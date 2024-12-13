Sprecher-Trainingsvideo-Ersteller: AI für Lernen & Wachstum

Verwandeln Sie Ihre Trainingsskripte in hochwertige, ansprechende Videos mit der innovativen Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, die die Inhaltserstellung vereinfacht.

Erstellen Sie ein 30-sekündiges Anleitungsvideo für Kleinunternehmer und Marketingteams, das zeigt, wie man schnell ein effektives Sprecher-Trainingsvideo mit HeyGen erstellt. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit einem AI-Sprecher, der wichtige Tipps mit klarer, autoritativer Stimme vermittelt. Dieses Video sollte die Text-zu-Video-Funktion von HeyGen hervorheben, um zu zeigen, wie einfach komplexe Informationen in ansprechende Inhalte umgewandelt werden können.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Produkt-Erklärvideo für E-Commerce-Unternehmen und Produktmanager, das die Vorteile einer neuen Funktion mit dem AI-Video-Generator von HeyGen präsentiert. Der visuelle und akustische Stil sollte lebendig und ansprechend sein, mit dynamischen Grafiken und einer fröhlichen, freundlichen Stimme. Betonen Sie die Sprachgenerierung und automatischen Untertitel von HeyGen, um zu veranschaulichen, wie einfach mehrsprachige Inhalte erstellt werden können, um ein globales Publikum zu erreichen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Mitarbeiterschulungsvideo für HR-Abteilungen und Unternehmensschulungen, das eine neue Unternehmensrichtlinie oder ein Verfahren mit den AI-Avataren von HeyGen veranschaulicht. Das Video sollte einen sauberen, informativen visuellen Stil haben, mit einem professionellen AI-Avatar, der den Inhalt prägnant präsentiert, ergänzt durch einen ruhigen und ermutigenden Ton. Diese Aufforderung sollte die Effektivität der Verwendung von AI-Avataren innerhalb der HeyGen-Vorlagen und -Szenen zur Erstellung konsistenter und hochwertiger Schulungsvideos demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Marketingvideo für Social-Media-Marketer und Content-Ersteller, das eine bevorstehende Veranstaltung mit einer dynamischen und visuell ansprechenden Präsentation bewirbt. Der Ton sollte energiegeladen und aufregend sein, um die Aufmerksamkeit des Publikums sofort zu fesseln. Dieses kurze Video sollte die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen nutzen, um schnell überzeugende visuelle Inhalte zusammenzustellen und die Text-zu-Video-Funktion für eine schnelle Inhaltserstellung zu präsentieren, was die Plattform zu einer benutzerfreundlichen Lösung für vielfältige Marketingvideos macht.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Sprecher-Trainingsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie schnell professionelle Trainingsvideos mit AI-Sprechern und ansprechenden Inhalten. Produzieren Sie mühelos hochwertige, wirkungsvolle Mitarbeiterschulungen und Erklärvideos.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher
Wählen Sie aus unserer vielfältigen Bibliothek realistischer AI-Avatare oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten AI-Sprecher, der Ihre Marke perfekt repräsentiert.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Trainingsskript ein
Geben Sie Ihren Trainingsinhalt als Text ein, und unsere Text-zu-Video-Engine verwandelt ihn in eine natürlich klingende Sprachaufnahme für Ihren Sprecher.
3
Step 3
Passen Sie mit visuellen Elementen und Branding an
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie aus unseren vielfältigen Szenenvorlagen auswählen und das Logo und die Farben Ihrer Marke für ein professionelles, einheitliches Erscheinungsbild anwenden.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihr Trainingsvideo
Fügen Sie automatische Untertitel für Barrierefreiheit hinzu, dann generieren und exportieren Sie Ihr hochwertiges Trainingsvideo in verschiedenen Seitenverhältnissen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Schulungsthemen

Verwenden Sie AI-Sprecher, um komplexe Markenbotschaften oder Richtliniendetails zu vereinfachen, was das Training effektiver und leichter verständlich macht.

Wie kann HeyGen die Erstellung hochwertiger Trainingsvideos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos professionelle Trainingsvideos mit seinem fortschrittlichen AI-Video-Generator zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und die Text-zu-Video-Technologie von HeyGen, kombiniert mit realistischen AI-Avataren, produziert hochwertige Videos, die Ihr Publikum effektiv ansprechen.

Welche Vorteile bietet die Verwendung eines AI-Sprechers für die Inhaltserstellung?

Der Einsatz eines AI-Sprechers mit HeyGen reduziert die Kosten und die Zeit für die Videoproduktion erheblich. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell ansprechende Marketingvideos, detaillierte Produkterklärungen und sogar mehrsprachige Inhalte zu erstellen, ohne dass traditionelles Filmen erforderlich ist.

Kann HeyGen benutzerdefinierte AI-Avatare und mehrsprachige Inhalte generieren?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte AI-Sprecher zu erstellen und aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren zu wählen, um Ihre Marke zu repräsentieren. In Kombination mit robuster Sprachgenerierung und der Fähigkeit zur Erstellung mehrsprachiger Inhalte können Sie Ihre Botschaft für ein globales Publikum anpassen.

Wie benutzerfreundlich ist die AI-Video-Generator-Plattform von HeyGen?

HeyGen bietet eine äußerst benutzerfreundliche Plattform, die für intuitive Nutzung konzipiert ist, sodass jeder professionelle Videos erstellen kann. Sein AI-Video-Generator vereinfacht den Prozess mit einsatzbereiten Vorlagen und Funktionen wie automatischen Untertiteln, um ein reibungsloses Inhaltserstellungserlebnis zu gewährleisten.

