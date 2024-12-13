Mitarbeiter-Orientierungsvideo-Ersteller: Vereinfachen Sie das Onboarding neuer Mitarbeiter
Begrüßen Sie neue Mitarbeiter mühelos mit ansprechenden Onboarding-Videos, indem Sie die leistungsstarken AI-Avatare von HeyGen nutzen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Orientierungs-Video für Mitarbeiter, um wesentliche Aktualisierungen der Unternehmensrichtlinien für alle aktuellen Mitarbeiter und Neueinstellungen klar und prägnant zu erläutern. Das Video sollte einen informativen und professionellen visuellen Stil annehmen, mit Textüberlagerungen auf dem Bildschirm und einer klaren, autoritativen Erzählung. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um eine genaue und konsistente Informationsvermittlung sicherzustellen.
Gestalten Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video für die interne Kommunikation, um neue Teammitglieder in einer bestimmten Abteilung willkommen zu heißen, indem Sie wichtige Teammitglieder und ihre Rollen vorstellen und ein Zugehörigkeitsgefühl während des virtuellen Onboardings fördern. Verwenden Sie einen schnellen, ansprechenden visuellen Stil mit lebhafter Hintergrundmusik und schnellen Schnitten. Dieses wirkungsvolle Video kann schnell mit den einsatzbereiten Vorlagen und Szenen von HeyGen zusammengestellt werden.
Produzieren Sie ein 50-sekündiges Erklärvideo für das interne Produkttraining, das die Funktionen und Vorteile eines neuen Angebots für Vertriebs- und Supportteams detailliert beschreibt und einfach anpassbar ist. Die visuelle Präsentation sollte sauber, modern und sehr anschaulich sein, mit animierten Grafiken, während der Ton eine klare und begeisterte Stimme bietet. Die hochwertige Sprachgenerierungsfunktion von HeyGen sorgt für eine professionelle und konsistente Tonspur für diesen wichtigen Trainingsinhalt.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement beim Mitarbeitertraining.
Verbessern Sie die Mitarbeiterorientierung und laufende Schulungsmodule, was zu besserem Wissensspeicher und Engagement für neue Mitarbeiter führt.
Entwickeln Sie umfassende Lernmodule.
Erstellen Sie effizient eine breite Palette von Onboarding-Kursen und Schulungsinhalten, um neue Mitarbeiter in globalen Teams zu schulen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Mitarbeiter-Orientierungsvideos?
HeyGen macht die Erstellung wirkungsvoller Onboarding-Videos einfach mit seinen AI-gestützten Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, professionelle Mitarbeiter-Orientierungsvideos schnell mit Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten und einer Vielzahl von Videovorlagen zu erstellen. Dies rationalisiert den Prozess sowohl für neue Mitarbeiter als auch für das HR-Onboarding.
Kann ich Onboarding-Videos mit personalisierten Willkommensnachrichten für neue Mitarbeiter mit HeyGen anpassen?
Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, personalisierte Willkommensvideos für neue Mitarbeiter zu erstellen, indem Sie benutzerdefinierte Avatare und virtuelle Präsentatoren nutzen. Sie können auch Branding-Kontrollen wie Logos und Farben anwenden, um sicherzustellen, dass Ihr Mitarbeiter-Onboarding-Inhalt perfekt mit Ihrer Unternehmenskultur übereinstimmt.
Welche Arten von Schulungsinhalten können mit dem Video-Ersteller von HeyGen für das Mitarbeiter-Onboarding entwickelt werden?
Der Video-Ersteller von HeyGen unterstützt vielfältige Schulungsinhalte für das Mitarbeiter-Onboarding, von HR-Richtlinien und Produktschulungen bis hin zu Compliance-Schulungen. Sie können strukturierte Schulungsmodule nutzen und diese ansprechenden Videos sogar in Ihre automatisierten Workflows integrieren, um neuen Mitarbeitern ein umfassendes Erlebnis zu bieten.
Unterstützt HeyGen mehrsprachige Onboarding-Videos für eine vielfältige Belegschaft?
Absolut. HeyGen bietet eine robuste mehrsprachige Unterstützung, die es Ihnen ermöglicht, Onboarding-Videos mit Sprachgenerierung und Untertiteln in verschiedenen Sprachen zu erstellen. Dies stellt sicher, dass alle neuen Mitarbeiter klare und wirkungsvolle Videos erhalten und ein wirklich inklusives Orientierungserlebnis gefördert wird.