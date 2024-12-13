Sprecher-Recruitment-Maker für sofortige AI-Videos

Erstellen Sie nahtlos Videos in Minuten mit fotorealistischen Präsentatoren, indem Sie die fortschrittlichen AI-Avatare von HeyGen nutzen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video, das sich an HR-Manager und Personalvermittlungsagenturen richtet und zeigt, wie sie mühelos ihre Stellenanzeigen in dynamische Videobotschaften verwandeln können. Verwenden Sie einen professionellen und ansprechenden visuellen Stil mit klarer, autoritativer Erzählung, um die Vorteile eines AI-Avatars als Sprecher für die Personalbeschaffung zu demonstrieren, der den Einstellungsprozess verkürzt und Top-Talente anzieht.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 30-sekündiges, modernes und fröhliches Video vor, das für Kleinunternehmer und Marketingfachleute gedacht ist, die mit der Videoproduktion kämpfen. Diese Aufforderung sollte die Einfachheit der Erstellung hochwertiger Marketinginhalte mit 'Vorlagen & Szenen' vermitteln und betonen, dass Benutzer Videos in Minuten erstellen können, ohne Videobearbeitungskenntnisse zu benötigen, mit freundlichen visuellen Elementen und einem fröhlichen Audiostil, um die Einfachheit hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Präsentieren Sie die Leistungsfähigkeit eines AI-Sprechers in einem 60-sekündigen, informativen Video, das auf Produktmanager und Vertriebsteams zugeschnitten ist, die eine neue Funktion oder Dienstleistung einführen. Behalten Sie einen eleganten, technischen visuellen Stil mit einem selbstbewussten, erklärenden Audioton bei. Dieses Produkt-Erklärvideo sollte 'Text-zu-Video aus Skript' nutzen, um wichtige Botschaften nahtlos in eine klare, ansprechende Präsentation zu verwandeln und sicherzustellen, dass komplexe Details mühelos vermittelt werden.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein poliertes, professionelles 40-Sekunden-Video für Markenmanager und Content-Ersteller, die sich auf konsistente Markenbotschaften konzentrieren. Verwenden Sie dynamische visuelle Elemente und einen anspruchsvollen Audiostil. Dieses Video sollte das Potenzial für 'Videopersonalisierung' durch fotorealistische Präsentatoren hervorheben, um sicherzustellen, dass jede Botschaft beim Zielpublikum ankommt, und zeigen, wie nahtlose 'Voiceover-Generierung' die globale Reichweite und Markenbeständigkeit verbessern kann.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie unser AI-Sprecher-Ersteller funktioniert

Erwecken Sie Ihre Botschaften mühelos mit einem personalisierten AI-Sprecher in nur vier einfachen Schritten zum Leben, ohne Videobearbeitungskenntnisse zu benötigen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihren gewünschten Text in den Skripteditor eingeben oder einfügen. Unsere Plattform wandelt Ihre Worte mithilfe fortschrittlicher Text-zu-Video-AI in professionelle Sprache um.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher
Durchsuchen Sie unsere vielfältige Bibliothek von AI-Avataren und wählen Sie den perfekten digitalen Präsentator, um Ihre Botschaft zu übermitteln. Sie können auch deren Aussehen und Stimme anpassen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Nutzen Sie unsere vorgefertigten Vorlagen oder fügen Sie Ihre eigenen visuellen Elemente, Hintergrundmusik und Branding-Elemente hinzu, um Ihr Video wirklich einzigartig und ansprechend zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Mit einem einzigen Klick rendert unsere AI-Videoproduktionsplattform Ihr hochwertiges Video, das in Minuten zum Download und zur Verbreitung auf jeder Plattform bereitsteht.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie skalierbare Bildungsinhalte

Verwandeln Sie komplexe Themen in klare, zugängliche Bildungsvideos mit AI-Sprechern, um globale Zielgruppen effizient zu erreichen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Videos mit AI-Sprechern zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, hochwertige Videos mit realistischen AI-Avataren und leistungsstarker Text-zu-Video-AI zu produzieren. Sie können effizient Social-Media-Videos oder Produkt-Erklärvideos erstellen, ohne umfangreiche Videobearbeitungskenntnisse zu benötigen.

Bietet HeyGen Vorlagen für eine schnelle Videoproduktion an?

Ja, HeyGen bietet eine breite Palette professionell gestalteter Vorlagen, um den Einstieg in die Videoproduktion zu erleichtern. Diese Vorlagen ermöglichen eine schnelle Anpassung und Videopersonalisierung, sodass Sie schnell ansprechende Inhalte erstellen können.

Welche Art von AI-Avataren unterstützt HeyGen?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an AI-Avataren, einschließlich fotorealistischer Präsentatoren, die Ihre Botschaft mit natürlichen Ausdrücken und Bewegungen übermitteln können. Diese ausgefeilten AI-Sprecher steigern die professionelle Anziehungskraft Ihrer Videoinhalte.

Ist es einfach, mit HeyGen Text in Video umzuwandeln?

Absolut. HeyGen vereinfacht die Videoproduktion mit seiner intuitiven Text-zu-Video-AI. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und die Plattform von HeyGen generiert ein professionelles Video, wodurch der Prozess auch ohne vorherige Videobearbeitungskenntnisse zugänglich wird.

