Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Video vor, das für angehende Kleinunternehmer und Unternehmer konzipiert ist, die Schwierigkeiten haben, ihre erste Marketingkampagne zu starten. Dieses lebhafte, schnelle Video mit modernen Grafiken und inspirierender Hintergrundmusik beginnt mit einer kurzen Problem-/Lösungs-Erzählung und zeigt, wie mühelos es ist, HeyGen als Startup-Werbevideo-Macher zu nutzen. Es hebt speziell die Kraft der vorgefertigten Vorlagen und Szenen hervor, um ihre Ideen schnell zum Leben zu erwecken und ihnen zu ermöglichen, mit AI gewinnende Anzeigen zu erstellen, ohne vorherige Videoerfahrung.

Video Generieren