Sprecher-Präsentationsvideo-Generator: Erstellen Sie ansprechende Videos
Erstellen Sie mühelos professionelle AI-Sprecher-Videos mit unserer intuitiven Text-to-Video-Funktion aus Skripten, sparen Sie Zeit und reduzieren Sie Produktionskosten.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für neue HeyGen-Nutzer und Content-Ersteller, das zeigt, wie man schnell beeindruckende visuelle Inhalte mit der benutzerfreundlichen Oberfläche der Plattform erstellt. Verwenden Sie einen ansprechenden, schrittweisen visuellen Stil mit hellen UI-Highlights und klaren Bildschirmaufnahmen, ergänzt durch eine freundliche, begeisterte Stimme. Diese Aufforderung betont die Nutzung der vielfältigen Templates & Szenen von HeyGen, um die kreative Videoproduktion zu starten.
Produzieren Sie ein 2-minütiges Video für internationale Marketingteams und globale Learning & Development-Profis, das die Kraft der mehrsprachigen Unterstützung bei der Erreichung vielfältiger Zielgruppen veranschaulicht. Die visuelle Präsentation sollte dynamisch sein und kulturelle Variationen sowie Vergleiche von verschiedenen Sprachversionen nebeneinander zeigen, alles präsentiert von mehreren professionellen synthetischen Stimmen. Heben Sie die robusten Voiceover-Generierungsfähigkeiten von HeyGen hervor, um mühelos Inhalte in verschiedenen Sprachen zu produzieren.
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Produktupdate-Video für bestehende Kunden und Produktmanager, das die wichtigsten neuen Funktionen unserer neuesten technischen Veröffentlichung ankündigt und hervorhebt. Die visuelle Ästhetik sollte modern und klar sein, mit Spotlight-Grafiken und subtilen Animationen, um die Aufmerksamkeit auf neue UI-Elemente zu lenken, begleitet von einer optimistischen, informativen und selbstbewussten Erzählung. Dieses Video wird speziell die Text-to-Video-Funktion von HeyGen aus Skripten nutzen, um präzise Botschaften über die Updates zu vermitteln.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie überzeugende Marketingvideos.
Erstellen Sie überzeugende Marketingvideos mit AI-Sprechern für effektive Werbekampagnen.
Entwickeln Sie umfangreiche Schulungskurse.
Entwickeln Sie umfangreiche Schulungskurse und Bildungsinhalte mit AI-Präsentatoren, um globale Zielgruppen zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit AI?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Text in Video zu verwandeln, mit realistischen AI-Avataren und synthetischen Stimmen, sodass jeder professionelle Videos ohne Produktionskenntnisse erstellen kann.
Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für AI-Avatare und Stimmen?
HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, einschließlich der Erstellung benutzerdefinierter AI-Sprecher, der Nutzung von Voice Cloning für personalisierte Stimmen und der Sicherstellung präziser Lippen-Synchronisation, um konsistentes Branding zu gewährleisten.
Kann HeyGen in bestehende Workflows für skalierbare Videoproduktion integriert werden?
Ja, HeyGen unterstützt robuste API-Integrationen, die es Unternehmen ermöglichen, die Videoinhaltserstellung effizient zu automatisieren und zu skalieren, was die Videoproduktionskosten für Marketing- und Schulungsbedarfe erheblich reduziert.
Unterstützt HeyGen mehrsprachige Videoausgabe und Übersetzungsfunktionen?
Absolut, HeyGen bietet umfassende mehrsprachige Unterstützung und AI-Videoübersetzer-Funktionen, die es Nutzern ermöglichen, Videoinhalte in über 140 Sprachen zu erstellen, um ein globales Publikum effektiv zu erreichen.