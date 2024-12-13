Mitarbeiter-Briefing-Video-Ersteller: Erstellen Sie ansprechende Updates

Steigern Sie das Mitarbeiterengagement und optimieren Sie Schulungsinitiativen, indem Sie dynamische Mitarbeiter-Briefing-Videos mit HeyGens AI-Avataren erstellen.

393/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-sekündiges Onboarding-Video, das sich an neue Mitarbeiter richtet, um eine komplexe Unternehmensrichtlinie klar zu erklären. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um die Informationen zu visualisieren, kombiniert mit leicht lesbaren Untertiteln und einem ruhigen, instruktiven Voiceover für ein professionelles und lehrreiches Erlebnis.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein wirkungsvolles 30-sekündiges Mitarbeiter-Briefing-Video, das für Projektteams gedacht ist und einen schnellen und klaren Fortschrittsbericht liefert. Der visuelle Stil sollte professionell und prägnant sein, wobei HeyGens Vorlagen und Szenen für eine schnelle Entwicklung genutzt werden, unterstützt von einem selbstbewussten und direkten Voiceover.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Mitarbeiter-Briefing-Video für eine unternehmensweite Ankündigung, das auf hohe Beteiligung in der gesamten Organisation abzielt. Implementieren Sie einen dynamischen und visuell reichen Stil, der Elemente aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integriert, und liefern Sie ein begeistertes Voiceover. Stellen Sie sicher, dass es für verschiedene Plattformen mit Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporten bereit ist.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Mitarbeiter-Briefing-Video-Ersteller funktioniert

Verwandeln Sie Ihre internen Kommunikationen schnell in professionelle, ansprechende Video-Briefings, um das Verständnis und die Ausrichtung des Teams zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe oder dem Einfügen Ihres Skripts. Unsere Text-zu-Video-Funktion wird Ihren Text sofort in eine ansprechende Präsentation umwandeln, was die Erstellung von Mitarbeiter-Briefing-Videos einfach macht.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie einen lebensechten AI-Avatar aus unserer vielfältigen Bibliothek, der als Präsentator für Ihre Mitarbeiter-Briefing-Videos fungiert. Dies personalisiert Ihre Botschaft und hält die Aufmerksamkeit Ihres Teams effektiv.
3
Step 3
Passen Sie mit Branding und Medien an
Verbessern Sie Ihr Briefing mit benutzerdefinierten Medien und stellen Sie die Markenkonsistenz sicher. Nutzen Sie Branding-Kontrollen, um Ihr Logo, Farben und Schriftarten hinzuzufügen, oder wählen Sie aus unserer Medienbibliothek, um Ihr Video einzigartig zu gestalten.
4
Step 4
Generieren und Teilen
Vorschau Ihres fertigen Mitarbeiter-Briefings, dann exportieren Sie Ihr Video in der gewünschten Auflösung und im gewünschten Seitenverhältnis. Teilen Sie es nahtlos über Ihre internen Plattformen, um Updates und Schulungen effektiv zu kommunizieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende Unternehmensankündigungen

.

Verwandeln Sie wichtige Unternehmensupdates und motivierende Botschaften in inspirierende AI-Videos, um Klarheit und Wirkung in allen Mitarbeiterkommunikationen zu gewährleisten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere internen Kommunikations- und Schulungsinitiativen verbessern?

HeyGens AI-Videoplattform ermöglicht es Ihnen, Ihre Skripte in professionelle Mitarbeiter-Briefing-Videos und ansprechende Schulungsinhalte zu verwandeln. Durch die Nutzung von AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen hilft HeyGen Ihnen, inspirierende interne Botschaften zu erstellen, um das Mitarbeiterengagement zu steigern und Schulungsinitiativen effizient zu skalieren.

Welche kreativen Möglichkeiten bietet HeyGen zur Erstellung fesselnder Videoinhalte?

HeyGen bietet fortschrittliche Text-zu-Video-Funktionen, mit denen Sie hochwertige AI-Videos, einschließlich animierter Erklärvideos, mit realistischen AI-Avataren erstellen können. Diese leistungsstarke kreative Engine gibt Ihnen die Flexibilität, wirklich fesselnde interne Inhalte zu generieren.

Kann HeyGen helfen, die Markenidentität in all unseren Mitarbeiter-Briefing-Videos zu wahren?

Absolut. HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, einschließlich der Möglichkeit, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in anpassbare Vorlagen zu integrieren. Dies stellt sicher, dass all Ihre Mitarbeiter-Briefing-Videos und Onboarding-Videos perfekt mit Ihrer Unternehmensidentität übereinstimmen.

Wie schnell kann ich mit HeyGens Plattform professionelle Onboarding-Videos produzieren?

Mit HeyGens intuitiver Benutzeroberfläche und leistungsstarken Skriptgenerierungs-Tools können Sie professionelle Onboarding-Videos effizient in wenigen Minuten produzieren. Die Plattform nutzt einen AI-Voice-Generator und anpassbare Vorlagen, um Ihren Videoproduktionsprozess zu optimieren und wertvolle Zeit zu sparen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo