Entwickeln Sie ein 1-minütiges Anleitungsvideo, das eine bestimmte Technik demonstriert, wie einen perfekten Freiwurf oder einen Eckstoß im Fußball, und richten Sie sich dabei an Trainer und angehende Sportler. Der visuelle Stil sollte sauber und präzise sein, mit einer klaren, autoritativen Stimme, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird, um sicherzustellen, dass jeder Schritt deutlich hörbar und verständlich ist.

