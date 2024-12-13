Der ultimative Video-Maker für Stakeholder-Updates

Optimieren Sie die Unternehmenskommunikation und erstellen Sie wirkungsvolle Video-Updates in Minuten mit Text-zu-Video aus Skripten.

Erstellen Sie ein 60-sekündiges internes Kommunikationsvideo für Teammitglieder, das kürzlich erreichte Projektmeilensteine mit einem professionellen, aber optimistischen visuellen Stil und motivierender Hintergrundmusik hervorhebt, indem Sie HeyGens AI-Avatare nutzen, um wichtige Updates effizient zu übermitteln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges Update-Video für externe Stakeholder und Investoren, das die vierteljährlichen Geschäftshighlights in einem eleganten, modernen visuellen Stil mit einer selbstbewussten, klaren Stimme präsentiert, nahtlos generiert mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um wirkungsvolle Briefings zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video-Update für wichtige Projektbeteiligte und Partner, das eine neue Feature-Veröffentlichung mit energetischer Musik und klaren, aufmerksamkeitsstarken visuellen Elementen ankündigt, indem Sie HeyGens robuste Vorlagen und Szenen nutzen, um das Update schnell zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein informatives 60-sekündiges Roadmap-Update-Video, das auf das Produktteam und die Führungskräfte zugeschnitten ist, und präsentieren Sie kommende Produkt-Roadmap-Elemente mit einer klaren, fokussierten visuellen Ästhetik und einer professionellen Voiceover, die einfach mit HeyGens Voiceover-Generierungsfähigkeiten erstellt werden kann.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Stakeholder-Update-Videos erstellt

Optimieren Sie Ihre Unternehmenskommunikation mit ansprechenden Video-Updates. Teilen Sie Projektmeilensteine, Fortschrittsberichte und Unternehmensnachrichten einfach, um Stakeholder informiert zu halten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video-Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Update-Skripts. Unsere Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion wird diesen Text verwenden, um eine professionelle Erzählung für Ihr Video zu generieren und so die Grundlage für Ihre Botschaft zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu übermitteln. Die Auswahl eines AI-Avatars ermöglicht es Ihnen, Ihr Update zu personalisieren und einen menschlichen Touch hinzuzufügen, ohne sich selbst filmen zu müssen.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Medien
Integrieren Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens, wie Logos und Farbschemata, um Konsistenz zu gewährleisten. Verbessern Sie Ihr Update mit relevanten Bildern, Videos und Musik aus der Medienbibliothek.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihr Update
Sobald Ihr Video fertig ist, verwenden Sie die Exportfunktion, um Ihr Endprodukt herunterzuladen. Teilen Sie Ihre Video-Updates einfach auf verschiedenen Plattformen, um alle wichtigen Projektbeteiligten effektiv zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Interne Stakeholder-Briefings verbessern

.

Liefern Sie kritische Updates zu neuen Prozessen, Tools oder Compliance an interne Teams und stellen Sie durch AI-gestützte Videos ein hohes Engagement und Wissensretention sicher.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung unserer Stakeholder-Update-Videos optimieren?

HeyGen nutzt seinen fortschrittlichen AI-Video-Generator, um Text effizient in professionelle Stakeholder-Update-Videos zu verwandeln, was die Produktionszeit und den Aufwand erheblich reduziert. Sie können mit AI-Avataren und benutzerdefinierten Voiceovers leicht überzeugende Erzählungen erstellen.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen für ansprechende interne Kommunikationsvideos?

HeyGen bietet eine Vielzahl leistungsstarker Vorlagen und anpassbarer AI-Avatare, um Ihre internen Kommunikationsvideos visuell ansprechender und dynamischer zu gestalten. Sie können Präsentationen mit Ihrer Markenidentität personalisieren und so eine konsistente und wirkungsvolle Botschaft sicherstellen.

Kann HeyGen schriftliche Inhalte in personalisierte Video-Präsentationen für wichtige Projektmeilensteine verwandeln?

Absolut. HeyGens innovative Text-zu-Video-Funktion ermöglicht es Ihnen, jedes Skript einfach in dynamische Video-Updates zu konvertieren, die sich perfekt eignen, um Projektmeilensteine zu erklären. Dies stellt sicher, dass Ihre personalisierten Aufnahmen sowohl informativ als auch ansprechend für interne Teammitglieder und externe Stakeholder sind.

Wie unterstützt HeyGen die effiziente Erstellung von wirkungsvoller Unternehmenskommunikation?

HeyGen ist darauf ausgelegt, die Unternehmenskommunikation zu verbessern, indem es anpassbare AI-Avatare und robuste Branding-Kontrollen für ein professionelles Erscheinungsbild bietet. Diese End-to-End-Video-Generierungsplattform optimiert Ihren Video-Produktions-Workflow und ermöglicht es Ihnen, schnell und effektiv hochwertige Videos für verschiedene Zielgruppen zu produzieren.

