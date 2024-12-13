Sprint-Plan-Video-Maker: Mühelose Agile-Kommunikation

Stärken Sie Ihre Scrum-Teams und fördern Sie die Remote-Zusammenarbeit. Teilen Sie klare Sprint-Ziele und Async Sprint Updates mühelos mit Text-zu-Video aus dem Skript.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Zielen Sie auf verteilte Scrum-Teams ab und produzieren Sie ein 30-sekündiges ansprechendes Video, das demonstriert, wie HeyGen die 'Remote-Zusammenarbeit' verbessert, indem es asynchrone Updates zu 'User Stories' zeigt. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und freundlich sein, wobei ein ausdrucksstarker AI-Avatar und eine klare Voiceover-Generierung genutzt werden, um wichtige Punkte ohne Live-Meetings zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges informatives Video für Product Owner und Entwicklungsteams, das sich darauf konzentriert, 'Sprint-Ziele' effektiv durch 'Async Sprint Updates' zu kommunizieren. Das Video sollte visuell reichhaltig sein, indem es HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für überzeugende visuelle Inhalte integriert und das Seitenverhältnis anpasst und exportiert, um sicherzustellen, dass es auf allen Plattformen gut aussieht.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges poliertes Video, das auf technische Leiter und Stakeholder abzielt und darauf ausgelegt ist, die 'Vorbereitung auf das Meeting' für eine 'Sprint-Backlog-Überprüfung' zu optimieren. Verwenden Sie einen professionellen visuellen Stil mit leicht lesbaren Untertiteln, die von HeyGens Untertitel-Funktion generiert werden, und nutzen Sie die robusten Vorlagen und Szenen, um komplexe Informationen klar und prägnant zu präsentieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Sprint-Plan-Video-Maker funktioniert

Optimieren Sie Ihren agilen Entwicklungsprozess, indem Sie klare, ansprechende Sprint-Planungsvideos erstellen, die ein besseres Verständnis und eine bessere Remote-Zusammenarbeit innerhalb Ihrer Scrum-Teams fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie damit, Ihre Sprint-Plan-Details, User Stories und Backlog-Elemente einzugeben oder einzufügen. Unsere "Text-zu-Video aus dem Skript"-Funktion verwandelt Ihre Eingaben in ein dynamisches "Sprint-Planungsvideo", das für Ihr Team bereit ist.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", um Ihre Sprint-Ziele und wichtigen Informationen zu präsentieren. Diese leistungsstarke Funktion erweckt Ihre "Sprint-Planungs-Meetings" zum Leben.
3
Step 3
Visuelle Verbesserungen anwenden
Fügen Sie visuelle Elemente, Hintergrundmusik hinzu und sorgen Sie für Barrierefreiheit mit automatisch generierten "Untertiteln". Wenden Sie die Branding-Kontrollen Ihres Teams an, um ein konsistentes professionelles Erscheinungsbild zu bewahren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Erstellen Sie Ihre endgültigen "KI-gestützten Videovorlagen" in verschiedenen Seitenverhältnissen für eine einfache Weitergabe. Erleichtern Sie die "Remote-Zusammenarbeit", indem Sie Ihre asynchronen Sprint-Updates über alle Kommunikationskanäle verteilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer agiler Konzepte

Verwandeln Sie umfangreiche Sprint-Planungsdokumente in leicht verständliche Videozusammenfassungen, die Schätzungen und technische Diskussionen für das gesamte Team vereinfachen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Sprint-Planung mit KI-gesteuerten Videos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Scrum-Teams, ansprechende Sprint-Planungsvideos mit KI-gesteuerten Videos und KI-gestützten Videovorlagen zu erstellen, um produktive Diskussionen und eine klare Kommunikation der Sprint-Ziele sicherzustellen.

Welche Vorteile bietet die Nutzung von HeyGen für asynchrone Sprint-Updates?

Mit HeyGen können Teams problemlos asynchrone Videos für Sprint-Backlog-Überprüfungen oder die Vorbereitung auf Meetings erstellen, was die Remote-Zusammenarbeit verbessert, indem Teammitglieder User Stories und Backlog-Elemente in ihrem eigenen Tempo überprüfen können.

Kann HeyGen Text in ansprechende Sprint-Plan-Videos verwandeln?

Ja, HeyGens Text-zu-Video-Generator ermöglicht es Ihnen, Skripte in dynamische Sprint-Planungsvideos mit realistischen AI-Avataren und AI-Sprachschauspielern zu verwandeln, was den Prozess des Sprint-Plan-Video-Makers nahtlos macht.

Wie unterstützt HeyGen das Team-Branding in Sprint-Planungsvideos?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Teams ermöglichen, Logos und spezifische Farben in ihre KI-gesteuerten Videos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass alle Sprint-Planungsvideos ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild haben.

