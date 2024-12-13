Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein lebendiges 45-sekündiges Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie ein AI-Sprecher mühelos ansprechende Inhalte erstellen kann. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, ergänzt durch fröhliche Hintergrundmusik und eine klare, überzeugende Erzählung, die die Effizienz der Text-zu-Video-Umwandlung vom Skript hervorhebt, um potenzielle Kunden zu fesseln.

Video Generieren