Erstellen Sie ein 45-sekündiges Begrüßungsvideo für neue Mitarbeiter, das ihnen die Unternehmenskultur und die ersten Schritte näherbringt. Der visuelle Stil sollte hell und einladend sein, mit freundlichen KI-Avataren, die positive Interaktionen demonstrieren, begleitet von einer warmen, professionellen Stimme, die durch HeyGen generiert wird. Dieser KI-Videogenerator führt die Mitarbeiter effektiv in ihre neue Umgebung ein und erleichtert das Onboarding.

Video Generieren