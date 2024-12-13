Mitarbeitertrainings-Maker: Erstellen Sie ansprechende Mitarbeiterschulungen

Erstellen Sie schnell überzeugende Mitarbeiterschulungsmaterialien. Nutzen Sie KI-Avatare für ansprechende Online-Schulungen und die nahtlose Bereitstellung von Kompetenzaufbaumodulen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges, informatives und dennoch ansprechendes Video vor, das für L&D-Spezialisten und Teamleiter konzipiert ist und die Erstellung von Kompetenzaufbaumodulen veranschaulicht. Visuell sollte es elegant und lehrreich sein, mit animierten Grafiken und einem ruhigen, ermutigenden Voiceover. Betonen Sie, wie die vielseitigen Vorlagen und Szenen von HeyGen es den Nutzern ermöglichen, mühelos umfassende Mitarbeiterschulungsprogramme zu erstellen, wodurch Sie zu einem effektiven Mitarbeitertrainings-Builder werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video mit einem direkten und autoritativen Ton, das sich an Unternehmensausbilder und Abteilungsleiter richtet und die nahtlose Bereitstellung von wichtigen Compliance-Schulungen demonstriert. Die visuelle Präsentation sollte klar und professionell mit minimalen Ablenkungen sein, begleitet von einer selbstbewussten, artikulierten Stimme. Zeigen Sie, wie die Untertitel/Beschriftungen von HeyGen die Zugänglichkeit und das Verständnis für alle Mitarbeiter sicherstellen und die Reichweite Ihrer wichtigen Mitarbeiterschulungen verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 50-sekündiges dynamisches und innovatives Video, das sich an Content-Ersteller für Schulungs- und Marketingteams richtet und die Kraft der KI-Erstellung hervorhebt, um Rohschulungsmaterialien in polierte Inhalte zu verwandeln. Visuell sollte das Video schnelllebig sein, mit Vorher-Nachher-Vergleichen und futuristischem Sounddesign, begleitet von einer fesselnden, energetischen Erzählung. Veranschaulichen Sie, wie die umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen jede Botschaft bereichern kann und einfache Ideen in wirkungsvolle Mitarbeiterschulungen verwandelt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Mitarbeitertrainings-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Mitarbeiterschulungsmaterialien mit KI-Erstellung, von Skript bis zur nahtlosen Bereitstellung, um sicherzustellen, dass Ihr Team immer auf dem neuesten Stand ist.

1
Step 1
Erstellen Sie Schulungsvideos mit KI
Verwandeln Sie Ihre Inhalte in ansprechende Mitarbeiterschulungsvideos mit unserer Text-zu-Video-Funktion. Fügen Sie einfach Ihren Text ein und sehen Sie zu, wie er mit KI-Erstellung zum Leben erweckt wird.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre KI-Präsentatoren
Personalisieren Sie Ihre Mitarbeiterschulung, indem Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren wählen. Diese digitalen Präsentatoren sorgen für ein konsistentes und professionelles Lernerlebnis für alle Mitarbeiter.
3
Step 3
Anwenden von benutzerdefiniertem Branding
Stärken Sie Ihre Unternehmensidentität, indem Sie benutzerdefinierte Branding-Kontrollen anwenden, einschließlich Ihres Logos und Ihrer Markenfarben, auf alle Ihre Schulungsmaterialien.
4
Step 4
Export für nahtlose Bereitstellung
Bereiten Sie Ihre Kurse für die nahtlose Bereitstellung auf jeder Plattform vor. Exportieren Sie Ihre fertigen Schulungsvideos mit Größenanpassung des Seitenverhältnisses, um perfekt auf alle Ihre digitalen Kanäle zu passen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende L&D-Inhalte liefern

Produzieren Sie inspirierende und aufbauende Videoinhalte, um die Führungskräfteentwicklung, kulturelle Schulungen und Mitarbeitermotivation innerhalb von L&D-Programmen zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Mitarbeiterschulungen vereinfachen?

HeyGen revolutioniert die **Mitarbeiterschulung**, indem es als intuitiver **Mitarbeitertrainings-Maker** dient. Sie können schnell ansprechende Videoinhalte aus Textskripten mit **KI-Erstellung** generieren, was Ihren **Workflow** zur Produktion effektiver **Schulungsmaterialien** erheblich vereinfacht.

Welche Fähigkeiten machen HeyGen zu einem effektiven Mitarbeitertrainings-Generator?

HeyGen ist ein leistungsstarker **Mitarbeitertrainings-Generator**, der **KI-Erstellung** nutzt, um überzeugende **Kompetenzaufbaumodule** zu produzieren. Seine Funktionen wie Text-zu-Video, KI-Avatare und Voiceover-Generierung ermöglichen dynamische **Lern- und Entwicklungsinitiativen** in Ihrer Organisation.

Unterstützt HeyGen die Entwicklung umfassender Onboarding-Programme?

Ja, HeyGen ist ideal für die Entwicklung umfassender **Onboarding-Programme** und anderer wichtiger **Online-Schulungen**. Sie können mühelos ansprechende und konsistente Module für verschiedene **Lern- und Entwicklungsinitiativen** erstellen, einschließlich wichtiger **Compliance-Schulungen**, um sicherzustellen, dass neue Mitarbeiter schnell auf dem neuesten Stand sind.

Wie erleichtert HeyGen die nahtlose Bereitstellung von Online-Schulungsinhalten?

HeyGen sorgt für die **nahtlose Bereitstellung** Ihrer Videoinhalte, indem es mit verschiedenen **Online-Schulungssystemen** kompatibel ist und sogar Erfahrungen verbessert, die **virtuelle Klassenzimmersoftware** nachahmen. Videos können in verschiedenen Seitenverhältnissen exportiert und problemlos in Ihr bestehendes **LMS** oder andere Plattformen integriert werden.

