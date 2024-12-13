Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Werbevideo, das ein neues cloudbasiertes Projektmanagement-Tool für technikaffine Kleinunternehmer vorstellt und die intuitive Benutzeroberfläche sowie die kollaborativen Funktionen betont. Der visuelle Stil sollte modern und minimalistisch sein, mit animierten UI-Elementen, begleitet von einer selbstbewussten, energetischen Stimme. Das Video sollte HeyGens AI-Avatare effektiv nutzen, um die Produktmerkmale mit einem menschlichen Touch zu präsentieren und komplexe Informationen leicht verständlich und ansprechend zu machen.

Video Generieren