Gewinnen Sie Investoren und sammeln Sie Kapital mit professionellen Fundraising-Videos, verstärkt durch realistische KI-Avatare.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges professionelles Fundraising-Video, das sich an Gründer von Startups in der Frühphase richtet, die Seed-Finanzierung suchen, und zeigen Sie, wie ihre innovative Idee ein kritisches Marktproblem löst. Der visuelle Stil sollte sauber und minimalistisch sein, mit klaren Infografiken und relevantem Stockmaterial, begleitet von einem überzeugenden und autoritären Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde, um sicherzustellen, dass Investoren sofort von ihrem prägnanten und wirkungsvollen Pitch beeindruckt sind.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 90-sekündiges dynamisches Pitch-Video für Startups in der Wachstumsphase, die Investoren für eine Series-A-Finanzierung gewinnen möchten. Das Video sollte einen selbstbewussten und artikulierten KI-Avatar zeigen, der wichtige Kennzahlen und Wachstumsprognosen vor einem Hintergrund aus eleganten Bewegungsgrafiken und subtilen Markenanimationen präsentiert. Diese kraftvolle Präsentation, die HeyGens KI-Avatare nutzt, wird den einzigartigen Wertvorschlag und die Markttraktion des Startups klar kommunizieren und es einfacher machen, entscheidende Investitionen zu sichern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges ansprechendes Erklärvideo für potenzielle Kleinanleger, die an einer Community-Finanzierungsrunde teilnehmen, und erläutern Sie klar die Mission und den Einfluss des Startups. Verwenden Sie einen fröhlichen und freundlichen visuellen Stil mit bunten, vereinfachten Animationen und leicht verständlichen Textüberlagerungen, ergänzt durch eine zugängliche Stimme. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um schnell eine visuell ansprechende Erzählung zu erstellen, die bei einem breiten Publikum Anklang findet und zur Teilnahme an diesem Startup-Finanzierungserklärer ermutigt.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges prägnantes Erklärvideo speziell für Risikokapitalgeber, die eine neuartige Technologie eines Startups bewerten, und konzentrieren Sie sich auf ein einziges, bahnbrechendes Produktmerkmal. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und direkt sein, mit Datenvisualisierungen und schnellen Schnitten, während die präzisen Textinformationen durch HeyGens automatische Untertitel zugänglich gemacht werden. Dieser direkte Ansatz, ein Paradebeispiel für KI-gestützte Videoproduktion, wird die Kerninnovation und ihr Marktpotenzial hervorheben und komplexe Ideen effizient an vielbeschäftigte Entscheidungsträger kommunizieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Erklärvideo-Macher für Startup-Finanzierung funktioniert

Erstellen Sie überzeugende Pitch-Videos mit KI, um Investoren zu beeindrucken und Kapital für Ihr Startup zu sichern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Erzählung aus dem Skript
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript in die Plattform eingeben. Unsere Text-zu-Video-Funktion wandelt Ihre geschriebene Geschichte sofort in dynamische Szenen um, die den Kern Ihrer Fundraising-Videos bilden.
2
Step 2
Wählen Sie ansprechende Vorlagen und visuelle Inhalte
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen und passen Sie Szenen an, um das ästhetische Erscheinungsbild Ihrer Marke zu treffen. Verbessern Sie Ihr Erklärvideo mit KI-gestützten visuellen Inhalten und Medien aus unserer umfangreichen Bibliothek.
3
Step 3
Verfeinern Sie mit professionellen Voiceovers
Erstellen Sie hochwertige, professionelle Voiceovers direkt aus Ihrem Skript. Wählen Sie aus verschiedenen Stimmen, um Ihre Botschaft klar und überzeugend zu übermitteln, sodass Ihr Pitch-Video einen bleibenden Eindruck hinterlässt.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie, um Investoren anzuziehen
Finalisieren Sie Ihr überzeugendes Erklärvideo zur Startup-Finanzierung und exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen für alle gewünschten Plattformen. Teilen Sie es weit, um Investoren zu beeindrucken und die benötigte Finanzierung zu sichern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie ansprechende Erklärinhalte für die Investorenbindung

Produzieren Sie schnell prägnante und klare Erklärvideos für Ihre Website oder Pre-Pitch-Kommunikation, um potenzielle Investoren informiert und engagiert zu halten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung überzeugender Erklärvideos für Startup-Finanzierung helfen?

HeyGen nutzt KI-gestützte Videoproduktion, um die Erstellung hochwertiger Erklärvideos für Startup-Finanzierung zu vereinfachen. Unsere Plattform hilft Ihnen, Investoren zu beeindrucken und Kapital zu sammeln, indem Sie Ihre Vision mit professionellem Inhalt klar artikulieren.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die schnelle Produktion von Fundraising-Videos?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Fundraising-Videos durch seine benutzerfreundliche Oberfläche und umfangreiche Vorlagen. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video-Funktionen und realistische KI-Avatare, um schnell wirkungsvolle Inhalte zu produzieren, die Investoren anziehen.

Kann HeyGen sicherstellen, dass meine Pitch-Videos ein professionelles Markenimage bewahren?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, polierte Pitch-Videos mit umfassenden Branding-Kontrollen zu erstellen, sodass Ihre Botschaft mit Ihrem professionellen Image übereinstimmt. Verbessern Sie Klarheit und Reichweite mit professionellen Voiceovers und automatischen Untertiteln, um Investoren effektiv anzusprechen.

Wie profitieren Startups, die Investitionen suchen, von der KI-gestützten Videoproduktion von HeyGen?

HeyGens KI-gestützte Videoproduktionsplattform verwandelt Ihre Ideen in ansprechende Erklärvideos, sodass Startups Investoren beeindrucken können, ohne umfangreiche Produktionskosten. Erstellen Sie schnell animierte Videos mit hochwertigen visuellen Inhalten, um die benötigte Finanzierung zu sichern.

