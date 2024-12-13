Absolut. HeyGen bietet hochwertige Sprachgenerierung und AI-Avatare, um überzeugende Einführungskurse in SQL zu erstellen. Dies ermöglicht es Pädagogen, sich auf Inhalte wie das Erstellen von Tabellen und das Abrufen von Informationen zu konzentrieren, während HeyGen die polierte Präsentation für den Zugriff auf Datenbanken und das effektive Datenmanagement übernimmt.