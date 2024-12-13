Startup-Fundraising-Video-Maker für überzeugende Pitches

Erstellen Sie schnell überzeugende Fundraising-Videos mit unserem AI-Video-Maker. Nutzen Sie nahtloses Text-zu-Video aus Skripten für wirkungsvolle Investorenpitches.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Video für Innovatoren, die ein neues Technologieprodukt potenziellen Partnern präsentieren. Dieses Pitch-Video sollte eine moderne, elegante und hochmoderne Ästhetik besitzen, präsentiert von einem klaren, artikulierten weiblichen AI-Avatar. Das Video wird die Einfachheit hervorheben, mit der ansprechende Produktdemos mit den realistischen AI-Avataren von HeyGen produziert werden können.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Erklärvideo für Marketingteams, die komplexe Dienstleistungen für neue Kunden vereinfachen müssen. Der visuelle und akustische Stil sollte ansprechend, informativ und visuell ansprechend sein, mit Texteinblendungen und einer freundlichen Stimme. Dieses Video wird veranschaulichen, wie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten detaillierte Erklärungen und wichtige Kennzahlen schnell in fesselnde Inhalte verwandelt.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 90-sekündiges Fundraising-Video für Scale-up-Unternehmen, die sich auf Series-A-Finanzierungsrunden vorbereiten und gezielt Risikokapitalgeber ansprechen. Das Video erfordert einen anspruchsvollen, datengetriebenen und autoritativen visuellen Stil, der maßgeschneiderte Datenvisualisierungen zusammen mit einer professionellen Stimme, die von HeyGens Voiceover-Generierung erzeugt wird, prominent präsentiert. Es sollte eine starke Wachstums- und Potenzialgeschichte vermitteln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Startup-Fundraising-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie überzeugende Pitch-Videos für Investoren mit unserer AI-gestützten Plattform, die Ihre wichtigsten Kennzahlen und Visionen mühelos in professionellen, ansprechenden Inhalt verwandelt.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von Grund auf
Wählen Sie aus professionell gestalteten Vorlagen und Szenen, die für Pitch-Decks und Erklärvideos optimiert sind, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihre Geschichte von Grund auf zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihr Skript
Heben Sie Ihre Botschaft mit AI-Avataren hervor, die Ihr Skript klar präsentieren. Geben Sie einfach Ihren Text ein, und unsere AI generiert ein natürliches Voiceover.
3
Step 3
Anwenden von Branding und visuellen Elementen
Passen Sie Ihr Video mit der Identität Ihres Unternehmens an, indem Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben) verwenden. Verbessern Sie Ihren Pitch, indem Sie überzeugende Datenvisualisierungen und Produktdemos integrieren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihren Pitch
Finalisieren Sie Ihre Präsentation für jede Plattform, indem Sie Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis nutzen. Erstellen Sie ein poliertes, hochwertiges Video, das bereit für die Investorenprüfung ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie dynamische Erklär- & Produktdemos

.

Entwickeln Sie schnell ansprechende Erklärvideos und Produktdemos, um den Wert Ihres Startups klar gegenüber Investoren zu artikulieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung eines Startup-Fundraising-Videos vereinfachen?

HeyGen fungiert als leistungsstarker AI-Video-Maker, der den gesamten Prozess der Erstellung eines überzeugenden Fundraising-Videos vereinfacht. Mit AI-gestützter Videoproduktion und Text-zu-Video-Funktionen können Sie schnell hochwertige Inhalte erstellen, ohne umfangreiche Videobearbeitungskenntnisse zu benötigen, ideal um Investoren anzuziehen.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen für wirkungsvolle Pitch-Videos und Produktdemos?

HeyGen bietet eine Vielzahl kreativer Werkzeuge wie anpassbare Vorlagen und Datenvisualisierungsoptionen, um fesselnde Pitch-Videos und Erklärvideos zu erstellen. Sie können Ihre Produktdemos mit Branding-Kontrollen und einer umfangreichen Medienbibliothek verbessern, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft bei Investoren ankommt.

Kann HeyGen realistische AI-Avatare und hochwertige Voiceovers für mein Video produzieren?

Absolut. HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Tools, um realistische AI-Avatare zu erstellen, die Ihr Skript mit natürlicher Voiceover-Generierung präsentieren, alles durch Text-zu-Video-Technologie. Dies stellt sicher, dass Ihre Kernbotschaften professionell und ansprechend übermittelt werden.

Wie hilft HeyGen Startups, wichtige Kennzahlen effektiv potenziellen Investoren zu präsentieren?

HeyGen ermöglicht es Startups, wichtige Kennzahlen und entscheidende Daten klar durch visuell ansprechende Präsentationen in ihrem Fundraising-Video darzustellen. Die Plattform bietet effiziente Videobearbeitungsfunktionen und kollaborative Werkzeuge, um sicherzustellen, dass Ihre wichtigen Finanzinformationen professionell und überzeugend an Investoren kommuniziert werden.

