Für HR- und L&D-Profis, die Mitarbeiter-Onboarding-Videos erstellen, ist ein dynamisches 1-minütiges Willkommensvideo unerlässlich, um neue Mitarbeiter in die Unternehmenskultur und die ersten Schritte einzuführen. Dieses Video, erstellt mit einem KI-gestützten Video-Maker, sollte einen warmen, professionellen KI-Avatar zeigen, der direkt zum Zuschauer spricht, mit einer klaren KI-Sprachausgabe, die wesentliche Informationen in einem visuell ansprechenden und leicht verständlichen Format präsentiert. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um die Erstellung dieser fesselnden Botschaft zu vereinfachen und einen überzeugenden ersten Eindruck für jedes neue Teammitglied zu schaffen.

Video Generieren