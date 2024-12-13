Erstellen Sie ein 60-sekündiges professionelles Fundraising-Video, das sich an Gründer von Startups in der Frühphase richtet, die Seed-Finanzierung suchen, und zeigen Sie, wie ihre innovative Idee ein kritisches Marktproblem löst. Der visuelle Stil sollte sauber und minimalistisch sein, mit klaren Infografiken und relevantem Stockmaterial, begleitet von einem überzeugenden und autoritären Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde, um sicherzustellen, dass Investoren sofort von ihrem prägnanten und wirkungsvollen Pitch beeindruckt sind.

