen hinzu
Verbessern Sie das Verständnis der Zuschauer und das Video-Engagement, indem Sie automatische Untertitel/Beschriftungen hinzufügen. Dies stellt sicher, dass die Nachrichten Ihres Startups ein breiteres Publikum erreichen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr finales Video
Erstellen und exportieren Sie Ihr fertiges Nachrichtenvideo in hoher Qualität, geeignet für alle Plattformen. Teilen Sie Ihre Eilmeldungen mit Zuversicht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Hervorhebung von Startup-Meilensteinen

.

Entwickeln Sie ansprechende AI-Videos, um Kundenerfolgsgeschichten, Wachstumsmeilensteine und andere wichtige Startup-Nachrichten effizient zu präsentieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Nachrichtenvideos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Nachrichteninhalte effizient mit AI-Videoerstellung zu produzieren. Unsere Plattform bietet eine nahtlose Benutzererfahrung, die es Ihnen ermöglicht, professionelle Sprachaufnahmen zu erstellen, Stock-Assets zu integrieren und Videovorlagen zu nutzen, um schnell Eilmeldungsinhalte zu erstellen.

Kann HeyGen mir helfen, Videos mit AI-Avataren und professionellen Sprachaufnahmen zu erstellen?

Absolut. HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren, zusammen mit hochwertiger professioneller Sprachgenerierung aus Ihrem Skript. Diese Kombination stellt sicher, dass Ihre Videos fesselnde Erzählungen liefern und das Video-Engagement steigern.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Effizienz der Videoproduktion zu steigern?

HeyGen umfasst leistungsstarke AI-Inhaltstools, die auf Effizienz ausgelegt sind, wie eine umfassende Medienbibliothek und anpassbare Videovorlagen. Sie können auch automatisch Untertitel und Beschriftungen hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre hochwertige Ausgabe für ein breiteres Zielpublikum zugänglich ist.

Ist HeyGen geeignet, um ansprechende Marketingvideos für mein Zielpublikum zu erstellen?

Ja, HeyGen ist eine ideale AI-Videoerstellungsplattform, um dynamische Marketinginhalte zu generieren. Nutzen Sie unsere AI-Avatare, professionellen Sprachaufnahmen und umfangreiche Stock-Assets, um hochwertige Videos zu produzieren, die effektiv mit Ihrem Zielpublikum resonieren und das Video-Engagement steigern.

