Sprecher-Promo-Video-Generator für wirkungsvolles Marketing

Erstellen Sie schnell professionelle Marketingvideos mit AI-Avataren, um Zeit und Budget zu sparen.

Entwickeln Sie ein prägnantes 45-sekündiges professionelles Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und einen AI-Sprecher zeigt, der einen neuen Online-Service vorstellt. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, ergänzt durch eine lebhafte, professionelle Stimme, die HeyGens AI-Avatare und Voiceover-Generierung für eine nahtlose Präsentation nutzt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein fesselndes 30-sekündiges Social-Media-Inhaltsstück für digitale Vermarkter, das einen schnellen Tipp zur Content-Strategie liefert. Dieses Video sollte einen dynamischen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und prominenten On-Screen-Texten verwenden, wobei HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktionalität und Untertitel/Caption für maximale Wirkung auf Plattformen genutzt werden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges Erklärvideo, das sich an potenzielle Software-Nutzer richtet und die Vorteile einer neuen Anwendung detailliert beschreibt. Die visuelle Präsentation sollte freundlich und illustrativ sein, animierte Grafiken und einen gesprächigen Ton einbeziehen, fachmännisch gestaltet mit HeyGens Vorlagen & Szenen und unterstützt durch die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Onboarding-Video für neue Mitarbeiter, geführt von einem benutzerdefinierten AI-Sprecher, der Unternehmensrichtlinien erklärt. Der visuelle und akustische Stil muss lehrreich, klar und konsistent gebrandet sein, um eine effektive Kommunikation durch HeyGens AI-Avatare und Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte für verschiedene interne Anzeigeanforderungen zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Sprecher-Promo-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Werbevideos mit AI-Sprechern, indem Sie Ihr Skript in wenigen Minuten in fesselnde Inhalte verwandeln.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Marketingbotschaft. Unsere 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktion wandelt Ihre schriftlichen Inhalte nahtlos in gesprochene Dialoge um.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von 'AI-Avataren', um den perfekten digitalen Präsentator zu finden, der mit Ihrer Marke und Botschaft harmoniert.
3
Step 3
Wenden Sie Markenelemente an
Passen Sie Ihr Video mit Ihrer einzigartigen Markenidentität an, indem Sie intuitive 'Branding-Kontrollen (Logo, Farben)' verwenden, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Markenfarben.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Promo
Erstellen Sie Ihr hochwertiges 'Sprecher-Promo-Video' mit automatischer 'Voiceover-Generierung' für die sofortige Verteilung auf all Ihren Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Wirkungsvolle Kundenerfolgsgeschichten

.

Verwandeln Sie Testimonials in überzeugende AI-Video-Erzählungen, die Kundenerfolge effektiv präsentieren und Vertrauen bei neuen Interessenten aufbauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Marketingvideos?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, Text schnell in Video umzuwandeln, was ihn perfekt für professionelle Marketingvideos und fesselnde Erklärvideos macht. Sie können eine vielfältige Auswahl an AI-Avataren und Vorlagen nutzen, um effizient hochwertige Inhalte zu produzieren.

Kann HeyGen mir helfen, einen benutzerdefinierten AI-Sprecher für meine Marke zu erstellen?

Ja, HeyGen bietet die Möglichkeit, einen benutzerdefinierten AI-Sprecher zu generieren, der auf die einzigartige Identität Ihrer Marke zugeschnitten ist, um Ihre Marketing- und Schulungsvideos zu verbessern. Diese Funktion sorgt für eine konsistente und gebrandete Bildschirmpräsenz in all Ihren Videoinhalten.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Werkzeug für die Erstellung von Social-Media-Inhalten?

HeyGen ist ein effizienter AI-Video-Generator für Social-Media-Inhalte, da er Ihr Skript mühelos in Video umwandelt und dabei AI-Avatare und realistische Voiceover-Generierung nutzt. Dieser schnelle Produktionsablauf ermöglicht es Ihnen, kontinuierlich überzeugende Inhalte zu erstellen, ohne umfangreiche Ressourcen zu benötigen.

Bietet HeyGen Unterstützung für mehrere Sprachen in Videos und Untertiteln?

Absolut, HeyGen unterstützt mehrsprachige Fähigkeiten für Ihre Videos, sodass Sie mühelos ein globales Publikum erreichen können. Sie können auch automatisch Untertitel/Caption generieren, um die Zugänglichkeit und das Engagement für Zuschauer weltweit zu verbessern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo