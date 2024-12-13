Sprecher-Marketing-Video-Generator: Steigern Sie Ihre Kampagnen

Erstellen Sie ansprechende, skalierbare Marketingvideos mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um die Produktionskosten drastisch zu senken.

Erstellen Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für Softwareentwickler und IT-Profis, in dem ein hochrealistischer AI-Sprecher sie durch komplexe API-Integrationsschritte führt. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, subtile Datenvisualisierungen und Codebeispiele einbeziehen, ergänzt durch einen klaren, professionellen und informativen Audiostil, der eine ruhige Haltung bewahrt. Dieses Video wird die AI-Avatare von HeyGen nutzen, um fachkundige technische Erklärungen zu liefern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Produktupdate-Video für bestehende Nutzer und technische Partner, das eine bedeutende neue Funktion für unsere Entwickler-Tools ankündigt. Verwenden Sie einen dynamischen und ansprechenden visuellen Stil, der Live-UI-Interaktionen und wichtige Codeausschnitte zeigt, gepaart mit einer enthusiastischen und prägnanten Audioausgabe. Das Video sollte vollständig aus einem detaillierten Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion erstellt werden, um das Potenzial unseres AI-Video-Generators hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 1-minütiges internes Compliance-Training-Modul für Mitarbeiter in allen Abteilungen, das sich auf bewährte Praktiken zur Datensicherheit konzentriert. Die visuelle Präsentation muss professionell und lehrreich sein und eine konsistente Markenidentität nutzen, die durch HeyGens anpassbare Vorlagen & Szenen etabliert wird. Die Audioausgabe sollte autoritativ, aber beruhigend und leicht verständlich sein, um unsere E-Learning-Initiativen und Schulungsprozesse effektiv zu unterstützen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 45-sekündiges technisches FAQ-Video für Endnutzer und Kundensupport-Teams, das eine schnelle Lösung für ein häufiges Software-Installationsproblem demonstriert. Der visuelle Ansatz sollte benutzerfreundlich sein und Schritt-für-Schritt-Bildschirmaufnahmen mit hilfreichen Textüberlagerungen auf dem Bildschirm verwenden, während das Audio eine freundliche, hilfsbereite und klare Stimme bietet, die mit HeyGens Sprachgenerierung erstellt wurde. Sorgen Sie für nahtloses Verständnis mit automatischen Untertiteln & Beschriftungen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Sprecher-Marketing-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Marketingvideos mit AI-Sprechern, indem Sie Ihre Skripte schnell in ansprechende visuelle Inhalte verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Marketingnachrichtenskripts. Unsere Text-zu-Video-Technologie bereitet Ihre Inhalte für die AI-Synthese vor.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Sprecher
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren und eine natürliche und professionelle Übermittlung Ihrer Botschaft sicherzustellen.
3
Step 3
Passen Sie Ihre Szene an
Verbessern Sie Ihr Video mit professionellen Vorlagen & Szenen, indem Sie Hintergründe, Texte und Medien hinzufügen, um Ihre Botschaft visuell hervorzuheben.
4
Step 4
Generieren und exportieren
Überprüfen Sie Ihr Video, dann generieren und exportieren Sie es in verschiedenen Formaten, um eine skalierbare Videoproduktion für all Ihre Kommunikationsbedürfnisse zu ermöglichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

.

Entwickeln Sie wirkungsvolle Kundenreferenzvideos mit AI-Sprechern, um Vertrauen aufzubauen und den Produktwert effektiv zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie generiert die AI-Sprecher-Technologie von HeyGen professionelle Marketingvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche "AI-Sprecher"- und "Text-zu-Video-Technologie", um Ihr Skript in ansprechende Videoinhalte zu verwandeln. Unsere Plattform synthetisiert realistische "AI-Avatare" mit natürlicher "Text-zu-Sprache-Technologie", was die schnelle Erstellung hochwertiger Marketingvideos aus einfachem Texteingang ermöglicht.

Welche Anpassungs- und Branding-Optionen bietet HeyGen für AI-Videoinhalte?

HeyGen bietet umfangreiche "Anpassungs- und Branding"-Funktionen, die es Nutzern ermöglichen, ihre Logos, Markenfarben und einzigartige Medienelemente zu integrieren. Sie können aus einer Vielzahl von "professionellen Vorlagen & Szenen" wählen, um sicherzustellen, dass Ihre "skalierbare Videoproduktion" perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt.

Unterstützt HeyGen mehrsprachige Fähigkeiten und automatische Untertitel für ein globales Publikum?

Ja, HeyGen bietet robuste "mehrsprachige Fähigkeiten", die es Ihnen ermöglichen, Videos in verschiedenen Sprachen mit unserer ausgeklügelten "Text-zu-Sprache-Technologie" zu erstellen. Darüber hinaus generiert die Plattform automatisch präzise "Untertitel & Beschriftungen", um die Zugänglichkeit und Reichweite für diverse globale Zielgruppen zu verbessern.

Ist HeyGen eine benutzerfreundliche Plattform zur Erstellung von AI-Videos?

HeyGen ist als "benutzerfreundliche Plattform" konzipiert, die den gesamten "Videoproduktions-Workflow" optimiert. Die intuitive Benutzeroberfläche und die "Benutzerfreundlichkeit & Automatisierungsfunktionen" ermöglichen es Nutzern, schnell "hochwertige AI-Videos" zu erstellen, ohne vorherige Bearbeitungserfahrung, was die traditionell erforderliche Zeit und Mühe erheblich reduziert.

