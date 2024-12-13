Sprecher-Marketing-Videoersteller zur Umwandlung von Skripten in Videos

Erstellen Sie schnell professionelle Marketingvideos aus Textskripten mit unserer Text-zu-Video-Funktion.

Stellen Sie sich ein lebendiges 45-sekündiges Marketingvideo vor, das für Kleinunternehmer konzipiert ist und zeigt, wie ein Sprecher-Marketing-Videoersteller ihre Reichweite revolutionieren kann. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein und moderne, saubere Grafiken enthalten, die die Produktvorteile hervorheben, gepaart mit einer schwungvollen, professionellen Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion, um nahtlose Inhaltserstellung zu demonstrieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein elegantes 30-sekündiges Video, das sich an kreative Agenturen richtet und die Kraft von AI-Avataren und die Flexibilität der Erstellung eines benutzerdefinierten Avatars veranschaulicht. Visuell sollte ein futuristisches, minimalistisches Ästhetik mit sanften Übergängen und subtilen Animationen angestrebt werden, ergänzt durch eine ruhige, klare und anspruchsvolle Stimme. Dieses Video wird die Voiceover-Generierung von HeyGen prominent präsentieren, sodass Agenturen schnell überzeugende Präsentationen erstellen können.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 60-sekündiges Anleitungsvideo für Content-Ersteller, die schnelle Produktionslösungen mit einem AI-Video-Generator suchen. Der visuelle Ansatz sollte hochgradig ansprechend sein, indem er verschiedene Szenen und schnelle Schnitte einbezieht, um das Interesse der Zuschauer zu halten, während ein freundlicher, tutorialartiger Audiostil verwendet wird. Betonen Sie HeyGens reichhaltige Vorlagen & Szenen und die automatische Untertitel-/Caption-Funktion für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein professionelles 50-sekündiges Video, das auf Unternehmensschulungen oder HR-Abteilungen zugeschnitten ist und zeigt, wie präzise Skripteingaben zu hochwertigen Videos führen. Der visuelle Stil sollte sauber, informativ und autoritativ sein, unter Verwendung von poliertem Stockmaterial aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, begleitet von einer klaren, autoritativen Stimme. Heben Sie die Text-zu-Video-Funktion hervor, um effiziente Inhaltserstellung zu zeigen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Sprecher-Marketing-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Marketingvideos mit AI-Sprechern, indem Sie Ihre Skripte in polierte, professionelle Inhalte verwandeln, die Aufmerksamkeit erregen und Ergebnisse erzielen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Marketingbotschaft. Unsere Text-zu-Video-Funktion verwandelt Ihre Worte in eine dynamische Präsentation.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren, oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten Avatar für eine persönliche Note, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft ankommt.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihre Marketingvideos, indem Sie aus professionellen Vorlagen & Szenen wählen, die mit der Ästhetik und Botschaft Ihrer Marke übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Erstellen Sie Ihr hochwertiges Video, komplett mit automatischen Untertiteln/Captions, bereit zur Verbreitung über alle Ihre Marketingkanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenerfolgsgeschichten

Heben Sie effektiv Kundenerfolge mit ansprechenden AI-Videos hervor, um Vertrauen und Glaubwürdigkeit für Ihre Marke aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie unterstützt HeyGen die kreative Videoproduktion für Marketingkampagnen?

HeyGen bietet eine leistungsstarke kreative Plattform, die es Nutzern ermöglicht, Skripteingaben in hochwertige Videos zu verwandeln. Unsere Plattform bietet eine Vielzahl von diversen AI-Video-Präsentatoren und anpassbaren Vorlagen, was sie zu einem idealen Sprecher-Marketing-Videoersteller für ansprechende Marketingvideos macht.

Kann HeyGen benutzerdefinierte AI-Avatare für einzigartiges Branding erstellen?

Ja, HeyGen ermöglicht die Erstellung benutzerdefinierter AI-Avatare, die Ihrer Marke eine einzigartige und konsistente Präsenz verleihen. Diese benutzerdefinierte Avatar-Funktion stellt sicher, dass Ihr AI-Sprecher perfekt mit Ihrer Markenidentität in allen hochwertigen Videos übereinstimmt.

Welche Funktionen bietet HeyGen für eine effiziente AI-Video-Inhaltserstellung?

HeyGen nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-Technologie, um die Inhaltserstellung für Marketingvideos zu optimieren. Neben der Erstellung hochwertiger Videos aus Skripteingaben bietet HeyGen Funktionen wie Sprachklonen, automatische Untertitel/Captions und robuste Branding-Kontrollen für eine vollständige AI-Video-Generator-Lösung.

Unterstützt HeyGen die Erstellung von Marketingvideos mit mehrsprachigen Fähigkeiten?

Absolut, HeyGen bietet umfassende mehrsprachige Unterstützung, sodass Sie Marketingvideos für ein globales Publikum produzieren können. Unsere AI-Video-Tools sorgen dafür, dass Ihre Botschaften weltweit mit diversen AI-Video-Präsentatoren und präziser Voiceover-Generierung Anklang finden, was es zu einem effektiven AI-Video-Generator macht.

