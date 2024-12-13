Mitarbeiter-Rekrutierungsvideo-Ersteller: Top-Talente anziehen & Einstellung vereinfachen

Erstellen Sie professionelle Rekrutierungsvideos, die Ihre Arbeitgebermarke mit anpassbaren Vorlagen & Szenen präsentieren.

Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Rekrutierungsvideo, das unsere lebendige Unternehmenskultur zeigt und sich an Arbeitssuchende richtet, die eine unterstützende und innovative Umgebung schätzen. Der visuelle Stil sollte modern und energiegeladen sein, mit peppiger Musik und schnellen Schnitten, während das Audio eine begeisterte Stimme enthält. Heben Sie die Vorteile der Verwendung von HeyGen's AI-Avataren hervor, um die Botschaft zu personalisieren und effektiv Top-Talente anzuziehen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges Video, das eine spezifische Jobrolle und unseren Einstellungsprozess für potenzielle Kandidaten mit spezialisierten Fähigkeiten erklärt. Behalten Sie einen professionellen und klaren visuellen Stil bei, mit ansprechendem On-Screen-Text und einem beruhigenden Hintergrundtrack. Nutzen Sie HeyGen's Text-zu-Video-Funktion, um effizient das Narrativ zu erstellen und fügen Sie klare Untertitel für Barrierefreiheit hinzu.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video mit authentischen Mitarbeiterzeugnissen, das sich an Kandidaten richtet, die echte Einblicke in unseren Arbeitsplatz suchen. Der visuelle und akustische Stil sollte warm und aufrichtig wirken, mit natürlichem Licht und sanfter, inspirierender Musik. Verwenden Sie HeyGen's vollständig anpassbare Vorlagen und Sprachgenerierung, um schnell ein wirkungsvolles Narrativ zu erstellen, das unsere Rekrutierungsstrategie stärkt.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine prägnante 15-sekündige 'Wir stellen ein'-Ankündigung für soziale Medien, die darauf abzielt, die Aufmerksamkeit eines vielfältigen Publikums zu erregen. Das Video benötigt einen eingängigen, visuell ansprechenden Stil mit leuchtenden Farben und einem einprägsamen Jingle. Integrieren Sie ansprechende Stock-Videoclips aus HeyGen's Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und stellen Sie sicher, dass es perfekt für verschiedene Plattformen optimiert ist, indem Sie das Seitenverhältnis anpassen und exportieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Mitarbeiter-Rekrutierungsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende Rekrutierungsvideos, die Ihre Unternehmenskultur präsentieren und Top-Talente anziehen, mit unserer intuitiven AI-Videoplattform.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller AI-Vorlagen oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihre Rekrutierungsbotschaft perfekt anzupassen. Unsere Plattform bietet vielfältige Vorlagen & Szenen für jeden Einstellungsbedarf.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Videoinhalt an
Passen Sie Ihr Video einfach an, indem Sie Text, Bilder und das Branding Ihres Unternehmens hinzufügen. Nutzen Sie unsere Videobearbeitungswerkzeuge, um dynamische Textanimationen und Stock-Medien zu integrieren. Wenden Sie Ihre Branding-Kontrollen (Logo, Farben) an, um eine konsistente Arbeitgebermarke zu gewährleisten.
3
Step 3
Verbessern Sie mit AI und Audio
Erwecken Sie Ihr Rekrutierungsvideo mit fortschrittlichen AI-Funktionen zum Leben. Erstellen Sie lebensechte Sprachübertragungen aus Ihrem Skript mit Sprachgenerierung und sorgen Sie mit automatischen Untertiteln für Barrierefreiheit.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Botschaft
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für verschiedene soziale Medienplattformen und Jobbörsen geeignet sind. Unsere Funktion zur Anpassung und zum Exportieren des Seitenverhältnisses stellt sicher, dass Ihre Botschaft überall gut aussieht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie die Arbeitgebermarke und Unternehmenskultur

.

Erstellen Sie ansprechende AI-Videos mit Mitarbeiterzeugnissen, um Ihre Unternehmenskultur hervorzuheben und ideale Kandidaten anzuziehen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Rekrutierungsvideos?

HeyGen, als intuitiver AI-Video-Ersteller, bietet AI-Vorlagen und AI-Funktionen, um schnell überzeugende Rekrutierungsvideos zu erstellen. Dieses leistungsstarke Online-Tool ermöglicht es Unternehmen, mühelos Top-Talente mit ansprechendem Videoinhalt anzuziehen und ihren Einstellungsprozess zu optimieren.

Kann HeyGen Rekrutierungsvideos an unsere Marke anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo, Farben und visuellen Stil in vollständig anpassbare Vorlagen zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Rekrutierungsvideos konsequent Ihre einzigartige Arbeitgebermarke und Unternehmenskultur widerspiegeln.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Interaktion in Rekrutierungsvideos zu verbessern?

HeyGen steigert die Interaktion durch Funktionen wie automatische Untertitel und professionelle Sprachübertragungen. Sie können Ihre Rekrutierungsvideos auch mit lizenzfreier Musik aus der umfangreichen Musikbibliothek bereichern, um den Inhalt für Arbeitssuchende zugänglicher und wirkungsvoller zu machen.

Wie kann HeyGen eine moderne Rekrutierungsstrategie unterstützen?

HeyGen unterstützt eine moderne Rekrutierungsstrategie, indem es als effizienter Mitarbeiter-Rekrutierungsvideo-Ersteller dient, der eine schnelle Videoproduktion aus Text ermöglicht. Dieser Ansatz spart erheblich Zeit und Ressourcen, hilft Ihnen, effektiv Top-Talente anzuziehen und Ihren gesamten Einstellungsprozess zu optimieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo