Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges lebendiges Video, das sich an Content-Ersteller und Kleinunternehmer richtet und die Kraft eines Generators für gesponserte Inhalte demonstriert. Die visuellen Elemente sollten trendig und farbenfroh sein, perfekt für YouTube Shorts, mit peppiger Musik und professioneller Erzählung. Zeigen Sie, wie anpassbare Vorlagen in fesselnde Erzählungen umgewandelt werden können, indem Sie Text-zu-Video aus einem Skript verwenden, um die Inhaltserstellung sowohl einfach als auch wirkungsvoll zu gestalten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges wirkungsvolles Video, das sich an kreative Teams und Unternehmen richtet, die kostengünstige AI-Anzeigen suchen. Die Ästhetik sollte elegant und professionell sein, mit hochwertigen visuellen Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, unterstrichen von einem überzeugenden Voiceover und automatischen Untertiteln. Betonen Sie die effiziente Erstellung mehrerer Versionen ansprechender visueller Inhalte, um die Kosteneffizienz der AI-gestützten Anzeigenerstellung zu beweisen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges authentisches Video für Unternehmen, die echte Testimonial-Videos produzieren möchten. Der visuelle und akustische Stil sollte warm und vertrauenswürdig sein und eine persönliche Note einfangen. Heben Sie die Einfachheit der Nutzung des HeyGen AI Video Generators hervor, um kraftvolle Kundenstorys zu synthetisieren, und nutzen Sie die Voiceover-Generierung, um jeder Testimonial schnell und effektiv Aufrichtigkeit und Glaubwürdigkeit zu verleihen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von gesponserten Inhalten funktioniert

Erstellen Sie mühelos hochwertige, ansprechende gesponserte Inhalte mit AI-gestützten Tools und sparen Sie Zeit und Ressourcen für effektive Kampagnen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Starten Sie Ihr gesponsertes Videoprojekt, indem Sie entweder Ihr Skript direkt eingeben oder aus einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen wählen, um Ihre Szene zu setzen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Erwecken Sie Ihre Inhalte zum Leben, indem Sie aus einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren wählen und natürlich klingende Voiceovers generieren, um Ihre Botschaft zu erzählen.
3
Step 3
Fügen Sie Branding- und visuelle Elemente hinzu
Integrieren Sie die Identität Ihrer Marke, indem Sie benutzerdefinierte Markenfarben und Logos anwenden und ansprechende visuelle Elemente aus der Medienbibliothek auswählen, um Ihre gesponserten Inhalte zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren und veröffentlichen Sie auf verschiedenen Plattformen
Finalisieren Sie Ihr Video mit präziser Größenanpassung des Seitenverhältnisses und exportieren Sie es in hoher Auflösung, bereit zur Veröffentlichung auf Plattformen wie YouTube Shorts oder anderen sozialen Medien.

Anwendungsfälle

Produzieren Sie überzeugende Testimonial-Videos

Verwandeln Sie Erfolgsgeschichten von Kunden in kraftvolle, ansprechende AI-Videos, um Vertrauen aufzubauen und Zielgruppen in gesponserten Kampagnen zu überzeugen.

Häufig Gestellte Fragen

Erkundung der Fähigkeiten von HeyGen zur Erstellung wirkungsvoller AI-Anzeigen und UGC-Anzeigen.

HeyGen befähigt Marketer als führender AI Video Generator, wirkungsvolle AI-Anzeigen und UGC-Anzeigen effizient zu produzieren. Es fungiert als umfassender Generator für gesponserte Inhalte und vereinfacht die Erstellung ansprechender visueller Inhalte für diverse Kampagnen.

Kann HeyGen helfen, visuell ansprechende Inhalte mit AI-Avataren und anpassbaren Vorlagen zu erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es kreativen Teams, fesselnde Inhalte mit realistischen AI-Avataren und -Schauspielern zu produzieren. Sie können Ihre Markenfarben leicht integrieren und Vorlagen anpassen, um sicherzustellen, dass jedes Video perfekt mit der Ästhetik Ihrer Marke übereinstimmt.

Welche kreativen Steuerungsmöglichkeiten bietet HeyGen für die Erstellung von Produktvideos und Testimonials?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Steuerungsmöglichkeiten, die es Nutzern ermöglichen, mühelos überzeugende Produktvideos und Testimonial-Videos zu erstellen. Seine Fähigkeiten unterstützen die Erstellung mehrerer Versionen Ihrer Anzeigen für effektive kreative Tests und optimieren Ihre Strategie für den Online-Video-Anzeigenmacher.

Wie beschleunigt der AI Video Generator von HeyGen die Inhaltserstellung für verschiedene Plattformen?

Der fortschrittliche AI Video Generator von HeyGen beschleunigt die Inhaltserstellung durch effiziente Workflows und leistungsstarke AI-Video-Bearbeitungsfunktionen. Nutzer können Voice Clones und Voiceovers nutzen, um Nachrichten zu personalisieren, was ihn zu einem unverzichtbaren Online-Video-Editor für diverse Inhaltsbedürfnisse macht.

