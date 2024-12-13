Mitarbeiter-Orientierungsvideo-Ersteller: Vereinfachen Sie das Onboarding neuer Mitarbeiter

Begrüßen Sie neue Mitarbeiter mühelos mit ansprechenden Onboarding-Videos, indem Sie die leistungsstarken AI-Avatare von HeyGen nutzen.

Entwickeln Sie ein 45-sekündiges personalisiertes Willkommensvideo für neue Mitarbeiter, das sie in die lebendige Unternehmenskultur und die Werte einführt. Der visuelle und akustische Stil sollte warm, freundlich und einladend sein, mit aufmunternder Hintergrundmusik. Nutzen Sie die leistungsstarken AI-Avatare von HeyGen, um vielfältige und ansprechende virtuelle Präsentatoren zu erstellen, die ein wirklich beeindruckendes Onboarding-Erlebnis bieten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Orientierungs-Video für Mitarbeiter, um wesentliche Aktualisierungen der Unternehmensrichtlinien für alle aktuellen Mitarbeiter und Neueinstellungen klar und prägnant zu erläutern. Das Video sollte einen informativen und professionellen visuellen Stil annehmen, mit Textüberlagerungen auf dem Bildschirm und einer klaren, autoritativen Erzählung. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um eine genaue und konsistente Informationsvermittlung sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video für die interne Kommunikation, um neue Teammitglieder in einer bestimmten Abteilung willkommen zu heißen, indem Sie wichtige Teammitglieder und ihre Rollen vorstellen und ein Zugehörigkeitsgefühl während des virtuellen Onboardings fördern. Verwenden Sie einen schnellen, ansprechenden visuellen Stil mit lebhafter Hintergrundmusik und schnellen Schnitten. Dieses wirkungsvolle Video kann schnell mit den einsatzbereiten Vorlagen und Szenen von HeyGen zusammengestellt werden.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-sekündiges Erklärvideo für das interne Produkttraining, das die Funktionen und Vorteile eines neuen Angebots für Vertriebs- und Supportteams detailliert beschreibt und einfach anpassbar ist. Die visuelle Präsentation sollte sauber, modern und sehr anschaulich sein, mit animierten Grafiken, während der Ton eine klare und begeisterte Stimme bietet. Die hochwertige Sprachgenerierungsfunktion von HeyGen sorgt für eine professionelle und konsistente Tonspur für diesen wichtigen Trainingsinhalt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Mitarbeiter-Orientierungsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Mitarbeiter-Orientierungsvideos, um neue Mitarbeiter willkommen zu heißen und Ihren Onboarding-Prozess mit AI-gestützten Funktionen zu optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Skripts. Unsere Plattform wandelt es sofort in ein Video um, indem sie Text-zu-Video aus Skripten für eine effiziente Inhaltserstellung nutzt.
2
Step 2
Personalisieren Sie Ihre Visuals
Erwecken Sie Ihre Inhalte zum Leben, indem Sie aus einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren wählen, um Ihre Botschaft zu übermitteln und personalisierte Willkommensvideos zu erstellen. Integrieren Sie die einzigartige Identität Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen.
3
Step 3
Verfeinern und Verbessern
Stellen Sie Klarheit und Zugänglichkeit sicher, indem Sie automatische Untertitel/Untertitel für Ihr Video generieren. Erhöhen Sie die Reichweite mit Sprachgenerierung und nahtloser mehrsprachiger Unterstützung für diverse neue Mitarbeiter.
4
Step 4
Exportieren und Bereitstellen
Finalisieren Sie Ihr professionelles Mitarbeiter-Orientierungsvideo. Nutzen Sie Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um es für jede Plattform zu optimieren und ein reibungsloses und ansprechendes Mitarbeiter-Onboarding-Erlebnis zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Gestalten Sie ansprechende Willkommens- und Kulturvideos

Produzieren Sie personalisierte Willkommensvideos und überzeugende Inhalte, um neue Mitarbeiter effektiv in die Unternehmenswerte und -kultur einzuführen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Mitarbeiter-Orientierungsvideos?

HeyGen macht die Erstellung wirkungsvoller Onboarding-Videos einfach mit seinen AI-gestützten Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, professionelle Mitarbeiter-Orientierungsvideos schnell mit Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten und einer Vielzahl von Videovorlagen zu erstellen. Dies rationalisiert den Prozess sowohl für neue Mitarbeiter als auch für das HR-Onboarding.

Kann ich Onboarding-Videos mit personalisierten Willkommensnachrichten für neue Mitarbeiter mit HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, personalisierte Willkommensvideos für neue Mitarbeiter zu erstellen, indem Sie benutzerdefinierte Avatare und virtuelle Präsentatoren nutzen. Sie können auch Branding-Kontrollen wie Logos und Farben anwenden, um sicherzustellen, dass Ihr Mitarbeiter-Onboarding-Inhalt perfekt mit Ihrer Unternehmenskultur übereinstimmt.

Welche Arten von Schulungsinhalten können mit dem Video-Ersteller von HeyGen für das Mitarbeiter-Onboarding entwickelt werden?

Der Video-Ersteller von HeyGen unterstützt vielfältige Schulungsinhalte für das Mitarbeiter-Onboarding, von HR-Richtlinien und Produktschulungen bis hin zu Compliance-Schulungen. Sie können strukturierte Schulungsmodule nutzen und diese ansprechenden Videos sogar in Ihre automatisierten Workflows integrieren, um neuen Mitarbeitern ein umfassendes Erlebnis zu bieten.

Unterstützt HeyGen mehrsprachige Onboarding-Videos für eine vielfältige Belegschaft?

Absolut. HeyGen bietet eine robuste mehrsprachige Unterstützung, die es Ihnen ermöglicht, Onboarding-Videos mit Sprachgenerierung und Untertiteln in verschiedenen Sprachen zu erstellen. Dies stellt sicher, dass alle neuen Mitarbeiter klare und wirkungsvolle Videos erhalten und ein wirklich inklusives Orientierungserlebnis gefördert wird.

