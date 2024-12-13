Schulungsvideo-Generator: Schnelles, effektives Lernen

Liefern Sie umfassende Compliance-Schulungen schneller, indem Sie Skripte mit KI-Sprachüberlagerungen in Videos verwandeln.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Begrüßungsvideo für neue Mitarbeiter, das ihnen die Unternehmenskultur und die ersten Schritte näherbringt. Der visuelle Stil sollte hell und einladend sein, mit freundlichen KI-Avataren, die positive Interaktionen demonstrieren, begleitet von einer warmen, professionellen Stimme, die durch HeyGen generiert wird. Dieser KI-Videogenerator führt die Mitarbeiter effektiv in ihre neue Umgebung ein und erleichtert das Onboarding.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein prägnantes 60-sekündiges Compliance-Training-Video für alle bestehenden Mitarbeiter, das sich auf jährliche Datenschutz-Updates konzentriert. Der visuelle Stil muss klar und autoritativ sein, mit sauberen Grafiken und Bildschirmtexten für wichtige rechtliche Punkte, unterstützt durch Untertitel, die aus dem Skript generiert werden, um Zugänglichkeit und Beibehaltung wichtiger Informationen zu gewährleisten. Dieses wesentliche Schulungsvideo sorgt dafür, dass alle auf dem neuesten Stand der Compliance-Schulung bleiben.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Produktupdate-Video für Vertriebs- und Kundenserviceteams, das neue Funktionen unseres neuesten Angebots hervorhebt. Das Video sollte einen modernen, dynamischen visuellen Stil mit schnellen Übergängen haben und HeyGens Vorlagen & Szenen einbeziehen, um die Vorteile des Produkts lebhaft darzustellen. Dies hilft, effektive Schulungsvideos für die Vertriebsunterstützung durch einen dedizierten Schulungsvideo-Maker zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Schritt-für-Schritt-Tutorial-Video für Mitarbeiter, die lernen, unser neues internes CRM-System zu nutzen, das für technisches Training gedacht ist. Die visuelle Präsentation sollte klar und demonstrativ sein, mit Bildschirmaufnahmen, während die begleitende Sprachgenerierung ruhig und geduldig sein sollte, um jede Aktion präzise durch HeyGens Text-zu-Video-Funktionalität aus dem Skript zu erklären. Solche Inhalte eines Schulungsvideo-Generators vereinfachen komplexe technische Schulungsprozesse.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Schulungsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie ansprechende und effektive Schulungsvideos in Minuten, um Ihr Mitarbeiter-Onboarding und die Kompetenzentwicklung mit KI-gestützter Leichtigkeit zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihre Schulungsinhalte direkt in den Generator zu schreiben oder einzufügen. Unsere Plattform verwendet Ihren Text, um erste Videoszenen für Ihre Schulungsvideos zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von lebensechten KI-Avataren, um Ihr Schulungsmaterial zu präsentieren und eine konsistente und ansprechende Bildschirmpräsenz zu gewährleisten.
3
Step 3
Fügen Sie Sprachüberlagerungen und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit professionellen KI-Sprachüberlagerungen in verschiedenen Sprachen und wenden Sie das Branding Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos und Farben, für ein einheitliches Erscheinungsbild.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Untertitel hinzufügen, und exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis, bereit für den sofortigen Einsatz in Ihrem Team für eine schnellere Schulungsbereitstellung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimieren Sie spezialisierte Schulungen

.

Klärung komplexer Themen und Verbesserung der Effektivität spezialisierter Schulungen, einschließlich Compliance- oder technischer Themen, mit KI-gestütztem Video.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher "KI-Videogenerator", der Skripte in ansprechende "Schulungsvideos" verwandelt. Es ermöglicht Unternehmen, schnell hochwertige Inhalte mit verschiedenen "KI-Avataren" und "KI-Sprachüberlagerungen" zu produzieren, was den gesamten Prozess erheblich vereinfacht.

Kann HeyGen bei der Erstellung spezifischer Arten von Mitarbeiterschulungen helfen?

Ja, HeyGen unterstützt eine Vielzahl von "Mitarbeiterschulungs"-Bedürfnissen, einschließlich "Mitarbeiter-Onboarding", "Vertriebsunterstützung" und "Compliance-Schulung". Seine intuitiven "Schulungsvideo-Maker"-Funktionen sorgen für "schnellere Schulungsbereitstellung" in verschiedenen Abteilungen.

Was macht HeyGen geeignet für globale Mitarbeiterschulungsinitiativen?

HeyGen ist ein idealer "Schulungsvideo-Generator", da es über "140+ Sprachen" unterstützt, sodass Sie weltweit lokalisierte Inhalte bereitstellen können. Dies stellt sicher, dass Ihre globalen Teams mühelos konsistente und kulturell relevante "Schulungsvideos" erhalten.

Ist es einfach, bestehende Schulungsmaterialien mit HeyGen zu aktualisieren?

Absolut. HeyGen erleichtert "mühelose Updates" Ihrer "Schulungsvideos", indem Sie Skripte einfach bearbeiten oder "bestehende Materialien" in dynamische Videoformate umwandeln können. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte aktuell und relevant bleiben, ohne umfangreiche Neuaufnahmen.

