Mitarbeiter-Einführungsvideo-Ersteller: Professionelle Teamvideos gestalten

Erstellen Sie mühelos fesselnde Mitarbeiter-Spotlight-Videos mit vollständig anpassbaren Vorlagen und HeyGens leistungsstarker Voiceover-Generierung.

Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges "Mitarbeiter-Spotlight-Video" für interne Unternehmensankündigungen und die Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Der visuelle Stil sollte sauber, modern und freundlich sein, mit professionellen Porträtfotos und animiertem On-Screen-Text, um wichtige Fakten hervorzuheben. Eine fröhliche, einladende Hintergrundmusik wird eine klare, ansprechende "Voiceover-Generierung" ergänzen, um das neue Teammitglied vorzustellen und das Video zu einem wirklich professionellen Stück zu machen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 60-sekündiges "Team-Intro-Video" für potenzielle Kunden und Social-Media-Zielgruppen, das den kollaborativen Geist Ihrer Abteilung zeigt. Visuell muss dieses Video energiegeladen und schnell geschnitten sein, mit schnellen Schnitten von Teammitgliedern, die interagieren und zusammenarbeiten, verstärkt durch lebendige Motion Graphics. Ein inspirierender, energiegeladener Soundtrack wird die visuellen Eindrücke untermalen, während klare "Untertitel" sicherstellen, dass wichtige Botschaften effektiv vermittelt werden, auch ohne Ton, geeignet für "Social-Media-Videos".
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein schnelles 30-sekündiges "Mitarbeiter-Einführungsvideo" für interne Projektstarts oder Abteilungsupdates, indem Sie HeyGens "anpassbare Vorlagen" und "Vorlagen & Szenen" für eine schnelle Erstellung nutzen. Die visuelle Ästhetik sollte hell und minimalistisch sein und sich strikt an die Unternehmensfarben und Typografie halten. Ein fröhliches, nicht ablenkendes Instrumentalstück wird eine optimistische Stimmung setzen und eine kurze, wirkungsvolle Einführung des Teams oder der Projektmitglieder ergänzen, um ein professionelles und konsistentes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein anspruchsvolles 50-sekündiges "Video-Intro" zur Vorstellung eines Hauptredners oder Branchenexperten für Konferenzen und professionelles Networking, das als kraftvolles "professionelles Video" für deren persönliche Marke dient. Der visuelle Stil sollte elegant und hochwertig sein, mit eindrucksvollen Grafiken und relevantem Branchenmaterial, und ein "AI-Avatar" sollte den ersten Teil der Einführung übernehmen. Ein poliertes, autoritatives Voiceover wird die Zuschauer durch den Hintergrund und die Errungenschaften des Experten führen und in einem überzeugenden Aufruf zum Handeln gipfeln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Mitarbeiter-Einführungsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie schnell und einfach überzeugende und professionelle Mitarbeiter-Einführungsvideos, die das Talent und die Persönlichkeit Ihres Teams mit ansprechenden visuellen Elementen präsentieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl vorgefertigter, vollständig anpassbarer Videovorlagen, die speziell für Mitarbeitereinführungen entwickelt wurden. Dies beschleunigt Ihren Videoproduktionsprozess.
2
Step 2
Fügen Sie die Inhalte Ihres Teams hinzu
Laden Sie Fotos, Videoclips und Texte für jedes Teammitglied mit dem intuitiven Drag-and-Drop-Editor hoch. Integrieren Sie mühelos persönliche Akzente und professionelle Details.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Video an
Verleihen Sie Ihrem Video die einzigartige Identität Ihrer Marke, indem Sie Farben, Schriftarten anpassen und Ihr Firmenlogo hinzufügen. Sorgen Sie für Konsistenz und ein poliertes Erscheinungsbild mit umfassenden Branding-Kontrollen.
4
Step 4
Exportieren und professionell teilen
Produzieren Sie ein hochwertiges Video, das für interne Plattformen, soziale Medien oder Präsentationen bereit ist. Exportieren Sie Ihr fertiges Mitarbeitereinführungsvideo mühelos, um Ihr Team mit Stolz zu präsentieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie die Einführung neuer Teammitglieder

.

Stellen Sie mühelos neue Teammitglieder und ihre Rollen dem gesamten Unternehmen vor, mit professionellen, ansprechenden AI-generierten Videos.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, beeindruckende Intro-Videos für meine Inhalte zu erstellen?

HeyGen ist eine intuitive Videoplattform, die speziell entwickelt wurde, um Ihnen die Erstellung professioneller Videos und beeindruckender Intro-Videos zu erleichtern. Nutzen Sie unsere AI-Funktionen und vollständig anpassbaren Videovorlagen, um Animationen, Musik und ansprechende visuelle Elemente hinzuzufügen, die von Anfang an Aufmerksamkeit erregen.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für die Markenbildung meiner professionellen Videos?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungstools, um sicherzustellen, dass Ihre professionellen Videos perfekt zu Ihrer Marke passen. Integrieren Sie mühelos Ihr Markenlogo, verwenden Sie benutzerdefinierte Farben und Schriftarten und passen Sie Layouts mit unserem Drag-and-Drop-Editor an, alles innerhalb vollständig anpassbarer Videovorlagen, die für wirkungsvolle Markenbildung und Kanalgestaltung konzipiert sind.

Kann HeyGen dabei helfen, schnell professionelle Videos mit AI-Funktionen zu erstellen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, effizient professionelle Videos mit fortschrittlichen AI-Funktionen zu erstellen. Verwandeln Sie Text-zu-Video aus einem Skript mit AI-Avataren und generieren Sie natürliche Voiceovers, was Ihren Videoproduktionsprozess erheblich vereinfacht und gleichzeitig eine hohe Videoqualität gewährleistet.

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung ansprechender Mitarbeiter-Einführungsvideos?

HeyGen dient als hervorragender Mitarbeiter-Einführungsvideo-Ersteller und bietet anpassbare Vorlagen, die perfekt für Team-Intro-Videos und Mitarbeiter-Spotlight-Videos geeignet sind. Erstellen Sie mühelos überzeugende Einführungen für soziale Medien oder interne Plattformen, die Ihren Teammitgliedern mit professionellen Videos Glanz verleihen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo