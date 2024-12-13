Generator für Mitarbeiter-Einführungsvideos: Erstellen Sie ansprechende Team-Intros

Erstellen Sie mühelos ansprechende Mitarbeiter-Einführungen mit unserem Video-Generator, der fortschrittliche AI-Avatare für personalisierte Begrüßungen bietet.

466/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein 90-sekündiges Einführungsvideo, um komplexe Projektdetails für interne Teams und Stakeholder zu vereinfachen. Dieses Video erfordert eine moderne, infografikartige visuelle Ästhetik mit klarer, artikulierter Sprachübertragung, um maximale Verständlichkeit zu gewährleisten. Mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion können Sie detaillierte Informationen leicht in ansprechende visuelle Darstellungen übersetzen, unterstützt durch präzise Sprachübertragung für eine wirkungsvolle interne Präsentation.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Rekrutierungsvideo für potenzielle Jobkandidaten in sozialen Medien, das die Teamkultur und Vorteile zeigt. Verwenden Sie einen dynamischen und energetischen visuellen Stil mit leuchtenden Farben und einem eingängigen, zeitgenössischen Musiktrack. Dieses Video kann effektiv HeyGens Vorlagen & Szenen sowie das Ändern des Seitenverhältnisses & Exporte nutzen, um auf verschiedenen sozialen Plattformen Aufmerksamkeit zu erregen und einen lebendigen Einblick in das Unternehmen zu bieten.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo, das ein neues Software-Tool als Teil eines technischen Onboarding-Prozesses den Mitarbeitern vorstellt. Der visuelle Stil sollte einfach und klar sein, mit deutlichem Bildschirmtext und einer ruhigen, autoritativen Sprachübertragung für maximale Klarheit. Nutzen Sie HeyGens Sprachübertragung, um wichtige Funktionen zu erklären, und seine Untertitel/Beschriftungen, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten und das Lernen für alle Mitarbeiter zu verstärken.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Generator für Mitarbeiter-Einführungsvideos funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Mitarbeiter-Einführungsvideos in nur vier einfachen Schritten, um neue Teammitglieder mit personalisierten AI-Inhalten willkommen zu heißen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus unserer umfangreichen Bibliothek professionell gestalteter Video-Intro-Vorlagen, die eine perfekte Grundlage für Ihre Mitarbeiter-Einführung bieten.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren, um Ihr Teammitglied visuell darzustellen und Ihre Einführung mit ansprechenden visuellen Elementen zum Leben zu erwecken.
3
Step 3
Erstellen Sie Ihr Skript
Geben Sie Ihren Einführungstext ein. Unsere Text-zu-Video-Funktion wandelt Ihr Skript sofort in eine natürlich klingende Sprachübertragung um.
4
Step 4
Branding anwenden & exportieren
Verbessern Sie Ihr Video mit robusten Branding-Kontrollen, indem Sie Ihr Firmenlogo und benutzerdefinierte Farben hinzufügen, und finalisieren und exportieren Sie dann Ihre polierte Einführung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie die HR-Videoproduktion

.

Vereinfachen Sie die Erstellung mehrerer Mitarbeiter-Einführungsvideos und Onboarding-Inhalte mit anpassbaren Video-Intro-Vorlagen und AI.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit AI?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Text in professionelle Videos mit realistischen AI-Avataren zu verwandeln. Diese innovative Text-zu-Video-Funktion ermöglicht es Nutzern, überzeugende Mitarbeiter-Einführungsvideos oder Marketinginhalte zu erstellen, ohne Kameras oder Schauspieler zu benötigen.

Kann ich die mit HeyGen erstellten Videos für meine Marke anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Anpassungstools, einschließlich Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können problemlos Ihr Logo, Ihre Markenfarben einfügen und verschiedene Video-Intro-Vorlagen nutzen, um ein konsistentes Erscheinungsbild zu wahren.

Welche Exportoptionen bietet HeyGen für meine Videos?

HeyGen unterstützt hochauflösende Exporte, sodass Ihre animierten Videos auf jeder Plattform scharf und professionell aussehen. Sie können Ihre Projekte effizient verwalten und bearbeiten, indem Sie den intuitiven Video-Editor nutzen und auf eine umfangreiche Medienbibliothek für vielfältige Inhalte zugreifen.

Welche Funktionen bietet HeyGen für Bearbeitung und Sprachübertragungen?

HeyGen bietet leistungsstarke Bearbeitungsfunktionen wie einen Drag-and-Drop-Editor zur Erstellung dynamischer Szenen. Nutzer können auch nahtlos professionelle Audios mit der integrierten Sprachübertragung einfügen, um jedes Einführungsvideo-Projekt zu verbessern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo