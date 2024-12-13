Video drehen für perfekte Ausrichtung
Drehen Sie ein Video schnell um 90 Grad oder drehen Sie es für jede Plattform, verbessert durch HeyGens Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporte.
Perfektionieren Sie die Ausrichtung Ihrer Videos mit diesem dynamischen 45-Sekunden-Guide, speziell zugeschnitten für Social-Media-Marketer und Video-Editoren. Mit schnellen Schnitten und energetischer Hintergrundmusik zeigt dieses Video, wie man ein Video um 90 Grad dreht oder Videoclips für kreative Effekte sogar umdreht, um sicherzustellen, dass Ihre visuellen Inhalte hervorstechen. HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion wird die wichtigsten Schritte klar hervorheben, unterstützt durch relevante visuelle Inhalte aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihrer Präsentationen mit diesem lehrreichen 90-Sekunden-Video, das für Unternehmensschulungen und E-Learning-Entwickler erstellt wurde. Mit einem ruhigen visuellen Stil und klaren UI-Demonstrationen veranschaulicht dieser Prompt die entscheidende Rolle robuster Videobearbeitungstools, insbesondere mit Fokus auf die Präzision eines Online-Video-Rotators, um Professionalität zu wahren. Ein AI-Avatar von HeyGen wird ruhig die Bedeutung der korrekten Videoausrichtung erklären und dabei professionelle Vorlagen und Szenen nutzen, um die Klarheit zu erhöhen.
Vielbeschäftigte Fachleute können in diesem fesselnden 30-Sekunden-Video schnell lernen, häufige Filmfehler zu beheben. Ideal für alle, die einen AI-Video-Maker verwenden, zeigt dieser schnelle Guide mit hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm, wie Sie die Ausrichtung Ihrer MP4-Dateien schnell und ohne Aufwand anpassen können. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion, um schnell präzise Anweisungen zu erstellen, wie Sie Ihre Videoinhalte in die richtige vertikale oder horizontale Ansicht drehen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement und die Bindung bei der Mitarbeiterschulung.
Verbessern Sie das Onboarding und die Rollenübergänge mit dynamischen AI-Videos, um die Lernergebnisse und Bindung der Mitarbeiter zu verbessern.
Entwickeln Sie AI-gestützte Schulungsmodule für Mitarbeiter.
Produzieren Sie effizient umfassende Videokurse mit AI-Vorlagen, um rotierende Mitarbeiter in neuen Rollen und Verfahren zu schulen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann ich ein Video online mit HeyGen einfach drehen?
HeyGens intuitive Videobearbeitungstools ermöglichen es Ihnen, Ihre Videos mühelos zu drehen, einschließlich gängiger Ausrichtungen wie das Drehen eines Videos um 90 Grad. Diese Funktion ist direkt in unseren AI-Video-Maker integriert, was Ihren Bearbeitungsworkflow vereinfacht und professionelle Ergebnisse sicherstellt.
Bietet HeyGen mehr als nur Videodrehfunktionen?
Absolut. Neben einem leistungsstarken Video-Rotator bietet HeyGen eine umfassende Suite von Videobearbeitungstools. Sie können Videosegmente zuschneiden, Videos horizontal oder vertikal drehen und Seitenverhältnisse anpassen, um eine perfekte Darstellung auf verschiedenen Social-Media-Plattformen zu gewährleisten.
Welche Video-Dateiformate kann ich mit HeyGens Plattform drehen?
HeyGen unterstützt verschiedene beliebte Video-Dateiformate, einschließlich MP4, was es zu einem vielseitigen Online-Video-Rotator für Ihre Inhalte macht. Sie können Ihr Filmmaterial hochladen und unseren AI-Video-Maker verwenden, um die Ausrichtung nahtlos anzupassen, bevor Sie es exportieren.
Ist HeyGens Video-Rotator einfach für Anfänger zu verwenden?
Ja, HeyGen ist benutzerfreundlich gestaltet, sodass komplexe Aufgaben wie das Drehen von Videos für jeden einfach sind. Unsere Plattform vereinfacht den gesamten Videobearbeitungsprozess, sodass auch Anfänger professionelle Videodrehungen und Inhaltserstellung mühelos erreichen können.