Mitarbeiter-Onboarding-Video-Generator: Begeistern Sie Ihre neuen Mitarbeiter
Erstellen Sie sofort wirkungsvolle Onboarding-Videos für Mitarbeiter. Nutzen Sie fortschrittliche AI-Avatare, um Schulungen zu personalisieren, neue Mitarbeiter zu begeistern und Ihren HR-Prozess zu optimieren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Einführungsvideo für HR-Teams, um die Unternehmenskultur effektiv an neue Mitarbeiter zu kommunizieren, indem Sie HeyGens umfangreiche Videovorlagen und Text-zu-Video-Funktionen nutzen. Der visuelle Stil sollte ansprechend und lebendig sein, mit Bewegungsgrafiken, untermalt von inspirierender Musik und klarer Erzählung.
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Onboarding-Video für bestehende Mitarbeiter, die eine neue Abteilung und deren Teammitglieder kennenlernen. Dieses informative und dynamische Video sollte reale Aufnahmen über die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integrieren, klare Untertitel für Barrierefreiheit bieten und einen freundlichen, sachkundigen Erzähler enthalten.
Entwickeln Sie ein 50-sekündiges AI-Onboarding-Video für globale Remote-Teammitglieder, das Compliance-Schulungen abdeckt und einen professionellen und klaren Grafikstil mit einem konsistenten Markenästhetik beibehält. Nutzen Sie HeyGens Sprachgenerierung für klare Anweisungen und verwenden Sie Größenanpassung & Exporte, um die Kompatibilität auf verschiedenen Plattformen sicherzustellen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie umfassende Onboarding-Inhalte.
Erstellen Sie schnell umfassende Schulungsinhalte für neue Mitarbeiter und sorgen Sie für einen konsistenten Wissenstransfer weltweit.
Steigern Sie das Engagement und die Bindung neuer Mitarbeiter.
Verbessern Sie das Engagement neuer Mitarbeiter und die Wissensspeicherung durch interaktive, AI-gestützte Onboarding-Videos.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende AI-Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter zu erstellen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos wirkungsvolle AI-Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter zu erstellen. Durch die Nutzung von AI-Avataren, Text-zu-Video-Funktionen und umfangreichen Anpassungsoptionen können Sie ansprechende Inhalte produzieren, die Ihre Unternehmenskultur und Schulungen effektiv einführen. Dies macht Onboarding-Videos dynamischer und einprägsamer.
Bietet HeyGen anpassbare Videovorlagen für das Mitarbeiter-Onboarding?
Ja, HeyGen bietet eine breite Palette an anpassbaren Videovorlagen, die speziell für das Mitarbeiter-Onboarding entwickelt wurden. Diese Vorlagen ermöglichen eine vollständige Anpassung, sodass Sie die spezifischen Elemente Ihrer Marke, Bewegungsgrafiken und reichhaltige Medieninhalte hinzufügen können, um perfekt mit der Identität und den Schulungsbedürfnissen Ihres Unternehmens übereinzustimmen.
Kann ich AI-Avatare und Sprachübertragungen verwenden, um meine Mitarbeiter-Onboarding-Videos mit HeyGen zu personalisieren?
Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Mitarbeiter-Onboarding-Videos zu personalisieren, indem Sie realistische AI-Avatare integrieren und professionelle Sprachübertragungen generieren. Diese leistungsstarke Kombination erlaubt es Ihnen, ein konsistentes, freundliches Gesicht und eine Stimme für Ihre neuen Mitarbeiter zu schaffen, was das Engagement erhöht und die Mitarbeiterschulung effektiver macht.
Welche Funktionen machen HeyGen zu einem einfach zu bedienenden Onboarding-Video-Maker?
HeyGen vereinfacht den Videoproduktionsprozess mit intuitiven Drag-and-Drop-Steuerungen und leistungsstarker Text-zu-Video-Funktionalität, was es zu einem idealen Onboarding-Video-Maker macht. Sie können Skripte einfach in polierte Videos verwandeln, AI-Bearbeitungsfunktionen nutzen, benutzerdefinierte Markeninhalte hinzufügen und eine reichhaltige Medienbibliothek verwenden, alles ohne fortgeschrittene Videoproduktionskenntnisse zu benötigen.