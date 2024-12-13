Ein 45-sekündiges Erklärvideo für angehende Unternehmer und Kleinunternehmer zeigt, wie ein neues Startup schnell eine professionelle Produkteinführung starten kann. Visuell sollte der Stil dynamisch und modern sein, mit klaren Motion Graphics, ergänzt durch eine fröhliche, freundliche AI-Stimme. Dieses Video demonstriert effektiv die Einfachheit, mit der man durch den Einsatz von fachmännisch gestalteten "Vorlagen & Szenen" eine überzeugende "Startup-Erklärvideo-Macher"-Präsentation erstellen kann.

