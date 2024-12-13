Ihr Ultimativer Video-Macher des Monats für Sponsoren

Erstellen Sie überzeugende Werbevideos für Ihre Sponsoren, indem Sie unsere vielfältigen Vorlagen und Szenen für sofortige Wirkung nutzen.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges Werbevideo für Kleinunternehmer und Marketingmanager, das einen dynamischen visuellen Stil mit leuchtenden Farben und einem modernen, mitreißenden Soundtrack bietet und die wichtigsten Vorteile des Sponsors effektiv durch HeyGens leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript präsentiert.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein informatives 45-sekündiges Video, das auf potenzielle B2B-Kunden und Veranstaltungsteilnehmer zugeschnitten ist, mit einer professionellen und klaren visuellen Ästhetik, einer klaren, autoritativen Stimme und subtiler Hintergrundmusik, um die einzigartigen Angebote des Sponsors hervorzuheben, die leicht durch die Nutzung von HeyGens gebrauchsfertigen Vorlagen und AI-Avataren erreicht werden können.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein herzergreifendes 60-sekündiges Erzählvideo, das sich an Gemeinschaftsmitglieder und treue Kunden richtet, mit einem authentischen und warmen visuellen Stil und sanfter, inspirierender Musik, das eine fesselnde Geschichte über die Auswirkungen des Sponsors erzählt, indem HeyGens ausgefeilte Sprachgenerierung genutzt wird, um Emotionen zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 15-sekündiges Call-to-Action-Video, das auf Social-Media-Nutzer und Impulskäufer abzielt, mit einem schnellen, energiegeladenen visuellen Stil, fetten Textanimationen und einem eingängigen, jingleartigen Soundtrack, um maximale Engagements für Marketingkampagnen mit HeyGens automatischen Untertiteln zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Video-Macher des Monats für Sponsoren funktioniert

Erstellen Sie schnell fesselnde Werbevideos für Ihre Sponsoren mit unserer intuitiven Plattform und leistungsstarken AI-Bearbeitungstools, die jedes Mal polierte Ergebnisse liefern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Vorlage
Wählen Sie aus unserer Bibliothek professioneller, gebrauchsfertiger Vorlagen, die speziell für ansprechende Werbevideos entwickelt wurden. Dies bietet eine hochwertige Grundlage für Ihren Inhalt.
2
Step 2
Laden Sie Sponsor-Assets hoch
Fügen Sie einfach das Logo, die Bilder und andere Branding-Elemente Ihres Sponsors hinzu, indem Sie sie direkt in Ihre Medienbibliothek hochladen, um eine nahtlose Integration in Ihr Video zu gewährleisten.
3
Step 3
Wenden Sie visuelle Verbesserungen an
Steigern Sie die Attraktivität Ihres Videos, indem Sie dynamische Textanimationen und andere visuelle Effekte anwenden, um wichtige Botschaften hervorzuheben und sicherzustellen, dass Ihr Sponsor bemerkt wird.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre Kreation und exportieren Sie Ihr wirkungsvolles Sponsor-Video in Ihrem gewünschten Format, bereit zur Verteilung über alle Ihre Marketingkanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Sponsoren mit dynamischen Video-Präsentationen hervor

.

Entwickeln Sie beeindruckende Video-Präsentationen für Ihre monatlichen Sponsoren, um deren Beiträge zu feiern und die Markenpräsenz zu erhöhen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von wirkungsvollen Werbevideos vereinfachen?

HeyGens Online-Video-Macher vereinfacht die Erstellung von überzeugendem Werbeinhalt mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche. Sie können gebrauchsfertige Videovorlagen und leistungsstarke AI-Bearbeitungstools nutzen, um mühelos hochwertige Videos für jede Marketingkampagne zu produzieren.

Kann ich mein Sponsor-des-Monats-Video mit einzigartigem Branding anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, um Ihr Sponsor-des-Monats-Video vollständig anzupassen. Fügen Sie einfach die Bilder und das Logo Ihrer Marke aus der Medienbibliothek hinzu, wenden Sie dynamische Textanimationen an und integrieren Sie ansprechende Übergänge, um Ihre einzigartige Markenidentität zu bewahren.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung meiner Videoprojekte?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Funktionen, einschließlich realistischer AI-Avatare und robuster Text-zu-Video-Generierung, um Ihre Ideen in dynamische Videos zu verwandeln. Unsere AI-Bearbeitungstools helfen Ihnen, Videos mit natürlichen und emotionsbewussten Sprachüberlagerungen, Untertiteln und perfektem Timing aus einem einfachen Skript zu erstellen.

Welche Optionen gibt es für den Export und das Teilen von Videos aus HeyGen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihr AI-Video einfach in verschiedenen gewünschten Formaten zu exportieren, die für verschiedene Plattformen optimiert sind. Diese Flexibilität stellt sicher, dass Ihre ansprechenden Social-Media-Videos nahtlos über alle sozialen Medienplattformen geteilt werden können, um Ihre Marketingkampagnen zu verstärken.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo