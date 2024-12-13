Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Anleitungsvideo für Softwareentwickler und IT-Profis, das die Einrichtung einer neuen Entwicklungsumgebung demonstriert. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit Bildschirmfreigaben und klaren Animationen, während der Ton eine klare, autoritative Stimme haben sollte. Betonen Sie die Effizienz der Nutzung eines von HeyGen's AI-Avataren generierten AI-Sprechers, um Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu liefern, die komplexe technische Prozesse für ein fokussiertes Publikum leicht verständlich machen.

