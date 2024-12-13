Mitarbeiterschulungsvideo-Ersteller: Erstellen Sie ansprechende Videos

Entwickeln Sie schnell professionelle Schulungsvideos für das Onboarding von Mitarbeitern und mehr, verbessert durch realistische KI-Avatare, um Ihr Team zu begeistern.

Stellen Sie sich ein lebendiges 30-Sekunden-Video vor, das für L&D-Teams und HR-Manager entwickelt wurde, die das Onboarding von Mitarbeitern optimieren möchten. Dieses schwungvolle Video verwendet dynamische Vorlagen und Szenen sowie ansprechende KI-Avatare, um die Unternehmenskultur und die wichtigsten ersten Schritte schnell vorzustellen. Der visuelle Stil ist modern und farbenfroh, begleitet von einem enthusiastischen Hintergrundtrack, der zeigt, wie einfach es ist, Schulungsvideos zu erstellen, die einen großartigen ersten Eindruck hinterlassen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Video, das sich an Mitarbeiter richtet, die technische Schulungen zu einer neuen Softwarefunktion benötigen. Der visuelle Stil ist klar und professionell, mit Fokus auf klaren Bildschirmaufnahmen und animierten Overlays, um komplexe Schritte zu erklären. Eine autoritative, aber unterstützende Stimme führt den Zuschauer, ergänzt durch automatisch generierte Untertitel für Barrierefreiheit, und demonstriert die Kraft der Umwandlung von Text-zu-Video aus einem Skript für effektive Anleitungs-Videos.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-Sekunden-Informationsvideo für alle Mitarbeiter des Unternehmens, das sich auf eine jährliche Auffrischung der Compliance-Schulung konzentriert. Der visuelle Stil ist poliert und vertrauenswürdig, mit relevantem Stockmaterial aus der Medienbibliothek/Stockunterstützung, um wichtige Konzepte zu veranschaulichen. Eine ruhige und klare KI-generierte Sprachsynthese sorgt für konsistente Botschaften und hebt die Effizienz der Erstellung wirkungsvoller KI-Schulungsvideos hervor, die alle informiert und konform halten, ohne überwältigend zu sein.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Video, das für Verkaufsteams und Kundenservice-Mitarbeiter entwickelt wurde und eine herausfordernde Kundeninteraktion im Bereich Sales Enablement simuliert. Dieses Video zeigt zwei realistische KI-Avatare, die in einem kurzen Szenario effektive Kommunikationsstrategien demonstrieren. Der schnelle visuelle Stil ist darauf ausgelegt, Aufmerksamkeit zu erregen, mit der Möglichkeit, für verschiedene Plattformen durch Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte angepasst zu werden, was es perfekt für schnelle, ansprechende Szenario-Trainingsvideos macht.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Mitarbeiterschulungsvideo-Ersteller funktioniert

Verwandeln Sie Ihren Schulungsprozess mit KI-gestützter Videoproduktion. Erstellen Sie mühelos ansprechende Mitarbeiterschulungsvideos, die Ihr Team fesseln und bilden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren Inhalt
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Skript oder Ihre Gliederung einfügen, die unsere Plattform mithilfe von Text-zu-Video aus Skript-Funktionen in ein professionelles Video umwandeln kann.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, die als Ihr Bildschirmpräsentator fungieren, und verleihen Sie Ihrem Video eine menschliche Note, ohne filmen zu müssen.
3
Step 3
Verfeinern Sie Ihre Visuals
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens anwenden, einschließlich Logos und Farben, um Konsistenz zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Schulungsvideo und verwenden Sie die Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, um es für jede Plattform vorzubereiten, damit Ihre Botschaft alle erreicht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren und motivieren Sie Ihr Publikum

.

Produzieren Sie inspirierende und motivierende Videos, um die Teammoral zu fördern und die Mitarbeiterentwicklung in Ihrer Organisation voranzutreiben.

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen KI, um überzeugende Schulungsvideos zu erstellen?

HeyGen ist ein fortschrittlicher KI-Video-Generator, der Skripte in ansprechende Schulungsvideos umwandelt, indem er realistische KI-Avatare und ausgefeilte Text-zu-Video-Technologie verwendet. Dies ermöglicht es L&D-Teams, effizient hochwertige KI-Schulungsvideos mit natürlichen KI-Sprachsynthesen zu erstellen und dabei erheblich Zeit zu sparen.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem effizienten Ersteller von Mitarbeiterschulungsvideos für Unternehmen?

HeyGen bietet eine umfassende Erfahrung als Ersteller von Mitarbeiterschulungsvideos, mit professionellen Vorlagen und intuitiven Videobearbeitungswerkzeugen. Dies vereinfacht die Erstellung wesentlicher Videos für das Onboarding von Mitarbeitern, Sales Enablement und andere L&D-Initiativen, steigert die Produktivität erheblich und spart Zeit.

Kann HeyGen verschiedene Arten von Bildungs- und Unternehmensschulungsvideos produzieren?

Ja, HeyGen ist vielseitig und ermöglicht die Erstellung verschiedener Schulungsvideos, einschließlich technischer Schulungen, Compliance-Schulungen, Anleitungs-Videos und detaillierter Videodokumentationen. Es unterstützt verschiedene Formate, wie z.B. Präsentations-Tutorial-Videos, um all Ihre Unternehmenslernbedürfnisse zu erfüllen.

Wie können Benutzer ihre KI-generierten Schulungsvideos innerhalb von HeyGen anpassen?

HeyGen bietet robuste Anpassungsoptionen, einschließlich Branding-Kontrollen zur Integration Ihres Logos und Ihrer Farben, sowie eine reichhaltige Medienbibliothek mit Stockunterstützung. Sie können auch Untertitel hinzufügen und Seitenverhältnisse für verschiedene Plattformen anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre KI-Schulungsvideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.

