Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video, das sich an Kleinunternehmer und Startups richtet und zeigt, wie HeyGen als ultimatives Produkt-Demo-Tool fungiert. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit fließenden Übergängen und klaren Produktdarstellungen, ergänzt durch einen optimistischen, ermutigenden Audiotrack. Betonen Sie die Einfachheit, ein einfaches Skript in eine ausgefeilte Präsentation zu verwandeln, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen, ohne teure Ausrüstung oder Schauspieler zu benötigen.

