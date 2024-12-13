Gestalten Sie ein 30-sekündiges Einführungsvideo für neue Mitarbeiter mit den leistungsstarken Funktionen des HeyGen-Mitarbeiterhandbuch-Videoerstellers. Der visuelle Stil sollte hell und einladend sein, mit professionellen AI-Avataren, die neue Teammitglieder begrüßen und leiten, ergänzt durch eine freundliche, ermutigende Stimme, die von HeyGen generiert wird, um einen sofort positiven Eindruck der Unternehmenskultur zu schaffen.

Video Generieren