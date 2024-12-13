Sprecher-Video-Maker: Erstellen Sie AI-Videos ganz einfach

Reduzieren Sie die Videoproduktionskosten und erstellen Sie professionelle Videos mit realistischen AI-Avataren.

Ein 30-sekündiges Produkt-Erklärvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet, mit klaren, modernen Visuals und einer deutlichen, autoritativen Stimme. Dieses Video sollte effektiv die AI-Avatare von HeyGen nutzen, um einen neuen Service vorzustellen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Marketingfachleute können ein dynamisches 45-sekündiges Verkaufsvideo entwickeln, das ansprechende, energiegeladene Visuals mit fröhlicher Hintergrundmusik und einer selbstbewussten Erzählung kombiniert. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um die Inhaltserstellung zu optimieren.
Beispiel-Prompt 2
Erwägen Sie die Produktion eines überzeugenden 60-sekündigen professionellen Videos für Unternehmensschulungen, gestaltet mit polierten, unternehmensgerechten Visuals und einem ruhigen, informativen Audiotrack. Verwenden Sie HeyGens umfangreiche Vorlagen und Szenen, um dieses Bildungsvideo schnell zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Social-Media-Manager sind gefordert, ein lebendiges 30-sekündiges Video zu erstellen, das kreative, auffällige Visuals und einen freundlichen, gesprächigen Ton verwendet. Dieses Stück sollte die effektive Anpassung durch HeyGens AI-Avatare demonstrieren, um sprechende Fotos in fesselnde Markenbotschaften zu verwandeln.
step preview
Kopieren Sie den Prompt
step preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Sprecher-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie ganz einfach professionelle Sprecher-Videos in Minuten mit HeyGens AI, indem Sie Ihren Text in ansprechende visuelle Inhalte verwandeln, ohne komplexe Produktion.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript und wählen Sie einen AI-Avatar
Beginnen Sie, indem Sie Ihr gewünschtes Skript einfügen oder eingeben. Wählen Sie dann aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer AI-Avatare, um Ihre Botschaft zu repräsentieren und sicherzustellen, dass sie perfekt zur Stimme und zum Stil Ihrer Marke passt.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Stimme hinzu und passen Sie das Branding an
Verbessern Sie Ihr Video mit einer natürlich klingenden Stimme, indem Sie HeyGens fortschrittliche Voiceover-Generierung nutzen. Wenden Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke an, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Visuals und Vorlagen
Erhöhen Sie die Qualität Ihrer Inhalte, indem Sie aus verschiedenen Vorlagen und Szenen auswählen oder Stockmedien aus der Bibliothek hinzufügen. Generieren Sie automatisch präzise Untertitel, um wirklich fesselnde Videos zu erstellen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Sprecher-Video
Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihr hochwertiges Sprecher-Video. Dieser Prozess, ermöglicht durch den Sprecher-Video-Maker, erlaubt es Ihnen, Ihre Botschaft effektiv zu übermitteln und Ihr Publikum auf all Ihren Plattformen zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Förderung von Schulung und Lernen

.

Verbessern Sie Bildungsinhalte und steigern Sie das Engagement der Lernenden mit dynamischen, AI-gestützten Schulungsvideos.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Videoinhaltserstellung mit AI verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle Videos mit fortschrittlichen AI-Avataren und modernster AI-Video-Generator-Technologie zu erstellen. Sie können jeden Aspekt anpassen, um überzeugende und ansprechende kreative Inhalte effizient zu liefern.

Wie funktioniert der Text-zu-Video-Prozess von HeyGen?

HeyGen vereinfacht die Umwandlung von Text in Video, indem Sie Ihr Skript eingeben und einen AI-Avatar auswählen können. Die Plattform generiert dann ein hochwertiges Video mit natürlichen Voiceovers, was die Videoproduktion unglaublich benutzerfreundlich macht.

Bietet HeyGen anpassbare Videovorlagen für verschiedene Bedürfnisse?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl professioneller Videovorlagen, um Ihre Projekte zu starten, von Produkterklärungen bis hin zu Verkaufsgesprächen. Diese sind vollständig anpassbar, sodass Sie Ihre Markenidentität, Logos und spezifische kreative Elemente für eine einzigartige visuelle Identität integrieren können.

Kann HeyGen helfen, die Kosten und Komplexität bei der Erstellung von Sprecher-Videos zu reduzieren?

Absolut, HeyGen fungiert als innovativer AI-Sprecher-Video-Maker, der die Kosten und Komplexität, die mit der traditionellen Videoproduktion verbunden sind, erheblich reduziert. Unsere AI-Avatare liefern professionelle Videos, ohne dass teure Ausrüstung oder Schauspieler benötigt werden.

