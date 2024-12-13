Mitarbeiterzertifizierung Videoersteller für einfache Mitarbeiterschulung

Erstellen Sie professionelle Mitarbeiterschulungsvideos effizient. Zertifizieren Sie Mitarbeiter mit ansprechendem Inhalt und steigern Sie die Behaltensquote mit AI-Avataren.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für neue Mitarbeiter, die eine obligatorische Compliance-Zertifizierung durchlaufen. Das Video sollte einen professionellen, aber ansprechenden Ton mit einer autoritativen Stimme und klaren, auf dem Bildschirm angezeigten Texten haben. Der visuelle Stil sollte sauber und geschäftlich sein, wobei HeyGens AI-Avatare verwendet werden, um wichtige Informationen zu präsentieren und einen zugänglichen ersten Eindruck für alle neuen Teammitglieder zu gewährleisten, die nach einem Videoersteller für Mitarbeiterzertifizierungen suchen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges Tutorial-Video vor, das bestehende Mitarbeiter schnell in ein neues internes Software-Update einführt. Es sollte einen dynamischen und visuell ansprechenden Stil mit fröhlicher Hintergrundmusik haben. Dieses Mitarbeiterschulungsvideo sollte HeyGens Vorlagen und Szenen für eine schnelle Erstellung nutzen und seine Botschaft effizient mit Text-zu-Video aus dem Skript übermitteln, um als effektive Lösung für einen Schulungsvideoersteller zu dienen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Informationsvideo, das auf eine vielfältige globale Belegschaft zugeschnitten ist und eine schnelle Sicherheitsauffrischung bietet, die leicht verdaulich und visuell ansprechend ist. Der Ton sollte ruhig und klar sein, ergänzt durch HeyGens robuste Untertitel-/Caption-Funktion, um die Zugänglichkeit in verschiedenen Sprachen und Umgebungen zu gewährleisten. Verwenden Sie relevantes Stockmaterial aus der Medienbibliothek/Stockunterstützung, um Sicherheitsprotokolle für wesentliche Mitarbeiterschulungsvideos zu veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie einen 90-sekündigen Online-Schulungsleitfaden, der sich auf eine spezifische Unternehmensrichtlinie konzentriert und für Teamleiter gedacht ist, die modulare Video-Tutorials für ihre Teams erstellen müssen. Der visuelle Stil sollte einfach und illustrativ sein, mit einer freundlichen und leitenden Stimme, die über HeyGens Voiceover-Generierung erzeugt wird. Das Endergebnis sollte leicht an verschiedene Plattformen anpassbar sein, indem das Seitenverhältnis angepasst und exportiert wird, um umfassende Online-Schulungen zu erleichtern.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Mitarbeiterzertifizierung Videoersteller funktioniert

Produzieren Sie mühelos professionelle Mitarbeiterzertifizierungsvideos. Nutzen Sie AI-Avatare, Text-zu-Video und individuelles Branding für ansprechende und effektive Mitarbeiterschulungen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Verwandeln Sie mühelos Ihren Text in ansprechende Videoinhalte mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video-Funktion für Ihre Zertifizierungsmaterialien.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren, die das Gesicht Ihrer Mitarbeiterschulungsvideos sein sollen, um eine professionelle Präsentation zu gewährleisten.
3
Step 3
Mit Branding verbessern
Wenden Sie das einzigartige Logo und die Farbpalette Ihrer Marke mit unseren Branding-Kontrollen an, um ein konsistentes Unternehmensbild in Ihrem Online-Training zu bewahren.
4
Step 4
Generieren und teilen
Fügen Sie Ihrem Video automatisch Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit zu verbessern, und exportieren Sie es für nahtloses Teilen auf all Ihren Schulungsplattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Schulungsinhalte

.

Verwandeln Sie komplexe Konzepte in klare, leicht verständliche Schulungsvideos, damit die Mitarbeiter komplexe Themen leicht erfassen und zertifizieren können.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Skripte in ansprechende Schulungsvideos zu verwandeln und den Videoerstellungsprozess zu optimieren. Mit unseren realistischen AI-Avataren und der effizienten Voiceover-Generierung können Sie schnell und in großem Maßstab professionelle Online-Schulungsinhalte für Ihre Mitarbeiter produzieren.

Kann HeyGen Schulungsvideos für meine Marke anpassen?

Absolut. HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, mit denen Sie Ihr Firmenlogo und Ihre Farben direkt in das Ergebnis des Mitarbeiterzertifizierung Videoerstellers und in die Mitarbeiterschulungsvideos integrieren können. Dies stellt sicher, dass alle Ihre Video-Tutorials konsistent mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung des Lernens in Schulungsvideos?

HeyGen bietet verschiedene Funktionen, die das Verständnis in Schulungsvideos verbessern sollen, darunter automatische Untertitel und eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen. Diese Elemente helfen, die Zuschauer zu fesseln und klare, prägnante Video-Tutorials für effektives Online-Training in Ihrer Organisation zu liefern.

Ist HeyGen für alle Arten von Mitarbeiterschulungsvideos geeignet?

Ja, HeyGen ist ein vielseitiger AI-Videoersteller, der auf unterschiedliche Bedürfnisse der Mitarbeiterschulung zugeschnitten ist, von der Einarbeitung und Compliance bis hin zur Kompetenzentwicklung. Seine intuitive Plattform ermöglicht die einfache Erstellung hochwertiger Videoinhalte für jedes Schulungsszenario und unterstützt alle Ihre Mitarbeiter.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo