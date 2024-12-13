Startup-Werbevideo-Macher: Gewinnende Anzeigen mit AI erstellen

Skalieren Sie Ihre kreative Produktion und begeistern Sie Ihr Publikum mit AI-Videoanzeigen mit realistischen AI-Avataren. Perfekt für Performance-Marketer.

Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Video vor, das für angehende Kleinunternehmer und Unternehmer konzipiert ist, die Schwierigkeiten haben, ihre erste Marketingkampagne zu starten. Dieses lebhafte, schnelle Video mit modernen Grafiken und inspirierender Hintergrundmusik beginnt mit einer kurzen Problem-/Lösungs-Erzählung und zeigt, wie mühelos es ist, HeyGen als Startup-Werbevideo-Macher zu nutzen. Es hebt speziell die Kraft der vorgefertigten Vorlagen und Szenen hervor, um ihre Ideen schnell zum Leben zu erwecken und ihnen zu ermöglichen, mit AI gewinnende Anzeigen zu erstellen, ohne vorherige Videoerfahrung.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges dynamisches und vielfältiges Video, das sich an Performance-Marketer und kreative Agenturen richtet, die ihre Anzeigenproduktion skalieren möchten. Das Video sollte ein authentisches, nutzergeneriertes Content-Gefühl haben und eine Vielzahl realistischer AI-Avatare zeigen, die in verschiedenen Szenarien interagieren, alle vereint durch eine klare und ansprechende Stimme. Diese Erzählung demonstriert, wie HeyGens AI-Avatare unbegrenzte Anzeigenkreationen generieren können, die vielfältige Perspektiven und Lokalisierungen bieten und die Kampagnenleistung mit AI-generiertem UGC effektiv steigern.
Beispiel-Prompt 2
Ein 60-sekündiges professionelles und elegantes Video sollte D2C-Marken und Marketingteams zeigen, wie sie eine starke Markenbeständigkeit über alle ihre Marketingvideos hinweg aufrechterhalten können. Mit konsistenten Markenfarben und -schriften zeigt diese Erzählung, wie verschiedene Anzeigenformate erstellt werden können, während eine einheitliche Markenidentität gewahrt bleibt. Eine informative Stimme führt den Zuschauer und veranschaulicht, wie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung eine nahtlose Integration von Markenassets ermöglicht und wie das Ändern des Seitenverhältnisses und der Export sicherstellen, dass jede Anzeige perfekt für Ihre Marke auf sozialen Plattformen angepasst ist.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Demonstrationsvideo für Content-Ersteller und Marketingfachleute, die eine schnelle Anzeigeniteration aus bestehendem Inhalt suchen. Der visuelle Stil sollte sauber und klar sein und schnelle Übergänge zeigen, die den nahtlosen Prozess der Umwandlung von Text in dynamische Visuals veranschaulichen. Eine tutorialartige Audioführung leitet das Publikum durch die Nutzung von HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, wobei hervorgehoben wird, wie einfach es ist, ansprechende AI-Videoanzeigen zu generieren, komplett mit automatischen Untertiteln, aus einem einfachen Skript, wodurch ihr Anzeigenumsatzpotenzial beschleunigt wird.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Startup-Werbevideo-Macher funktioniert

Nutzen Sie AI, um ansprechende Marketingvideos schnell und effektiv zu erstellen und sicherzustellen, dass die Botschaft Ihres Startups auf allen Plattformen ankommt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Anzeigen-Skript
Erstellen Sie Ihr überzeugendes Anzeigen-Skript. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion verwandelt Ihren Text effizient in ansprechende visuelle Inhalte und macht Sie mühelos zu einem Startup-Werbevideo-Macher.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre kreativen Elemente
Wählen Sie aus unserer Bibliothek von Videovorlagen und personalisieren Sie Ihre Anzeige mit AI-Avataren, um eine einzigartige und fesselnde Anziehungskraft zu gewährleisten.
3
Step 3
Wenden Sie die Markenanpassung an
Nutzen Sie unseren Drag-and-Drop-Editor, um mühelos Branding-Kontrollen hinzuzufügen, einschließlich Ihres Logos und spezifischer Farbpaletten, um die Markenbeständigkeit zu wahren.
4
Step 4
Export für soziale Plattformen
Finalisieren Sie Ihre Marketingvideos und exportieren Sie sie mit Seitenverhältnis-Anpassungen, bereit für optimale Leistung auf allen sozialen Plattformen und Geräten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

AI-gestützte Erfolgsgeschichten von Kunden

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende, AI-generierte Videoanzeigen, die Vertrauen aufbauen und Konversionen für Ihr Startup fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, gewinnende Anzeigen mit AI zu erstellen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Videoanzeigen-Macher, der Ihnen hilft, mühelos gewinnende Anzeigen mit AI zu erstellen. Sie können unsere realistischen AI-Avatare und vielfältigen Videovorlagen nutzen, um überzeugende AI-Videoanzeigen zu produzieren, die Aufmerksamkeit erregen und Leistung steigern, komplett mit effektiven Handlungsaufforderungen.

Welche Arten von AI-generiertem UGC kann ich mit HeyGen produzieren?

Mit HeyGen können Sie problemlos vielfältiges AI-generiertes UGC für Ihre Marketingvideos und sozialen Plattformen produzieren. Nutzen Sie unsere AI-Avatare und robusten Drehbuchwerkzeuge, um authentisch aussehende Inhalte zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden und Ihre kreative Produktion effizient skalieren.

Bietet HeyGen Lösungen für die Markenanpassung in Videoanzeigen?

Absolut, HeyGen ermöglicht umfangreiche Markenanpassungen, um sicherzustellen, dass Ihre Videoanzeigen perfekt mit Ihrer Identität übereinstimmen. Sie können Ihre Videoanzeigen für Ihre Marke mit unseren flexiblen Videovorlagen und Branding-Kontrollen anpassen und ein konsistentes Erscheinungsbild über alle Ihre Marketingvideos hinweg beibehalten.

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess für Startup-Werbevideo-Macher?

HeyGen vereinfacht den Prozess für jeden Startup-Werbevideo-Macher erheblich, indem es die schnelle Erstellung von wirkungsvollen Marketingvideos ermöglicht. Unser intuitiver Drag-and-Drop-Editor erleichtert die schnelle Zusammenstellung von Inhalten und befähigt Performance-Marketer, unbegrenzte Anzeigenkreationen zu testen und Kampagnen schneller zu optimieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo