Produzieren Sie schnell professionelle Erklärvideos, die konvertieren, indem Sie fortschrittliche KI-Avatare nutzen, um Ihre Geschichte zu erzählen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Unternehmens-Erklärvideo, das sich an Marketingmanager richtet, die effiziente Inhaltslösungen suchen. Dieses Video sollte saubere, unternehmensgerechte Motion Graphics und eine inspirierende, autoritative Erzählung enthalten, die demonstriert, wie schnell professionelle Erklärvideos mit HeyGens umfangreicher Bibliothek von Vorlagen und Szenen produziert werden können, um die Videoproduktion zu optimieren.
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video, das sich an vielbeschäftigte Content-Ersteller und Social-Media-Strategen richtet und die Leistungsfähigkeit der KI-Videoerstellung veranschaulicht. Verwenden Sie schnelle, energiegeladene Schnitte mit moderner Hintergrundmusik und On-Screen-Textanimationen, um zu vermitteln, wie mühelos ein Skript in eine fesselnde visuelle Geschichte verwandelt werden kann, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion für schnelle Social-Media-Inhalte nutzen.
Gestalten Sie ein poliertes 50-sekündiges Informationsvideo für HR-Abteilungen, die Schulungsvideos erstellen, oder Produktmanager, die neue Funktionen vorstellen. Die visuelle Ästhetik sollte ein minimalistisches Design mit klarer, prägnanter Audio sein, das HeyGens Fähigkeit betont, automatisch präzise Untertitel zu generieren, um Zugänglichkeit und Klarheit für jedes professionelle Erklärvideo zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Startup-Erklärvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Erklärvideos für Ihr Startup in nur vier einfachen Schritten und verwandeln Sie Ihre Ideen in professionellen, ansprechenden Inhalt, der Ergebnisse liefert.

Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie, indem Sie aus unserer vielfältigen Auswahl an professionell gestalteten Vorlagen wählen oder Ihr Skript einfügen, um sofort Videoszenen zu generieren und die Grundlage für die Botschaft Ihres Startups zu legen.
Step 2
Fügen Sie ansprechende KI-Elemente hinzu
Erwecken Sie Ihre Geschichte zum Leben, indem Sie nahtlos lebensechte KI-Avatare integrieren, die Ihr Erklärvideo einzigartig fesselnd und professionell machen.
Step 3
Verleihen Sie Ihrer Marke den letzten Schliff
Verwenden Sie den intuitiven Drag-and-Drop-Editor, um mühelos das Logo und die benutzerdefinierten Farben Ihrer Marke anzuwenden, damit Ihr Video perfekt mit der Identität Ihres Startups übereinstimmt.
Step 4
Exportieren und starten Sie Ihre Botschaft
Finalisieren Sie Ihr Erklärvideo, indem Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses nutzen und es dann in hoher Auflösung exportieren, bereit, Ihr Publikum auf all Ihren Social-Media-Plattformen zu fesseln.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Produktschulungen und Onboarding

Entwickeln Sie ansprechende Schulungs- und Onboarding-Videos mit KI, um komplexe Produkte oder Prozesse klar zu erklären und die Benutzerbindung zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Benutzer befähigen, professionelle Erklärvideos zu erstellen?

HeyGen bietet eine intuitive Plattform für die "KI-Videoerstellung" mit einer Vielzahl von "Vorlagen" und realistischen "KI-Avataren". Dies ermöglicht es Unternehmen, mühelos "professionelle Erklärvideos" zu produzieren, die das Publikum fesseln, ohne umfangreiche "Videoproduktions"-Kenntnisse.

Was macht HeyGen zum bevorzugten Startup-Erklärvideo-Generator?

HeyGen vereinfacht den gesamten "Video-Editor"-Prozess mit seinem "Drag-and-Drop-Editor" und dem fortschrittlichen "KI-Sprachgenerator". Startups können schnell Text in ansprechende "Erklärvideos" verwandeln, was HeyGen zu einem effizienten "Startup-Erklärvideo-Generator" für wirkungsvolle Botschaften macht.

Unterstützt HeyGen anpassbare KI-Avatare für dynamische animierte Erklärvideos?

Absolut. HeyGen bietet vielfältige "KI-Avatare", die Benutzer an ihre Marke anpassen können, um "animierte Erklärvideos" zum Leben zu erwecken. In Kombination mit fortschrittlichen "KI-Sprachgenerator"-Fähigkeiten wird Ihr Inhalt authentisch resonieren.

Kann HeyGen den Inhalt und die Marketingstrategie für soziale Medien verbessern?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, eine robuste "Marketingstrategie" zu unterstützen, indem es hochwertige "Erklärvideos" produziert, die für verschiedene Plattformen optimiert sind. Seine anpassungsfähigen Funktionen ermöglichen die einfache Erstellung von überzeugendem Videoinhalt für "soziale Medien", was das Engagement mühelos steigert.

