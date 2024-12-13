Mitarbeiter-Rekrutierungsvideo-Ersteller: Top-Talente anziehen & Einstellung vereinfachen
Erstellen Sie professionelle Rekrutierungsvideos, die Ihre Arbeitgebermarke mit anpassbaren Vorlagen & Szenen präsentieren.
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges Video, das eine spezifische Jobrolle und unseren Einstellungsprozess für potenzielle Kandidaten mit spezialisierten Fähigkeiten erklärt. Behalten Sie einen professionellen und klaren visuellen Stil bei, mit ansprechendem On-Screen-Text und einem beruhigenden Hintergrundtrack. Nutzen Sie HeyGen's Text-zu-Video-Funktion, um effizient das Narrativ zu erstellen und fügen Sie klare Untertitel für Barrierefreiheit hinzu.
Entwickeln Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video mit authentischen Mitarbeiterzeugnissen, das sich an Kandidaten richtet, die echte Einblicke in unseren Arbeitsplatz suchen. Der visuelle und akustische Stil sollte warm und aufrichtig wirken, mit natürlichem Licht und sanfter, inspirierender Musik. Verwenden Sie HeyGen's vollständig anpassbare Vorlagen und Sprachgenerierung, um schnell ein wirkungsvolles Narrativ zu erstellen, das unsere Rekrutierungsstrategie stärkt.
Erstellen Sie eine prägnante 15-sekündige 'Wir stellen ein'-Ankündigung für soziale Medien, die darauf abzielt, die Aufmerksamkeit eines vielfältigen Publikums zu erregen. Das Video benötigt einen eingängigen, visuell ansprechenden Stil mit leuchtenden Farben und einem einprägsamen Jingle. Integrieren Sie ansprechende Stock-Videoclips aus HeyGen's Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und stellen Sie sicher, dass es perfekt für verschiedene Plattformen optimiert ist, indem Sie das Seitenverhältnis anpassen und exportieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie leistungsstarke Rekrutierungsvideoanzeigen.
Erstellen Sie schnell überzeugende Rekrutierungsvideos mit AI, um Top-Talente anzuziehen und offene Stellen effizient zu besetzen.
Erzeugen Sie ansprechende Rekrutierungsvideos für soziale Medien.
Produzieren Sie fesselnde Kurzvideos für Plattformen wie LinkedIn oder TikTok, um die Reichweite zu erweitern und Arbeitssuchende effektiv anzusprechen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Rekrutierungsvideos?
HeyGen, als intuitiver AI-Video-Ersteller, bietet AI-Vorlagen und AI-Funktionen, um schnell überzeugende Rekrutierungsvideos zu erstellen. Dieses leistungsstarke Online-Tool ermöglicht es Unternehmen, mühelos Top-Talente mit ansprechendem Videoinhalt anzuziehen und ihren Einstellungsprozess zu optimieren.
Kann HeyGen Rekrutierungsvideos an unsere Marke anpassen?
Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo, Farben und visuellen Stil in vollständig anpassbare Vorlagen zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Rekrutierungsvideos konsequent Ihre einzigartige Arbeitgebermarke und Unternehmenskultur widerspiegeln.
Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Interaktion in Rekrutierungsvideos zu verbessern?
HeyGen steigert die Interaktion durch Funktionen wie automatische Untertitel und professionelle Sprachübertragungen. Sie können Ihre Rekrutierungsvideos auch mit lizenzfreier Musik aus der umfangreichen Musikbibliothek bereichern, um den Inhalt für Arbeitssuchende zugänglicher und wirkungsvoller zu machen.
Wie kann HeyGen eine moderne Rekrutierungsstrategie unterstützen?
HeyGen unterstützt eine moderne Rekrutierungsstrategie, indem es als effizienter Mitarbeiter-Rekrutierungsvideo-Ersteller dient, der eine schnelle Videoproduktion aus Text ermöglicht. Dieser Ansatz spart erheblich Zeit und Ressourcen, hilft Ihnen, effektiv Top-Talente anzuziehen und Ihren gesamten Einstellungsprozess zu optimieren.