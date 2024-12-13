Startup-Werbevideo-Macher: Gewinnende Anzeigen mit AI erstellen
Skalieren Sie Ihre kreative Produktion und begeistern Sie Ihr Publikum mit AI-Videoanzeigen mit realistischen AI-Avataren. Perfekt für Performance-Marketer.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 45-sekündiges dynamisches und vielfältiges Video, das sich an Performance-Marketer und kreative Agenturen richtet, die ihre Anzeigenproduktion skalieren möchten. Das Video sollte ein authentisches, nutzergeneriertes Content-Gefühl haben und eine Vielzahl realistischer AI-Avatare zeigen, die in verschiedenen Szenarien interagieren, alle vereint durch eine klare und ansprechende Stimme. Diese Erzählung demonstriert, wie HeyGens AI-Avatare unbegrenzte Anzeigenkreationen generieren können, die vielfältige Perspektiven und Lokalisierungen bieten und die Kampagnenleistung mit AI-generiertem UGC effektiv steigern.
Ein 60-sekündiges professionelles und elegantes Video sollte D2C-Marken und Marketingteams zeigen, wie sie eine starke Markenbeständigkeit über alle ihre Marketingvideos hinweg aufrechterhalten können. Mit konsistenten Markenfarben und -schriften zeigt diese Erzählung, wie verschiedene Anzeigenformate erstellt werden können, während eine einheitliche Markenidentität gewahrt bleibt. Eine informative Stimme führt den Zuschauer und veranschaulicht, wie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung eine nahtlose Integration von Markenassets ermöglicht und wie das Ändern des Seitenverhältnisses und der Export sicherstellen, dass jede Anzeige perfekt für Ihre Marke auf sozialen Plattformen angepasst ist.
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Demonstrationsvideo für Content-Ersteller und Marketingfachleute, die eine schnelle Anzeigeniteration aus bestehendem Inhalt suchen. Der visuelle Stil sollte sauber und klar sein und schnelle Übergänge zeigen, die den nahtlosen Prozess der Umwandlung von Text in dynamische Visuals veranschaulichen. Eine tutorialartige Audioführung leitet das Publikum durch die Nutzung von HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, wobei hervorgehoben wird, wie einfach es ist, ansprechende AI-Videoanzeigen zu generieren, komplett mit automatischen Untertiteln, aus einem einfachen Skript, wodurch ihr Anzeigenumsatzpotenzial beschleunigt wird.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Hochleistungsfähige AI-Anzeigenerstellung.
Produzieren Sie schnell wirkungsvolle, gewinnende AI-Videoanzeigen, um den Marketing-ROI Ihres Startups zu maximieren.
Fesselnde Social-Media-Werbekampagnen.
Erstellen Sie mühelos fesselnde Videoanzeigen und Clips, die für verschiedene soziale Plattformen optimiert sind, um das Engagement zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen mir helfen, gewinnende Anzeigen mit AI zu erstellen?
HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Videoanzeigen-Macher, der Ihnen hilft, mühelos gewinnende Anzeigen mit AI zu erstellen. Sie können unsere realistischen AI-Avatare und vielfältigen Videovorlagen nutzen, um überzeugende AI-Videoanzeigen zu produzieren, die Aufmerksamkeit erregen und Leistung steigern, komplett mit effektiven Handlungsaufforderungen.
Welche Arten von AI-generiertem UGC kann ich mit HeyGen produzieren?
Mit HeyGen können Sie problemlos vielfältiges AI-generiertes UGC für Ihre Marketingvideos und sozialen Plattformen produzieren. Nutzen Sie unsere AI-Avatare und robusten Drehbuchwerkzeuge, um authentisch aussehende Inhalte zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden und Ihre kreative Produktion effizient skalieren.
Bietet HeyGen Lösungen für die Markenanpassung in Videoanzeigen?
Absolut, HeyGen ermöglicht umfangreiche Markenanpassungen, um sicherzustellen, dass Ihre Videoanzeigen perfekt mit Ihrer Identität übereinstimmen. Sie können Ihre Videoanzeigen für Ihre Marke mit unseren flexiblen Videovorlagen und Branding-Kontrollen anpassen und ein konsistentes Erscheinungsbild über alle Ihre Marketingvideos hinweg beibehalten.
Wie vereinfacht HeyGen den Prozess für Startup-Werbevideo-Macher?
HeyGen vereinfacht den Prozess für jeden Startup-Werbevideo-Macher erheblich, indem es die schnelle Erstellung von wirkungsvollen Marketingvideos ermöglicht. Unser intuitiver Drag-and-Drop-Editor erleichtert die schnelle Zusammenstellung von Inhalten und befähigt Performance-Marketer, unbegrenzte Anzeigenkreationen zu testen und Kampagnen schneller zu optimieren.