Mitarbeiter-Onboarding-Video-Generator: Begeistern Sie Ihre neuen Mitarbeiter

Erstellen Sie sofort wirkungsvolle Onboarding-Videos für Mitarbeiter. Nutzen Sie fortschrittliche AI-Avatare, um Schulungen zu personalisieren, neue Mitarbeiter zu begeistern und Ihren HR-Prozess zu optimieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Einführungsvideo für HR-Teams, um die Unternehmenskultur effektiv an neue Mitarbeiter zu kommunizieren, indem Sie HeyGens umfangreiche Videovorlagen und Text-zu-Video-Funktionen nutzen. Der visuelle Stil sollte ansprechend und lebendig sein, mit Bewegungsgrafiken, untermalt von inspirierender Musik und klarer Erzählung.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Onboarding-Video für bestehende Mitarbeiter, die eine neue Abteilung und deren Teammitglieder kennenlernen. Dieses informative und dynamische Video sollte reale Aufnahmen über die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integrieren, klare Untertitel für Barrierefreiheit bieten und einen freundlichen, sachkundigen Erzähler enthalten.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 50-sekündiges AI-Onboarding-Video für globale Remote-Teammitglieder, das Compliance-Schulungen abdeckt und einen professionellen und klaren Grafikstil mit einem konsistenten Markenästhetik beibehält. Nutzen Sie HeyGens Sprachgenerierung für klare Anweisungen und verwenden Sie Größenanpassung & Exporte, um die Kompatibilität auf verschiedenen Plattformen sicherzustellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Mitarbeiter-Onboarding-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell und einfach ansprechende, maßgeschneiderte Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter und sorgen Sie für einen reibungslosen und unvergesslichen Empfang.

1
Step 1
Wählen Sie eine Videovorlage
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Videovorlagen, um die Erstellung Ihres Mitarbeiter-Onboarding-Videos zu starten.
2
Step 2
Generieren Sie Videoinhalte
Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktionen, um Ihr geschriebenes Skript mit AI-Unterstützung in dynamische Visuals zu verwandeln.
3
Step 3
Fügen Sie personalisierte Sprachübertragungen hinzu
Integrieren Sie professionelle Sprachübertragungen, um neue Mitarbeiter zu führen und eine klare und konsistente Kommunikation sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie einfach
Finalisieren Sie Ihr professionelles Onboarding-Video und exportieren Sie es in verschiedenen Formaten für nahtloses Teilen mit neuen Mitarbeitern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Pflegen Sie Unternehmenskultur und Inspiration

Pflegen Sie eine positive Unternehmenskultur und inspirieren Sie neue Mitarbeiter mit ansprechenden Willkommensbotschaften und motivierenden Inhalten.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende AI-Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos wirkungsvolle AI-Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter zu erstellen. Durch die Nutzung von AI-Avataren, Text-zu-Video-Funktionen und umfangreichen Anpassungsoptionen können Sie ansprechende Inhalte produzieren, die Ihre Unternehmenskultur und Schulungen effektiv einführen. Dies macht Onboarding-Videos dynamischer und einprägsamer.

Bietet HeyGen anpassbare Videovorlagen für das Mitarbeiter-Onboarding?

Ja, HeyGen bietet eine breite Palette an anpassbaren Videovorlagen, die speziell für das Mitarbeiter-Onboarding entwickelt wurden. Diese Vorlagen ermöglichen eine vollständige Anpassung, sodass Sie die spezifischen Elemente Ihrer Marke, Bewegungsgrafiken und reichhaltige Medieninhalte hinzufügen können, um perfekt mit der Identität und den Schulungsbedürfnissen Ihres Unternehmens übereinzustimmen.

Kann ich AI-Avatare und Sprachübertragungen verwenden, um meine Mitarbeiter-Onboarding-Videos mit HeyGen zu personalisieren?

Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Mitarbeiter-Onboarding-Videos zu personalisieren, indem Sie realistische AI-Avatare integrieren und professionelle Sprachübertragungen generieren. Diese leistungsstarke Kombination erlaubt es Ihnen, ein konsistentes, freundliches Gesicht und eine Stimme für Ihre neuen Mitarbeiter zu schaffen, was das Engagement erhöht und die Mitarbeiterschulung effektiver macht.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem einfach zu bedienenden Onboarding-Video-Maker?

HeyGen vereinfacht den Videoproduktionsprozess mit intuitiven Drag-and-Drop-Steuerungen und leistungsstarker Text-zu-Video-Funktionalität, was es zu einem idealen Onboarding-Video-Maker macht. Sie können Skripte einfach in polierte Videos verwandeln, AI-Bearbeitungsfunktionen nutzen, benutzerdefinierte Markeninhalte hinzufügen und eine reichhaltige Medienbibliothek verwenden, alles ohne fortgeschrittene Videoproduktionskenntnisse zu benötigen.

