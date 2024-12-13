Mitarbeiterhandbuch-Videoersteller: Mitarbeiter sofort einbinden

Erstellen Sie überzeugende Mitarbeiterhandbuch-Videos mit AI-gestützten Tools, die Ihre Skripte mühelos in ansprechende visuelle Inhalte verwandeln, indem Sie Text-zu-Video aus dem Skript verwenden.

Gestalten Sie ein 30-sekündiges Einführungsvideo für neue Mitarbeiter mit den leistungsstarken Funktionen des HeyGen-Mitarbeiterhandbuch-Videoerstellers. Der visuelle Stil sollte hell und einladend sein, mit professionellen AI-Avataren, die neue Teammitglieder begrüßen und leiten, ergänzt durch eine freundliche, ermutigende Stimme, die von HeyGen generiert wird, um einen sofort positiven Eindruck der Unternehmenskultur zu schaffen.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Segment des Mitarbeiterhandbuch-Videoerstellers, das sich an bestehende Teammitglieder richtet, um eine neue Unternehmensrichtlinie anzukündigen. Dieses Video sollte einen klaren, informativen visuellen Stil mit modernen Grafiken annehmen und HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzen, um die Details genau zu vermitteln, ergänzt durch umfassende Untertitel für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für HR-Profis, das zeigt, wie HeyGens AI-gestützte Tools die Erstellung dynamischer Mitarbeiterkommunikation vereinfachen. Verwenden Sie eine elegante, demonstrative visuelle Ästhetik und nutzen Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen- und Szenenbibliothek, um verschiedene Anwendungsfälle zu veranschaulichen, unterstützt durch eine klare, professionelle Erzählung, die die Effizienz des Prozesses hervorhebt.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 55-sekündiges umfassendes Übersichtsvideo über wesentliche Unternehmensrichtlinien für alle Mitarbeiter, das für vielseitige Verteilung konzipiert ist. Die visuelle Präsentation dieser Mitarbeiterhandbuch-Videos sollte ansprechend und visuell vielfältig sein, animierte Elemente und reale Beispiele integrieren und HeyGens Größenanpassungs- und Exportfunktionen nutzen, um eine optimale Ansicht auf allen Plattformen zu gewährleisten, gepaart mit einer beruhigenden und informativen Stimme.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Mitarbeiterhandbuch-Videoersteller funktioniert

Verwandeln Sie Ihr Mitarbeiterhandbuch mit AI in ansprechende Videoinhalte. Befolgen Sie diese Schritte, um professionelle, klare und produktgenaue Mitarbeiterhandbuch-Videos zu erstellen, die das Verständnis der Mitarbeiter verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Handbuch-Skript
Beginnen Sie damit, Ihren vorhandenen Mitarbeiterhandbuch-Text in den Editor einzufügen. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript wird Ihre Inhalte in eine dynamische Videonarration umwandeln, indem AI-gestützte Tools genutzt werden.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Galerie von AI-Avataren, um Ihr Handbuch visuell darzustellen. Sie können auch deren Aussehen und Stimme anpassen, um Ihre Marke widerzuspiegeln und Ihre AI-Avatare wirklich einzigartig zu machen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit professionellen visuellen Elementen, indem Sie vorgefertigte Vorlagen und Szenen verwenden. Sie können auch einfach Ihr Firmenlogo und Ihre Markenfarben für ein einheitliches Erscheinungsbild hinzufügen, um überzeugende Mitarbeiterhandbuch-Videos zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Stellen Sie vor der Fertigstellung sicher, dass Ihr Video durch das Hinzufügen von Untertiteln zugänglich ist. Sobald es fertig ist, nutzen Sie die Größenanpassungs- und Exportfunktionen, um Ihre fertige Erstellung des Mitarbeiterhandbuch-Videoerstellers im idealen Format für Ihre Vertriebskanäle herunterzuladen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Richtlinien

Verwandeln Sie komplexe Mitarbeiterhandbuch-Richtlinien in leicht verständliche und ansprechende Videoerklärungen, um das Verständnis und die Einhaltung in der gesamten Organisation zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung ansprechender Mitarbeiterhandbuch-Videos vereinfachen?

HeyGens AI-gestützte Tools rationalisieren den Prozess der Erstellung hochwertiger Mitarbeiterhandbuch-Videos. Sie können Textskripte einfach in dynamische Videoinhalte umwandeln, komplett mit AI-Avataren und professionellen Voiceovers, wodurch der Mitarbeiterhandbuch-Videoersteller für jeden zugänglich wird.

Welche Branding-Optionen bietet HeyGen für AI-Mitarbeiterhandbuch-Videos?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Firmenlogo, benutzerdefinierte Farben und einzigartige Medien in Ihre virtuellen AI-Onboarding-Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Mitarbeiterhandbuch-Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität und Ihren Kommunikationsstandards übereinstimmen.

Kann HeyGen AI-Avatare für Mitarbeiterhandbuch-Videoersteller nutzen?

Absolut, HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare, um Ihre Mitarbeiterhandbuch-Videos zum Leben zu erwecken. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, aus einer Vielzahl von AI-Avataren auszuwählen, die Ihre Botschaft übermitteln und das Engagement für neue Mitarbeiter-Onboarding-AI-Videos steigern, ohne dass eine Kamera oder Schauspieler benötigt werden.

Unterstützt HeyGen mehrere Sprachen und Barrierefreiheitsfunktionen für Mitarbeiterhandbücher?

Ja, HeyGen verbessert die Barrierefreiheit Ihrer Mitarbeiterhandbuch-Videos, indem automatisch Untertitel generiert werden. Dies stellt sicher, dass Ihre wichtigen Informationen von einem breiteren Publikum leicht verstanden werden, und ergänzt die professionellen Voiceover-Generierungsfähigkeiten unseres Videoerstellers.

