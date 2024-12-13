Quadratischer Anzeigen-Videoersteller: Perfekte Social-Media-Anzeigen erstellen

Schneiden und passen Sie Ihre Videos mühelos für perfekte quadratische Abmessungen auf allen Social-Media-Plattformen mit unseren Tools zur Größenanpassung an.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Werbevideo, das sich an Social-Media-Manager und Content-Ersteller richtet und den schnellen Erstellungsprozess mit den quadratischen Videovorlagen von HeyGen zeigt. Das Video sollte einen schnellen, visuell ansprechenden Stil mit schnellen Schnitten zwischen verschiedenen Vorlagenoptionen verwenden, untermalt von energetischer, trendiger Musik. Betonen Sie die intuitive Drag-and-Drop-Editor-Erfahrung und die Vielfalt, die durch Vorlagen und Szenen für die sofortige Inhaltserstellung verfügbar ist.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich eine 1-minütige ansprechende Anzeige für E-Commerce-Unternehmen und Pädagogen vor, die die Kraft der KI-gestützten Tools bei der Erstellung überzeugender Social-Media-Kampagnen veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit realistischen KI-Avataren, die die wichtigsten Vorteile präsentieren, gepaart mit einer freundlichen und klaren Sprachgenerierung. Zeigen Sie, wie die KI-Avatare von HeyGen einen starken Aufruf zum Handeln für mehr Engagement liefern können.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein detailliertes 90-sekündiges Tutorial, das sich an Videoeditoren und Marketingteams richtet und sich auf die Präzision und Kontrolle bei Videoanpassungen konzentriert. Der visuelle Stil sollte informativ und klar sein, mit Schritt-für-Schritt-Demonstrationen der HeyGen-Tools zum Zuschneiden und Anpassen von Videos, ergänzt durch prägnante menschliche Sprachkommentare. Veranschaulichen Sie den Nutzen von Untertiteln/Untertiteln, die aus einem Skript generiert wurden, und zeigen Sie, wie Text-zu-Video aus einem Skript die Zugänglichkeit und Wirkung für technische Inhalte sicherstellt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein quadratischer Anzeigen-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle quadratische Videoanzeigen, die für Social-Media-Plattformen wie Instagram und Facebook optimiert sind, mit unserem intuitiven Online-Videoeditor.

1
Step 1
Wählen Sie eine quadratische Videovorlage
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Vielzahl vorgefertigter quadratischer Videovorlagen in unserer Vorlagen- und Szenenbibliothek wählen, die perfekt für Ihre Social-Media-Kampagnen geeignet sind.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Anzeigeninhalt an
Nutzen Sie unseren Drag-and-Drop-Editor, um Ihre visuellen Elemente, Texte und Audios hinzuzufügen. Verbessern Sie Ihre Anzeige mit Stock-Medien oder laden Sie Ihre eigenen hoch, indem Sie unsere umfassende Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen.
3
Step 3
Passen Sie das Seitenverhältnis für Plattformen an
Stellen Sie sicher, dass Ihre Anzeige auf jeder Plattform perfekt aussieht, indem Sie das Seitenverhältnis einfach anpassen. Unser Tool bietet nahtlose Größenanpassung und Exporte, um Instagram, Facebook und mehr zu entsprechen.
4
Step 4
Laden Sie Ihre quadratische Anzeige herunter und teilen Sie sie
Sobald Ihre quadratische Videoanzeige fertig ist, laden Sie sie einfach herunter und teilen Sie sie direkt auf Ihren gewünschten Social-Media-Kanälen. Erwägen Sie, Untertitel/Untertitel hinzuzufügen, um die Reichweite und das Engagement zu maximieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolge

Entwickeln Sie wirkungsvolle Kundenreferenzen und Erfolgsgeschichten, um Vertrauen aufzubauen und neue Kunden zu gewinnen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, quadratische Videos für soziale Medien zu erstellen?

Der Online-Videoeditor von HeyGen ermöglicht es Ihnen, Videos einfach zu erstellen und auf ein perfektes quadratisches Seitenverhältnis anzupassen, ideal für Plattformen wie Instagram und Facebook. Sie können mit einer Vorlage beginnen oder Ihre eigenen Medien hochladen und dann Ihr Video präzise zuschneiden.

Welche KI-gestützten Tools stehen im Online-Videoeditor von HeyGen zur Erstellung quadratischer Videos zur Verfügung?

Der Online-Videoeditor von HeyGen integriert leistungsstarke KI-gestützte Tools wie KI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, die Ihre Produktion von quadratischen Anzeigenvideos vereinfachen. Diese Funktionen erleichtern komplexe Bearbeitungsaufgaben, sodass Sie sich auf Ihre Botschaft konzentrieren können.

Bietet HeyGen quadratische Videovorlagen, um schnell loszulegen?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl professioneller quadratischer Videovorlagen, die Sie mit einem Drag-and-Drop-Editor anpassen können. Dies macht es einfach, ansprechende quadratische Anzeigen zu erstellen, ohne umfangreiche Designkenntnisse zu benötigen.

Kann ich das Branding anpassen und meine quadratischen Videos einfach von HeyGen aus teilen?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Branding-Elemente wie Logos und Farben auf Ihre quadratischen Videos anzuwenden. Sobald Ihre Anzeige perfekt ist, können Sie Ihr Video einfach herunterladen und auf all Ihren Social-Media-Plattformen teilen.

