Erstellen Sie ein 90-sekündiges internes Ankündigungsvideo für die technische Einarbeitung neuer technischer Mitarbeiter und bestehender Entwickler. Das Video sollte einen sauberen, professionellen visuellen Stil mit Textüberlagerungen und einer klaren, informativen Stimme haben. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um die Erzählung zu synthetisieren, und integrieren Sie einen AI-Avatar, um die wichtigsten Informationen zu präsentieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 1-minütiges Video zum Systemwartungsplan für alle Mitarbeiter, die Zugang zu den Kernsystemen benötigen. Das Video sollte einen einfachen, direkten visuellen Stil haben, der wichtige Daten und Zeiten hervorhebt, begleitet von einem ruhigen, autoritativen Audio-Stil. Stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie Untertitel für das Video generieren und HeyGens Voiceover-Generierung für eine natürlich klingende Übermittlung dieser wichtigen Ankündigung nutzen.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich ein überzeugendes 2-minütiges Anleitungsvideo vor, das die Einführung einer neuen Softwarefunktion detailliert beschreibt, und zwar für Produktnutzer und interne Support-Teams. Der visuelle Stil sollte ansprechend und demonstrativ sein, mit dynamischen Bildschirmaufnahmen, ergänzt durch ein begeistertes, instruktives Audio. Dieses AI Video Generator-Projekt kann HeyGens Text-zu-Video-Funktion für eine effiziente Inhaltserstellung und das Anpassen des Seitenverhältnisses & Exporte für verschiedene Plattformen effektiv nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein kritisches 45-sekündiges Video zu den besten Praktiken der Cybersicherheit für alle Mitarbeiter. Das Video sollte einen ernsten, aber zugänglichen visuellen Stil mit relevanten Grafiken und minimalem Text auf dem Bildschirm haben. Der Audio-Stil sollte direkt und professionell sein und die wichtigsten Erkenntnisse betonen. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare, um die Botschaft mit Autorität zu übermitteln, und die Voiceover-Generierung für konsistente und klare interne Kommunikation.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Generator für Mitarbeiterankündigungsvideos funktioniert

Erstellen Sie schnell und einfach professionelle und fesselnde Mitarbeiterankündigungsvideos und stärken Sie Ihre interne Kommunikation mit dynamischen Visuals und AI.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Ankündigungsskript
Fügen Sie Ihre Mitarbeiterankündigungsnachricht in den Editor ein. Unsere Plattform nutzt die Text-zu-Video-Funktion, um Ihren Text sofort in überzeugenden gesprochenen Dialog umzuwandeln.
2
Step 2
Mit Ihrer Marke anpassen
Integrieren Sie nahtlos das Logo und die Farben Ihres Unternehmens. Wenden Sie diese Branding-Kontrollen an, um sicherzustellen, dass Ihr Video perfekt Ihre Unternehmensidentität für die interne Kommunikation widerspiegelt.
3
Step 3
AI-Voiceover generieren
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Stimmen und Tönen, um ein hochwertiges AI-Voiceover für Ihr Skript zu produzieren, damit Ihre Botschaft klar und professionell übermittelt wird.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre Ankündigung und exportieren Sie Ihr Video in verschiedenen Seitenverhältnissen und Auflösungen, um es einfach auf all Ihren bevorzugten internen Plattformen zu teilen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Liefern Sie wirkungsvolle Führungsbotschaften

.

Erzeugen Sie inspirierende und motivierende Videobotschaften von der Führungsebene, um eine positive und verbundene Unternehmenskultur zu fördern.

background image

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Mitarbeiterankündigungsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Text in professionellen "Ankündigungsvideo"-Inhalt mit realistischem "AI-Voiceover" und "AI-Avatar"-Präsentatoren zu verwandeln, was es zu einem effizienten "Generator für Mitarbeiterankündigungsvideos" macht. Diese "Text-zu-Video"-Technologie vereinfacht den Produktionsprozess für "interne Kommunikation" in Ihrer Organisation erheblich.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für die Markenanpassung meiner Ankündigungsvideos?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, "Mit Ihrer Marke anpassen", indem Sie Ihr Firmenlogo und Ihre Farben direkt in Ihre Videos integrieren. Sie können auch die umfangreiche "Medienbibliothek" und "Videovorlagen" nutzen, um ein konsistentes Markenbild für jedes "Mitarbeiterankündigungsvideo"-Projekt zu gewährleisten.

Unterstützt HeyGen Funktionen für die Barrierefreiheit von Videos und deren breite Verteilung?

Ja, HeyGen generiert automatisch "Untertitel" für alle Videos, um die Zugänglichkeit für ein vielfältiges Publikum zu verbessern. Sie können Ihr "Ankündigungsvideo" einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, die für verschiedene Plattformen geeignet sind, einschließlich "soziale Medien" oder "interne Kommunikationssysteme".

Kann HeyGen dynamische und fesselnde "Videogenerator"-Inhalte für interne Ankündigungen produzieren?

Absolut, HeyGen bietet "dynamische Animationen" und eine breite Palette von "Videovorlagen", um sicherzustellen, dass Ihre "Mitarbeiterankündigungsvideo"-Ausgaben fesselnd sind. Der "AI Video Generator" macht es "einfach zu bedienen", um professionell aussehende Inhalte ohne komplexe Bearbeitungskompetenz zu erstellen.

