Verwandeln Sie Ihre Skripte schnell in fesselnde Produkt-Demos mit Text-zu-Video, um Ihre Marketingbemühungen und Markenbeständigkeit zu steigern.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video, das sich an Kleinunternehmer und Startups richtet und zeigt, wie HeyGen als ultimatives Produkt-Demo-Tool fungiert. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit fließenden Übergängen und klaren Produktdarstellungen, ergänzt durch einen optimistischen, ermutigenden Audiotrack. Betonen Sie die Einfachheit, ein einfaches Skript in eine ausgefeilte Präsentation zu verwandeln, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen, ohne teure Ausrüstung oder Schauspieler zu benötigen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein dynamisches 60-Sekunden-Produkt-Erklärvideo, das sich an Marketingmanager richtet und HeyGens Fähigkeit zeigt, einen lebensechten AI-Sprecher für ihre Kampagnen bereitzustellen. Das Video sollte einen modernen und energetischen visuellen Stil annehmen, animierte Grafiken und schnelle Schnitte zwischen den Funktionen integrieren, unterstützt von einem begeisterten Voiceover. Heben Sie die Effizienz und den Einfluss hervor, fortschrittliche AI-Avatare zu nutzen, um konsistente Markenbotschaften zu liefern, ohne die logistischen Herausforderungen traditioneller Videoproduktion.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein lebendiges 30-Sekunden-Werbevideo für Content-Ersteller und Social-Media-Manager, das zeigt, wie HeyGen als intuitiver AI-Video-Generator funktioniert. Der visuelle Stil sollte schnell und visuell ansprechend sein, geeignet für soziale Plattformen, mit trendiger Hintergrundmusik und klaren Soundeffekten. Konzentrieren Sie sich auf die kreative Freiheit, die HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen bieten, um schnell fesselnde Kurzform-Inhalte zu produzieren, die herausstechen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein informatives 50-Sekunden-Tutorial-Video für E-Commerce-Unternehmen und Online-Kurs-Ersteller, das sich auf die Erstellung professioneller Produkt-Demo-Videos mit einem freundlichen Video-Sprecher konzentriert. Die visuelle Präsentation sollte klar und direkt zur Kamera sein, einen freundlichen, aber professionellen Ton beibehalten, unterstützt von sanfter Hintergrundmusik. Veranschaulichen Sie den nahtlosen Prozess, ansprechende Erklärungen mit HeyGens robuster Voiceover-Generierung zu erstellen, um sicherzustellen, dass jede Produkteigenschaft perfekt artikuliert wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie das Sprecher Produkt-Demo-Tool funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Produkt-Demo-Videos mit AI-Sprechern, indem Sie Ihr Skript in professionelle Präsentationen verwandeln, die Aufmerksamkeit erregen und Ihre Botschaft klar vermitteln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Schreiben oder fügen Sie Ihr Produkt-Demo-Skript ein. HeyGens Text-zu-Video-Funktion verwandelt Ihren Text in natürlich klingende Sprache und bildet die Kernnarration für Ihr Video.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher
Wählen Sie einen AI-Avatar als Ihren Video-Sprecher. Unsere vielfältige Auswahl an AI-Avataren bietet ein ansprechendes und professionelles Gesicht für Ihre Produkt-Demo-Videos, das die Zuschauer effektiv anspricht.
3
Step 3
Wählen Sie Vorlagen und Szenen
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen und Szenen, um Ihr Produkt-Erklärvideo visuell zu verbessern. Passen Sie Hintergründe an, fügen Sie Branding hinzu und arrangieren Sie Elemente, um eine überzeugende visuelle Geschichte zu erstellen.
4
Step 4
Generieren Sie Ihr Video
Generieren Sie Ihr Produkt-Demo-Video. Unser AI-Video-Generator kombiniert alle Elemente, sodass Sie es überprüfen, notwendige Anpassungen vornehmen und dann Ihre hochwertige Produktdemonstration für den sofortigen Einsatz exportieren können.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das Produkttraining mit AI-Erklärvideos

Verbessern Sie das Benutzerverständnis und die Behaltensquote für Produkteigenschaften durch dynamische, AI-gestützte Trainings- und Erklärvideos.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Produkt-Demo-Videos?

HeyGen revolutioniert die Erstellung von Produkt-Demo-Videos, indem es Ihnen ermöglicht, professionelle Produkt-Demo-Videos mit AI-Sprechern aus Text zu generieren. Mit fortschrittlicher AI-Video-Generator-Technologie können Sie mühelos Skripte in fesselnde visuelle Inhalte verwandeln, was HeyGen zu einem idealen Sprecher-Produkt-Demo-Tool macht.

Kann HeyGen realistische AI-Sprecher für meine Marke erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, realistische AI-Sprecher und AI-Avatare für Ihre Marke zu erstellen. Diese Video-Sprecher können Ihre Botschaft mit authentischen Ausdrücken und Gesten übermitteln, was Ihre Produkt-Erklärungen und Marketingvideos erheblich verbessert.

Welche Vorteile bietet der AI-Video-Generator von HeyGen für das Marketing?

Der AI-Video-Generator von HeyGen bietet erhebliche Vorteile für das Marketing, einschließlich Kosteneinsparungen und schneller Inhaltsproduktion. Sie können schnell hochwertige Marketingvideos mit Text-zu-Video-Konvertierung erstellen und sogar Ihre Reichweite mit mehrsprachigen Inhaltsgenerierungsfähigkeiten erweitern.

Bietet HeyGen Optionen für Markenbeständigkeit in Videoinhalten?

HeyGen unterstützt eine starke Markenbeständigkeit durch anpassbare Vorlagen und integrierte Branding-Kontrollen. Benutzer können vordefinierte Szenen nutzen und ihre Logos und Markenfarben hinzufügen, um sicherzustellen, dass jedes AI-Video-Generator-Ergebnis perfekt mit ihrer visuellen Identität übereinstimmt.

